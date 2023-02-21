唯品会投资人工智能技术平台未蓝科技

站长之家（ChinaZ.com）2月21日 消息:企查查APP显示，近日，苏州未蓝科技有限公司发生工商变更，新增唯品会关联公司北海唯品会投资有限公司等为股东，同时公司注册资本由500万元人民币增至约606万元人民币，增幅约21.21%。
信息显示，该公司成立于2022年，法定代表人为柏隽，经营范围包含:人工智能基础资源与技术平台;大数据服务;互联网数据服务;5G通信技术服务等。
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爱丁堡大学的科学家开发了一种人工智能工具，可以更快地诊断心力衰竭，从改善患者护理。该平台称为+CoDE-HF，它通过收集患者血液检测的结果，了解+NT-proBNP+的水平，这些数据可以表明患者是否经历过心力衰竭。爱丁堡大学心脏病专家和心脏病学教授Mills表示:“人工智能在决策支持工具中的应用，以提供更加个性化的护理尤为重要，因为我们的老龄化患者人口寿命更长既往病症更多。
由微软OPENAI开发的人工智能聊天机器人ChatGPT引发许多讨论，不仅能够与人类自由对答、编写故事、撰写学术论文、计划旅程，更能通过软件工程师面试，可见人工智能的发展一日千里，让全球瞩目。在ChatGPT抢尽风头后，不少科网巨头纷纷宣布优化或重制自家的人工智能系统，决意重占AI的领导地位。以立足香港的百惠为例，其品牌成员按照证券及期货事务监察委员会的规管，获发第+一类、第四类及第六类牌照，旗下一站式APP功能齐全，能为投资者提供安全可靠的网上金融服务，轻松投入各类交易中。
苹果2月份在总部园区举办了线下的人工智能峰会。但最新消息显示，峰会更像是一个让团队聚在一起的团建活动，并没有公布任何变革性产品技术。这一活动似乎表明在中断几年后苹果正在逐步恢复线下活动，可能是为夏季的全球开发者大会和线下产品发布会做准备。
美国国防部高级研究计划局DARPA宣布他们的最新的人工智能算法可以控制飞行中的F-16战斗机。这是DARPA+和洛克希德马丁公司合作开展了一个项目，该项目让一架真正的战斗机在两天内飞行了17个多小时。虽然无人机真的很先进并且可以进行一些自主飞行，但它们仍然依赖于地面上的人类飞行员，并且它们无法执行其它高级的动作这个新AI系统却可以实现。
投行KeyBanc+Capital+Markets表示，人工智能技术正在迅速地席卷投资界ChatGPT尤其引人瞩目。虽然该技术可能会为全球最大的科技公司带来许多好处，但英伟达等先进半导体公司也可能会从这一趋势中受益。「尽管如此，生成式人工智能项目面临着越来越大的压力，需要大幅降低与搜索的成本差距。
欧盟委员会最近宣布将制定针对高风险人工智能的法规，这可能影响所有人工智能应用的5%至15%。欧洲议会的意大利议员Brando+Benifei+表示:「科技公司应该放心，我们希望为他们提供一套稳定、清晰、合法的规则，以便他们能够在非常有限的监管下开发大部分人工智能。这可能意味着任意发布人工智能模型的时代将结束。
[中国，北京， 2023 年 2 月 13 日]2023 中关村论坛首场系列活动——北京人工智能产业创新发展大会在北京中关村展示中心举行。会上，北京昇腾人工智能计算中心正式点亮并与首批 47 家企业和科研单位签约，将推动北京人工智能产业高质量发展。大会期间还发布了人工智能安全可信护航计划和《 2022 年北京市人工智能产业发展白皮书》，北京市门头沟区政府和华为公司共同向北京的 21 家企业及科研单位捐赠昇腾人工智能算力设备。中国科协副主席束为、北京市副市长于英杰、中国工程院院士廖湘科等领导及专家出席大会。“双首 个”加速北京AI产?
IBM董事长兼首席执行官阿温德克里希纳最近在接受采访时表示，人工智能正在以迅猛的步伐接管文员工作。克里希纳称，随着人工智能ChatGPT迅速增长，这是一个不可思议的时刻”，他还预测这项技术可能会取代哪些工作。专家都警告称很多行业都在受到如此强大人工智能的影响，包括教育、平面设计、软件工程领域以及部分新闻专业的文案工作都受到冲击。
即便是OpenAI的创始人，但面对ChatGPT全球爆火，马斯克依然选择吐槽人工智能。马斯克表示，AI安全需要立法保护，无论是飞机、汽车还是医疗，任何先进技术都可能威胁人类安全AI对于人类来说，则是一个更大的安全隐患。对于推特的未来，马斯克表示，希望推特成为一个无所不包的APP”，可以提供信息流、支付方式以及任何数字化的东西”。
随着淘云科技“人工智能+学前教育”解决方案（后称“解决方案”）逐步落地应用，引发了越来越多的媒体聚焦关注。 1 月 28 日，中国教育电视台一频道《魅力中国》栏目重磅推出《AI赋能 创新幼教》专题片，央视频则推出《从城市到乡村 一个都不能少——淘云科技“人工智能+学前教育”解决方案》。两大央媒聚焦淘云科技“以用户为中心”的企业核心价值观，不仅详细报道了解决方案的应用成效，还高度肯定了淘云科技学前教育团队的专业敬业和担当奋进的职业标准。“人工智能+学前教育”解决方案依托1 个平台、 1 个助手和N类主题活动，通过向局
八核。AMD Ryzen7-5800X3D 是一款8核台式机处理器，于2022年4月推出。它是 Ryzen7系列的一部分，采用 Zen3（Vermeer） 架构和 Socket AM4。多亏了 AMD 同步多线程 (SMT)，核心数有效地翻了一番，达到16个线程。Ryzen75800X3D 具有96MB 的三级缓存，默认运行频率为3.4GHz，但根据工作负载可提升至4.5GHz。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。