百度百家号原创认证下线 创作人认证全新上线可享多重权益

站长之家（ChinaZ.com）3月31日 消息:百度百家号宣布，百家号原创认证即将下线，『创作人』认证将于2023年3月31日起全新上线。
原创认证相关调整如下:
（1）2023年3月31日起，百家号PC/APP的图文原创认证、视频原创认证、小视频原创认证申请入口关闭;
（2）2023年4月12日百家号APP/PC端取消内容声明原创功能，4月20日百度APP取消内容声明原创功能;
（3）2023年5月上旬下线原创认证相关权益，具体时间请关注后续公告，在此之前您的权益使用不受影响。
如果创作人拥有任意一个原创认证（图文原创/短视频原创/小视频原创），2023年5月前申请创作人，将不受粉丝量门槛限制。
据介绍，『创作人』是百家号作者通过认证方式，展示自己原创能力，从而获得更高的广告收入和更好的创作权益。平台要求『创作人』所发布的图文、短视频、小视频内容均由作者本人创作且享有发表权，或拥有作品内所有呈现出来内容的相关版权;满足以下条件的帐号可在“百家号PC-我的权益”中发起申请，每个作者每月有2次申请机会:
1）完成百家号真实性认证
2）粉丝数≥1000或 已获得图文/短视频/小视频任意一个原创认证标签
3）近30天发布成功图文、短视频、小视频内容≥5篇（不含文字成片内容)
4）信用分≥80
完成『创作人』认证可以获得哪些权益?
1）发布的内容可获得更多广告收入;
2）单日发文上限为50篇;
3）可获得「百家榜」的上榜机会，成功上榜可获得流量扶持、荣誉激励、现金奖励等优质权益;
4）将针对创作人内容进行原创维权、粉丝转移等原创保护;
5）还可优先申请度星选、搜索名片、 金芒计划等优质权益;
创作人在哪申请?
可在“百家号PC-我的权益”中找到创作人卡片申请入口，点击去申请即可。
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