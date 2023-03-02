特斯拉人形机器人自己造自己 马斯克：未来人形机器人数量可能超过人类

美国当地时间3月1日，特斯拉召开了投资者大会，马斯克出席会议并发表讲话。他表示，特斯拉汽车就像放在轮子上的机器人，在现实世界AI方面，没有人也没有公司能够接近特斯拉的水平。

他还提到，特斯拉在制造机器人擎天柱（Optimus）方面拥有强大的技术，“我们也非常擅长制造，擎天柱(Optimus)是我们之前已有技术整合在一起，就能直接制造出来的，无论是电器电子架构还是电池包、电动马达等等，用于汽车的部件和技术，都可以直接使用。当然还有一部分，表明看起来是目前我们没有直接拥有的。”

马斯克认为，人工智能的应用场景是值得期待的，未来我们将看到更多的人形机器人的作用。他认为，人类和人形机器人的比例将不止是1:1，甚至可能会超过人类的数量。

根据特斯拉展示关于人形机器人擎天柱的视频中也体现出，机器人的灵活性也比去年有了显著提高。视频中，Optimus与去年的AI日时的展示内容相比，这个人形机器人似乎更加精致，能够行走。让人更意外的是，视频中的机器人似乎在制造另一个机器人。

关于特斯拉发布的机器人行走的消息引发了人们对未来的关注，同时也带来了一些挑战。网友表示，未来，人类将需要更加积极地去面对和应对机器人发展带来的变化。否则机器人可能做得比人类更好、更快，有些低端的工作将会被机器人取代，这将会给社会带来一些挑战。

（举报）