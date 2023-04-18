网易游戏十周年庆典惹祸，周杰伦起诉不正当竞争

站长之家(ChinaZ.com) 4月18日 消息:4月17日，由歌手周杰伦和杰威尔音乐有限公司起诉网易（杭州）网络有限公司、广州网易计算机系统有限公司、杭州网易雷火科技有限公司的不正当竞争纠纷一案，在杭州市滨江区人民法院公开开庭审理。原被告双方就版权、授权、竞争关系等问题进行了激烈的辩论，该案将择期宣判。

据了解，这起案件的起因是，网易旗下的游戏《天下3》在2022年底为了庆祝游戏十周年，推出了一系列的活动，其中包括免费赠送周杰伦的新专辑《哎呦，不错哦》给玩家。周杰伦和他的公司杰威尔音乐有限公司认为这种行为没有得到他们的正式授权，侵犯了他们的版权和商业利益，于是在2023年初向法院提起诉讼。

原告方认为，被告方在游戏中将周杰伦新专辑的元素制作成游戏道具进行销售，并在微博上举办转发抽奖送周杰伦新数字专辑及演唱会门票的活动，这种行为构成了对周杰伦及其作品的不正当利用和商业推广，损害了原告方的合法权益和市场声誉。原告方要求被告方停止侵权行为，并赔偿损失及合理费用共计205万元。

被告方则辩称，他们在游戏中使用周杰伦新专辑的元素是出于对周杰伦的敬意和喜爱，并没有侵犯其版权或商标权，也没有造成任何实际损失或不良影响。被告方还表示，他们在微博上举办的活动是合法合规的，是通过第三方平台购买了周杰伦新专辑和演唱会门票，并以此作为奖品进行抽奖，这种行为属于正常的市场营销手段，并不构成不正当竞争。

法院经过审理后认为，本案涉及到音乐作品版权、商标权、名誉权等多个法律问题，需要进一步查明事实和评价证据。法院将根据法律规定，在适当时候公布判决结果。本案引发了很多网友的关注和讨论，有人支持周杰伦维护自己的权益，也有人认为网易没有恶意侵权或竞争。

（举报）