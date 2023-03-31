消息称马斯克或将来中国 计划最早于4月访华

站长之家（ChinaZ.com）3月31日 消息:据财联社消息，有消息人士透露，特斯拉CEO埃隆·马斯克计划最早于4月来中国。

此前，马斯克的母亲——梅耶·马斯克进行了中国行，还访问了中国的几个大城市。

据报道，梅耶在推特上感谢了中国人民的热情款待，她表示:“谢谢你们。我在中国过得很开心。每个人都很亲切友好。”

据了解，在每个城市的访问中，梅耶都会出席图书签售会并发表演讲。

（举报）