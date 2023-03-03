微软为Bing必应聊天机器人提供个性化回答选项

站长之家（ChinaZ.com）3月3日 消息:微软正迅速兑现其承诺，让用户对 Bing AI聊天功能的个性拥有更多控制权。

据 Web 服务负责人 Mikhail Parakhin 称，微软正在为90%的Bing 预览版测试人员提供一个开关选项，选择自己想要聊天机器人的响应内容的风格。

其中，Creative（富有创意）选项允许更多“原创和富有想象力”的答案，而 Precise (精确)选项则强调更短、切题的回复。Balanced(平衡)选项则是一个旨在达到中间立场的选项。

最早的时候，用户注意到长时间和必应聊天交谈和“娱乐”会话期间出现奇怪行为，之后该公司控制了Bing AI 的响应。然而这些限制激怒了一些用户，因为聊天机器人只会拒绝回答一些问题。从那时起，微软一直在逐步取消限制，就在本周更新了人工智能，以减少反应迟钝的情况。

微软正逐步扩大对 Bing AI的访问权限，2月下旬微软将该技术引入其移动应用程序和 Skype 。另外，还在几天前在Windows11最新推送的更新中，集成Open AI GPT功能的新必应将出现在电脑的搜索栏上，使用户更轻松地调用AI搜索机器人。 PC 用户可通过直接在 Windows11的搜索栏中输入请求和问题来与 必应聊天机器人交谈。

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