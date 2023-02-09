因AI犯错 谷歌市值一夜蒸发7172亿 网友纷纷喊退钱

站长之家(ChinaZ.com) 2月9日 消息:美国当地时间周三，由于谷歌最新推出的AI聊天机器人Bard在回答查询时给出了错误答案，导致母公司Alphabet股价暴跌8%，市值缩水1000多亿美元，可能进一步引发人们对搜索引擎以及AI回答人类问题准确性的质疑。

当展示Bard的工作原理时，用户输入搜索查询:“我可以把詹姆斯·韦伯空间望远镜的哪些新发现讲给9岁的孩子听?” 这部NASA望远镜于2021年12月投入使用，科学家们利用它在太阳系外发现了几颗新行星。Bard给出了诸多答案，其中之一是詹姆斯·韦伯望远镜拍摄到了太阳系外行星的第一张照片。

然而，这个说法是不正确的，因为第一张系外行星的照片是由欧洲南方天文台的甚大望远镜（VLT）在2004年拍摄的。这颗系外行星被称为2M1207b，大约是木星的5倍大，距离地球约170光年。发现这个错误后，Alphabet的股价在盘中交易中跌幅一度暴跌了9%，之后股价有所回落。

周三，Alphabet股价最低点为每股98.03美元，比前一天的106.77美元下跌了8.1%，这是自2022年10月以来Alphabet市值的最大单日跌幅，当时该公司因宣布营收、利润和增长大幅放缓而市值一天之内下跌了9%。

谷歌发言人称:“这凸显了严格的测试过程的重要性，也是我们本周推出Trusted Tester计划的一部分。我们将把外部反馈与内部测试结合起来，确保Bard的回应在质量、安全和真实信息方面达到更高标准。”

D.A.Davidson的高级软件分析师吉尔·卢里亚表示:“虽然谷歌在过去几年一直是AI创新领域的领导者，但他们似乎在将这项技术应用到搜索产品中时有所懈怠。在最近几周，谷歌一直在努力赶上竞争对手，仓促发布产品，在展示期间给出错误答案，令人尴尬。”

由于广告商削减支出，Alphabet第四季度业绩令人失望，这家搜索和广告巨头正在快步采取行动，跟上OpenAI和其他竞争对手的步伐。

但持有Alphabet和微软股票的贝克大道财富管理公司首席策略师金·利普称:“人们开始质疑，微软现在会不会成为谷歌主要业务的强大竞争对手。”然而，利普警告称，对Alphabet的担忧可能被夸大了，他说:“我认为新必应与谷歌的搜索能力依旧相去甚远。”

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