特斯拉中国Model S及Model X全系涨价19000元

在本周二下调了Model+Y和Model3在美国的价格后，特斯拉继续调整其电动汽车在美国的定价，不过这一次是上调价格。特斯拉将Model+S和Model+X在美国的价格整体上调了2500美元，涨幅为2%至3%。除了下调美国市场的汽车价格外，特斯拉最近还下调了欧洲、以色列、新加坡、日本、澳大利亚和韩国市场的汽车价格，并扩大了1月份在中国开始的折扣活动，以刺激需求。