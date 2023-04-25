谷歌宣布将生成式人工智能引入网络安全领域

站长之家(ChinaZ.com) 4月25日消息:最近，在生成式人工智能领域中出现了一种新的趋势——面向网络安全的生成式人工智能，谷歌也想在这个领域获得先机。

在日前的 RSA 2023 大会上，谷歌宣布了 Cloud Security AI Workbench，这是一款由一种名为 Sec-PaLM 的专门的「安全」AI 语言模型驱动的网络安全套件。

Sec-PaLM 是谷歌 PaLM 模型的一个分支，专门针对安全用例进行了「微调」，包括软件漏洞、恶意软件、威胁指示和行为威胁对象档案等安全情报。

Cloud Security AI Workbench 涵盖了一系列新的 AI 工具，例如 Mandiant 的威胁情报 AI，利用 Sec-PaLM 查找、总结和处理安全威胁。另一个谷歌产品 VirusTotal 将使用 Sec-PaLM 帮助用户分析和解释恶意脚本的行为。此外，Sec-PaLM 还将协助谷歌云安全服务 Chronicle 的用户搜索安全事件，并与结果进行「对话」。

谷歌在一篇今天的博客文章中写道：「尽管生成式人工智能最近很受关注，但 Sec-PaLM 是基于谷歌和 DeepMind 多年的基础人工智能研究和我们安全团队的深度专业知识而来。我们才刚刚开始意识到将生成式人工智能应用于安全的实力，并期望继续利用这种专业知识为我们的客户带来巨大进步，并推动整个安全社区的发展。」

然而，这些都是相当大胆的计划，特别是考虑到 Cloud Security AI Workbench 的首个工具 VirusTotal Code Insight 目前仅处于有限的预览阶段。（谷歌表示计划在未来几个月内向「信任的测试人员」推出其余工具。）实际上，Sec-PaLM 的效果好不好仍尚未明确。

毕竟，AI 语言模型——无论多么先进——都会犯错。它们还容易受到 Prompt injection 等攻击的影响，造成它们的行为与其创建者的意愿不符。

当然，这并不会阻止科技巨头们的步伐。今年 3 月，微软推出了名为 Security Copilot 的新工具，旨在利用 OpenAI 的生成式 AI 模型（包括 GPT-4）「简要总结」与「理解」威胁情报。与谷歌类似，微软声称，生成式人工智能将使安全专业人员更好地应对新威胁。

这还有待验证。实际上，面向网络安全的生成式人工智能可能会成为一种过度宣传，因为其有效性缺乏相关的调查研究。

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