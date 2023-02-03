苹果或撤销首席产品设计师岗位 设计团队将向 COO 汇报

站长之家(ChinaZ.com) 2月3日消息:据彭博社Mark Gurman报道，当工业设计副总裁Evans Hankey在未来几个月内离开公司时，苹果公司并不打算任命她的替任者。

该报道称，苹果的产品设计团队将直接向公司的运营主管Jeff Williams汇报，这是一个重大的内部转变。苹果公司计划让主要的产品设计师在团队中发挥更大的作用，但新的安排仍然「激怒」了一些员工。报道补充说，Alan Dye将继续领导苹果的软件设计团队。

苹果公司的一位发言人在去年10月与彭博社分享的一份声明中证实，工业设计副总裁Evans Hankey将离开公司。Jony Ive于2019年离职后，Hankey接替他成为苹果事实上的设计主管，向Jeff Williams汇报。报道指出，苹果最终可能会选择聘请一位新的工业设计主管，但截至目前，该公司还没有这样的计划。

自从Jony Ive离开公司后，苹果更加强调功能而非设计，尽管目前还不清楚他的离开是否直接导致了这种变化。例如，苹果在高端MacBook Pro上恢复了MagSafe、HDMI和SD读卡器等接口，在一些Apple TV用户抱怨之前的遥控器设计后，苹果还用更传统的触摸板和布局改造了Siri遥控器。

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