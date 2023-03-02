特斯拉已在国内注册Cybertruck商标

站长之家（ChinaZ.com）3月2日 消息:3月2日，据报道，在#特斯拉投资者日#日上，特斯拉首席设计师弗兰兹·冯·霍尔扎森（Franz von Holzhausen）表示，Cybertruck将在今年问世。
企查查APP显示，目前“Cybertruck”商标申请信息共49条，其中特斯拉有限公司、TESLA，INC.共申请注册了3枚商标，目前已有2枚被成功注册，国际分类为12类运输工具，商品/服务项目包括陆地车辆、卡车、小型货车等。
（举报）
【腾讯云】领1188元复工礼包，抢爆款服务器最高省2575元！。专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
3月2日，特斯拉举行了投资者大会，展示了Cybertruck卡车的最新进展，预计将于今年上市。自原型车于2019年发布以来，累计订单已达150万台。马斯克还宣布特斯拉将在墨西哥建设下一代电动汽车的超级工厂，以实现每年生产2000万辆电动汽车的目标。
2月3日，在特斯拉首次投资者日上，四年前亮相的特斯拉Cybertruck电动皮卡量产实车来到了现场。马斯克对这款车十分喜爱，他在回应网友的评论时表示这将是我们有史以来最好的产品”，相较于此前版本，实车又有所更新，最大的变化在于加入了全新三角造型的外后视镜，跟整车更加搭配。该车将于2024年正式开启交付，目前累计订单已达150万台，不得不说，特斯拉的产品即便别具一格，但依旧引人关注。
站长之家 3 月 1 日讯：天眼查App显示，近日，北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司申请注册“CHATJD”商标，当前商标流程为注册申请收文。2 月 10 日，京东宣布推出产业版ChatGPT：ChatJD。ChatJD将以“125”计划作为落地应用路线图，包含一个平台、两个领域、五个应用。
2月20日，汽车博主@李伟龙-lwl拍到了一组疑似特斯拉最入门车型的伪装谍照，一时间在各大群聊中疯传。这台伪装车全身覆盖了厚厚的贴纸，貌似在进行测试，但从前后大灯、轮圈Logo可以看出，其确实有特斯拉的风格整车姿态车长，跟传说中的入门版车型相吻合。CX-30是长安马自达旗下的一款小型SUV，其配备了一台2.0L发动机，值得一提的是，该车同样推出了纯电版，名为CX-30EV，但这款车就是简单粗暴地给底盘撞上了电池，导致比例十分失调，像是穿着恨天高一般，着实失败。
2月14日，集度ROBOVERSE三里屯体验中心启动会”在北京举办，集度CEO夏一平在接受媒体群访时谈到特斯拉降价：特斯拉降价很大核心问题是产品力出现了非常严重的下滑，三五年前我也是ModelS的车主，到现在特斯拉的语音是最差的，自动驾驶、智能化体验是非常差的，网络连不上各种状况，现在在中国已经不是很有竞争力的产品了，降价是价格回归价值。”集度汽车也一定会超越它，如果把智能车看成完整的产品，无论是空间还是智能化体验，都不担心特斯拉降价对集度的影响”。该车特殊版本探月限定版已于去年上市，价格为39.98万元，普通版上市时间未知，但价格势必会有下探。
3月1日，特斯拉投资者日在得克萨斯州超级工厂举办。特斯拉首席财务官柯克霍恩介绍，截止到2022年，Model 3每辆车的成本已经降低30%；弗里蒙特工厂目前的生产效率是2018年的两倍，这将会降低下一代汽车的置成本。特斯拉的入门轿车Model 3，在中国市场的起售价为22.99万元，下一代车型到来之后，特斯拉的入门车型在中国市场，会不会下探到15万以内？
本文来自微信公众号 “字母榜”，作者:刘星志，授权站长之家转载发布。没人猜得透马斯克的心思。随着原材料价格走低、产能持续释放，一旦特斯拉需求增长放缓，不排除马斯克再度大幅降价的可能。
特斯拉创始人、前CEO马丁�艾伯哈德近日表示，如果他仍留在公司，情况可能会有所不同。“首先”，他表示，“我会极力反对收购SolarCity，这会让特斯拉分心。2008年马斯克发射第一枚火箭进入太空时，他给马斯克发了一条祝贺信息，但从未收到回复。
美国当地时间3月1日，特斯拉在得克萨斯州的超级工厂举办了投资者日活动。特斯拉展示了有关其人形机器人Optimus的视频，相较去年AI日时的展示内容，这个视频中的人形机器人更为精致，并且能够行走。马斯克也承认，在去年的AI日上展示的Optimus机器人根本无法正常工作，但目前的情况正在逐步好转。
企查查APP显示，特斯拉有限公司再次因名誉权纠纷起诉车评人蔡甲。开庭公告显示，该案将于2月21日在浙江省宁波市中级人民法院开庭。蔡甲提起上诉，今年2月7日，该案二审开庭。
八核。AMD Ryzen7-5800X3D 是一款8核台式机处理器，于2022年4月推出。它是 Ryzen7系列的一部分，采用 Zen3（Vermeer） 架构和 Socket AM4。多亏了 AMD 同步多线程 (SMT)，核心数有效地翻了一番，达到16个线程。Ryzen75800X3D 具有96MB 的三级缓存，默认运行频率为3.4GHz，但根据工作负载可提升至4.5GHz。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。