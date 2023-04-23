虎牙直播APP在苹果应用商店下架

站长之家（ChinaZ.com）4月23日 消息:据网友反馈，苹果App Store中已无法搜索到虎牙 App，不过，在小米、华为手机应用商店进行搜索，发现虎牙直播可正常搜索并下载。

数据显示，2022年虎牙总收入为92.2亿元，归属于虎牙的净亏损为4.867亿元，全年虎牙直播移动端MAU（月均活跃用户数）达8430万，同比增长4.2%。

2022第四季度虎牙总收入为21.02亿元，归属于虎牙的净亏损为5.244亿元，直播移动端MAU达8550万。

（举报）