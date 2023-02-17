杭州取消限行?是ChatGPT写的假新闻 其他业主截图转发误传

近日，新技术的出现，给人们带来了巨大的机遇，但也可能会造成严重的麻烦。杭州某小区业主群里，一位业主尝试使用ChatGPT写一篇新闻稿，称杭州市政府将于3月1日取消限行，此事被其他业主截图转发，造成消息误传，导致相关部门发起了调查。

美国新闻可信度评估与研究机构NewsGuard对ChatGPT进行了测试，发现它能在几秒钟内改编信息，产生大量不真实的内容。至今，还没有任何有效的办法来解决这一问题。

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