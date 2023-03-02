特斯拉已在国内注册Cybertruck商标

2月14日，集度ROBOVERSE三里屯体验中心启动会”在北京举办，集度CEO夏一平在接受媒体群访时谈到特斯拉降价：特斯拉降价很大核心问题是产品力出现了非常严重的下滑，三五年前我也是ModelS的车主，到现在特斯拉的语音是最差的，自动驾驶、智能化体验是非常差的，网络连不上各种状况，现在在中国已经不是很有竞争力的产品了，降价是价格回归价值。”集度汽车也一定会超越它，如果把智能车看成完整的产品，无论是空间还是智能化体验，都不担心特斯拉降价对集度的影响”。该车特殊版本探月限定版已于去年上市，价格为39.98万元，普通版上市时间未知，但价格势必会有下探。