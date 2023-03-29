微软为 Windows 12 打造全新现代平台：加强安全和 AI 功能

站长之家(ChinaZ.com) 3月29日消息:据 Windows Central 报道，微软正在为尚处于筹备阶段的 Windows 12 打造一个新的 Core PC 版本。该版本遵循与 Windows 10X 相同的目标，旨在打造出一款具备模块化特性、UWP 应用优先、去除老旧特性并拥抱未来的轻量化 Windows 操作系统。

CorePC 与当前发布的 Windows 版本相比，最大的变化是 CorePC 是状态分离的，就像 Windows Core OS 一样。状态分离通过用户和第三方应用程序无法访问的只读分区实现更快的更新和更安全的平台，就像在 iPadOS 或 Android 上一样。

「当前版本的 Windows 不是一个分隔状态的平台，这意味着整个系统都被安装在一个单一的可写入分区之中。」Windows Central 在报道中指出，「系统文件、用户数据和程序文件都在同一处，而 CorePC 能将系统分割成多个区域，这是实现更快更新的关键。另外状态分隔还能实现更快、更可靠的系统重置功能，这对（Windows）在教育领域和 Chromebook 的竞争至关重要。」

CorePC 能让微软为不同的硬件提供各种版本的 Windows，支持每种硬件的特定功能和 app。比如说专为教育而设的版本可以像 ChromeOS 一样是一个轻量化的系统，它只需要能运行 Edge 浏览器、网络应用、Office 和模拟的 Android app。

与此同时，CorePC 也能提供完整的 Windows 版本，它可以支持 Windows 11 当前的所有特性和功能。针对对手苹果公司的自研芯片生态，微软也有相应的 CorePC 对策。据称他们也会为特定硬件准备「芯片最佳化」的系统，以进一步增强效能和功能。

与已经放弃的 Windows 10X 项目相比，新的 Core PC 项目将整合最新的人工智能技术，并通过 AI 预测用户操作和累积经验来准备下一阶段的任务。此外，操作系统还会提供与 iOS 和 macOS 类似的图像文字提取功能。

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