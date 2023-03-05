首页 > 业界 > 关键词  > 游戏机最新资讯  > 正文

索尼成 AMD 去年客户：游戏机芯片占 AMD 全年收入的 16%

2023-03-05 09:26 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月5日消息:根据AMD公司向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件，AMD 在 2022 年向索尼出售了价值 37.76 亿美元的 PlayStation 5 游戏机芯片，占该公司全年收入的 16%。

索尼，游戏手柄，PlayStation 5

半导体行业分析师 Sravan Kundojjala 指出，如果不算 Xilinx 的业绩，索尼占 AMD 收入的 20%，可能是该公司近期历史上最大的客户。游戏业务部门是 AMD 最大的收入来源，这表明该公司为微软的 Xbox Series X|S 游戏机提供的系统级芯片（SoC）销售也很强劲。

此前索尼在 CES 上确认已经售出了超过 3000 万台 PlayStation 5 游戏机。据 VGChartz 估计到目前为止，PS5 的生命周期销量已经超过 3177 万台。微软的 Xbox Series X|S 游戏机远不如索尼的系统成功，根据 VGChartz 的数据，其生命周期出货量约为 2068 万台。

索尼（SONY）PS5 PlayStation®5 光驱版 国行PS5游戏机
京东自营
￥4179

AMD 首席执行官苏姿丰在该公司最近的财报电话会议上表示，「由于游戏显卡销售下降幅度超过了半定制收入的增长，游戏收入同比下降了 7%，至 16 亿美元（在 2022 年第四季度）。节日期间，游戏机需求保持强劲，半定制 SoC 收入同比增长。由于我们进一步减少了台式机 GPU 下游渠道库存，游戏显卡收入同比下降。」

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】领1188元复工礼包，抢爆款服务器最高省2575元！

    【腾讯云】领1188元复工礼包，抢爆款服务器最高省2575元！。专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!

    新人首单直降

    新人首单直降

    去看看
    新人首单直降 每月9元，轻松上云
    领劵再省1188元

    领劵再省1188元

    去看看
    领劵再省1188元 再享折上折
    个人开发者专享

    个人开发者专享

    去看看
    个人开发者专享 3个月免费服务器
    老客续费专区

    老客续费专区

    去看看
    老客续费专区 续费5.5折
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 外媒称PS5大卖推动索尼AMD去年大客户 贡献近38亿美元营收

    3月3日消息，据外媒报道，高通、AMD、博通、台积电等半导体厂商，在全球有众多的客户，而在他们众多的客户中，最大的客户在为他们带来的营收往往也非常可观，在营收中占有重要的比例，对他们营收的增减有重大影响。AMD在提交给美国证券交易委员会的文件中就披露，在2022年，一家客户的营收占到了他们全年营收的16%，失去这一客户将对他们的业务造成重大不利影响。虽然AMD并未公布这一客户是谁，但他们提到对该客户销售的产品来自游戏业务部门，外媒认为这一大客户是索尼。多家外媒在报道中表示，索尼PS5游戏主机大卖，推动他们成为了AMD去

    ​外媒 ​索尼 ​赛灵思

  • 员工增长近万人！AMD去年研发支出同比大幅上涨

    近日，根据AMD途交给美国证券交易委员会的文件，AMD在去年研发支出大幅上涨。文件显示，AMD在2022年的研发支出达到了50.05亿美元，相较2021年同比增长达75.92%。与此同时，AMD的员工数也出现了明显增长。截止2022年底，该公司的全球员工已经接近25000名，而在2021年末，这一数字还是15500名，增加达到了9500名左右。不出意外，AMD员工数与支出的大规模提升，与该公司去年完成收购赛灵思有关。在2020年，AMD宣布通过全股票的方式，以350亿美元收购赛灵思，这一交易在去年2月14日宣告完成。通过此次交易，AMD的工程师团队扩张到了13000人，?

    ​AMD ​全球员工

  • A卡又一次战未来 AMD新驱动隐藏福利：光追性能大涨4

    AMD日前发布了Adrenalin23.2.1版驱动，这次的驱动不仅支持RX7000系列新卡，也加入了对RX6000等旧款显卡的支持游戏性能优化不少。根据AMD数据，RX6950XT显卡在部分游戏，如F12022中最多提升了19%，Win11发布以来更是提升了多达27%的性能。目前的测试结果几乎都是3DMark测试的没看到多少真实光追游戏性能测试，如果光追性能真的有这么强的改进，那AMD的显卡又可以YES了。

    ​Adrenalin2321版 ​Adrenalin2321版 ​3DMark

  • AMD游戏独显居然卖不过初出茅庐Intel？史诗级尴尬总算化解了

    最近有报道援引机构JPR的数据称，去年四季度，Intel在独显市场的份额已经小幅超越AMD，成为独显二哥。Intel进军独显市场满打满算也不过两年时间，这让AMD情何以堪。JPR认为这也不能全怪自己，主要是Intel在财报中，把PonteVecchio数据中心GPU并入到了Xe独显的销售中，剔除掉后，Intel实际的独显份额是6%，AMD是9%，NVIDIA是85%。

    ​独显 ​数据中心 ​PonteVecchio

  • AMD研发支出在去年同比大增 员工增加近10000人

    3月5日消息，据外媒报道，AMD在提交给美国证券交易委员会的文件中披露，营收和净利润在去年同比大增的他们，支出也有大幅增加，其中研发支出同比大增。AMD提交的文件显示，他们在2022年的研发支出为50.05亿美元，较截至2021年12月25日那一个年度的28.45亿美元增加21.6亿美元，同比大增75.92%。除了研发支出，AMD去年在营销、一般和行政方面的支出同比也有大增，这一部分由上一年度的14.48亿美元增至23.36亿美元，增加8.88亿美元，同比增长61.33%。此外，他们在去年还有21亿美元与收购有关的无形资产摊销。另外，AMD在提交的文件中还披露，

    ​外媒 ​支出同比 ​AMD

  • 老外评选最佳游戏CPU：Intel包揽前三 AMD性价比真香

    去年底AMD及Intel分别发布了锐龙7000、13代酷睿处理器，今年初还进一步完善了65WTDP级别的主流产品布局，双方再下一代新品上市还早，大家今年装机就只能从这些处理器中选择了。对游戏玩家来说，如何选择CPU处理器？PCGmaer这次的游戏CPU推荐没啥问题，Intel那边三款型号都是值得选的，AMD这边挑选起来还真不容易，实际上7950X在这个价位下竞争力还不如13900K，但是锐龙5000两款CPU称得上真香U，买就对了。

    ​酷睿3款 ​AMD ​Intel

  • 拿下80%订单 国产封测厂通富微电称已为AMD量产Chiplet芯片

    AMD最近两年的CPU及GPU显卡已经转向了chiplets小芯片架构设计，每个芯片由不同的模块组成，可以降低芯片生产难度，提高良率，控制好成本。AMD的芯片代工主要由台积电完成，不过小芯片封装主要是靠国内的芯片封测公司通富微电，该公司今天表示公司通过在多芯片组件、集成扇出封装、2.5D/3D等先进封装技术方面的提前布局，可为客户提供多样化的Chiplet封装解决方案，并且已为AMD大规模量产Chiplet产品。公司是AMD最大的封装测试供应商，占其订单总数的80%以上，未来随着大客户资源整合渐入佳境，产生的协同效应将带动整个产业链持续受益。

    ​Chiplet ​AMD ​通富微电

  • AMD、NV把显卡卖到万元 Intel救星：下代能冲RTX 4080

    对于当前的显卡市场，不论国内还是海外玩家都是不满的，AMD及NVIDIA虽然发布了新一代显卡，但是整体价位全面上涨了，RTX4090这样的显卡达到了1.3万元，RTX4080及RX7900XT此前也要近万元。这事别说国内玩家觉得贵，欧美媒体也照样吐槽两家的显卡涨价，甚至欧洲媒体还多次算过电费问题，因为两家显卡的功耗也在增加，一丝一毫都不放过。另外就是时间点了，Battlemage显卡是今年底明年初上市，那时候RTX4080显卡上市至少1年了有很多变数。

    ​RTX4080 ​RTX4080 ​Intel

  • 目前最强游戏掌机：SteamDeck官方庆祝发售一周年

    2022年2月，V社的首款掌机产品，有着目前最强游戏掌机”之称的SetamDeck正式发售，距今已经过去了一年的时间。SetamDeck官方在社交媒体发文，庆祝掌机发售一周年，并向玩家致谢：一年前的今天，SteamDeck开始发售。与其他Windows掌机相比，这款掌机又有着V社基于Linux开发的SteamOS操作系统，不仅在操作逻辑上更适合掌机融入了基于系统层的处理器功耗调节、帧数调节等功能。

    ​游戏机 ​SetamDeck ​这款掌机

  • chatGPT大火：显卡不够卖 NV、AMD是最大赢家 美国补贴芯片公司都趴下

    不可否认的是，ChatGPT还有很长的路要走。不少业内专家表示，无论是科研人员还是产业人士，拨开热潮与喧嚣，潜心钻研与谋求新突破，或许才是见证新兴技术开花结果的方式。

    ​chatGPT ​人工智能 ​ChatGPT

  • 锐龙R7 5800X3D是几核处理器？

    八核。AMD Ryzen7-5800X3D 是一款8核台式机处理器，于2022年4月推出。它是 Ryzen7系列的一部分，采用 Zen3（Vermeer） 架构和 Socket AM4。多亏了 AMD 同步多线程 (SMT)，核心数有效地翻了一番，达到16个线程。Ryzen75800X3D 具有96MB 的三级缓存，默认运行频率为3.4GHz，但根据工作负载可提升至4.5GHz。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S是屏下指纹解锁吗？

    不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D支持AVX2吗？

    支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S可以防水吗？

    防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D支持PICE5.0吗？

    不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S支持哪些拍照模式？

    微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D支持ECC内存吗？

    支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S有光学防抖吗？

    没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是多少线程？

    16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S是DC调光方式吗？

    不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是什么针脚接口类型？

    AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S外屏有哪些功能？

    外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是台积电还是三星代工？

    台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S处理器性能怎样？

    高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是什么架构？

    Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。

    锐龙R7 5800X3D

  • 锐龙R7 5800X3D的3D V-Cache有什么用？

    有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。

    锐龙R7 5800X3D

  • 锐龙R7 5800X3D价格多少钱？

    2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S电池多大？

    4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S机身尺寸多大？

    展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S充电速度多少W？

    40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。

    华为 Pocket S

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM