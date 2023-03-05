索尼成 AMD 去年客户：游戏机芯片占 AMD 全年收入的 16%

站长之家(ChinaZ.com) 3月5日消息:根据AMD公司向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件，AMD 在 2022 年向索尼出售了价值 37.76 亿美元的 PlayStation 5 游戏机芯片，占该公司全年收入的 16%。

半导体行业分析师 Sravan Kundojjala 指出，如果不算 Xilinx 的业绩，索尼占 AMD 收入的 20%，可能是该公司近期历史上最大的客户。游戏业务部门是 AMD 最大的收入来源，这表明该公司为微软的 Xbox Series X|S 游戏机提供的系统级芯片（SoC）销售也很强劲。

此前索尼在 CES 上确认已经售出了超过 3000 万台 PlayStation 5 游戏机。据 VGChartz 估计到目前为止，PS5 的生命周期销量已经超过 3177 万台。微软的 Xbox Series X|S 游戏机远不如索尼的系统成功，根据 VGChartz 的数据，其生命周期出货量约为 2068 万台。

AMD 首席执行官苏姿丰在该公司最近的财报电话会议上表示，「由于游戏显卡销售下降幅度超过了半定制收入的增长，游戏收入同比下降了 7%，至 16 亿美元（在 2022 年第四季度）。节日期间，游戏机需求保持强劲，半定制 SoC 收入同比增长。由于我们进一步减少了台式机 GPU 下游渠道库存，游戏显卡收入同比下降。」

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