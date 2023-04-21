复旦大学 MOSS 对话式大型语言模型今日开源：可通过与人类交互实现迭代优化

站长之家(ChinaZ.com) 4月21日消息:复旦大学自然语言处理实验室今日发布了新版 MOSS 模型，这是国内首个插件增强的开源对话语言模型。

图片来自MOSS

MOSS 模型基于公开的中英文数据训练，目前已拥有 200 亿参数，具有和人类对话的能力，并可以通过与人类交互实现迭代优化。目前 MOSS 模型已上线开源，相关代码、数据、模型参数已在 Github 和 Hugging Face 等平台开放，供科研人员下载。

MOSS 系统负责人邱锡鹏表示，下一阶段的大型语言模型需要和现实世界以及人类的价值观进行「对齐」，成为一个真正的智能体。MOSS 的开源，希望改善大型语言模型的生态环境，让科研人员在该基座上接不同的细分领域。

邱锡鹏说，人们之所以很容易有「卡脖子」问题，是因为缺乏一个好的行业生态。就拿 ChatGPT 来说，OpenAI 公司只需专注做好模型，算力、数据和系统则交给其他公司。反观国内，很多公司在做大型语言模型时所有环节都需要自己做，每家的数据和算力也有限，结果是每家都做不大。在发展过程中，大型语言模型训练与在线推理成本过高也是一个重大问题。

「我们考虑把 MOSS 开源而不是商业化，就是希望改善这种生态，有了这样一个基座，大家就不用重复开发底层技术，可以在上面接不同的细分领域。」复旦大学计算机科学技术学院教授、MOSS 系统负责人邱锡鹏说。

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