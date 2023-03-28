百度何俊杰：新生产力革命正在爆发，AIGC就是创作者手中的那支神笔

站长之家（ChinaZ.com）3月28日 消息:日前，百度集团资深副总裁、百度移动生态事业群组（MEG）总经理何俊杰在“2023百度内容生态共生大会”上表示，“AI创作时代”到来，创作者将迎来三重新的机会，包括新的流量风口、新的内容生产力革命、新的多元变现蓝海，而百度将与广大MCN机构和创作者一起拥抱“AI创作时代”，让AI技术赋能内容创作、分发和变现的全流程。
何俊杰表示，百度移动生态要与广大创作者一起，攀上风口，抓住机会，让所有创作者、合作伙伴都乘上开往“AI创作时代”的大船。
何俊杰指出，机会之一就是“新的流量增长风口”，他指出，生成式AI的发展，是全新的计算范式带来的新机会。机会落到互联网行业，这将是一次代际变革，就像蒸汽时代向电气时代的变革，PC时代向移动互联网时代的跨越。“每一次这样的变革，都会诞生新的增长风口。”
第二，新生产力革命正在爆发。“如今，AIGC就是创作者手中的那支神笔。”何俊杰说。在AIGC的帮助下，创作的效率将大大提高，创作的门槛将会无限降低，创作的想象力持续延伸。“未来，AIGC工具将会成为创作者最得力的搭档、最核心的标配，而且使用门槛会比鼠标键盘还要低。”
第三，新的多元变现蓝海也在开启。何俊杰表示，百度要与创作者们一起挖掘内容消费场景的“聚宝盆”，还要用AI修一条内容变现的“高速路”。接下来，百度移动生态将会全面整合生成式AI，推出内容创作的一站式AI创作平台、AI笔记等系列AIGC产品。
何俊杰表示，“AI创作时代之于创作者，是蛋糕变大了而不是变小了，是机会更多了而不是更少了。它不是危机，而是生机。AI的每一次创新与进化也都是为了提高社会生产力，为人类带来更多的自由与可能。”
（举报）