苹果 iOS 17 控制中心或将迎来大改造：更多自定义功能

站长之家(ChinaZ.com) 4月6日消息:据一位 MacRumors 论坛网友称，iOS 17 将对 iPhone 上的控制中心进行「重大」调整，该网友在去年 iPhone 14 Pro 发布前爆料了该设备上灵动岛的准确细节。

在一封电子邮件中，这位匿名消息人士补充说，iOS 17 将专注于性能和稳定性的改进，这表明改造后的控制中心可能是该软件更新带来的最突出的变化之一。预计苹果将在 6 月 5 日的 WWDC 2023 主题演讲中宣布 iOS 17，按照惯例，第一个测试版应该在当天晚些时候提供给开发者测试。

消息人士没有提供任何有关控制中心计划变化的具体细节，自 2017 年 iOS 11 发布以来，控制中心看起来基本没有变化。该菜单为 iPhone 用户提供了对 Wi-Fi、蓝牙、显示屏亮度、音量和许多其他系统功能控制的便捷访问。在 iPhone X 和更新的机型上，控制中心可以通过从屏幕右上角向下滑动来打开。

控制中心是在 iOS 7 中引入的，今年已经 10 岁了。在推测的基础上，苹果可能会使控制中心更加可自定义，并在六年时间里的一直较小的变化后大幅修改菜单设计，但如果有任何具体变化还有待观察。

虽然该网友有良好的爆料记录，但这一传言尚未得到其他来源的证实，而且苹果的计划可能会有变化。

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