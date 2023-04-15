Gurman：苹果 15 英寸 MacBook Air 配备性能类似 M2 的芯片

站长之家(ChinaZ.com) 4月15日消息:据彭博社的 Mark Gurman 称，在 App Store 开发者日志中发现了一款未发布的15英寸 MacBook Air，其处理器与 M2芯片「相当」。传闻已久的笔记本电脑可能会在6月的 WWDC 上发布。

该报告指出，日志中发现的新款 MacBook Air 配置中的芯片与 M2芯片一样具有8核 CPU 和10核 GPU，以及8GB 内存。该笔记本电脑的型号标识符「Mac15，3」，并被列为运行 macOS14，预计将在 WWDC 上与 iOS17和其他更新一起发布。新款 Air 的显示分辨率也与14英寸 MacBook Pro 相同。

关于15英寸 MacBook Air 将使用哪种芯片的报道相互矛盾，但开发者日志和 Gurman 称 M3芯「稍后推出」表明，初代的15英寸机型仍将采用 M2芯片，与13英寸型号相同。

更大的 MacBook Air 最早传闻是在2021年，据报道最近几个月15英寸显示面板的产量正在增加。目前还不清楚笔记本电脑的确切发布时间，但很可能会在6月5日开始的 WWDC 上宣布。苹果去年在 WWDC 上发布了搭载 M2芯片的13英寸 MacBook Air。

据 Gurman 称，苹果还在开发新款的13英寸 MacBook Air。

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