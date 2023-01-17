京东2023年新春贺信：要让54万员工更有尊严的工作和生活

站长之家（ChinaZ.com）1月17日 消息:今日，京东集团面向员工发布了2023年新春贺信。信中数据透露，2022年，京东已与100多个区域政府和媒体合作推出官方线上医疗服务平台。仅上半年在支援上海、北京等全国各地抗疫保供，京东就累计投入及商家减免费用20亿元。助力乡村方面，京东用22个月的时间带动农村实现了6200多亿元产值，推动农产品通过京东的供应链从深山走出来。

京东在贺信中表示，在京东，80%的一线员工是从农村走出来，每天辛苦打拼就是为让家人过上好日子。如今京东的员工总数已经超过54万人。疫情三年来京东新增了28万的员工，如今公司的员工总数已经超过54万，54万员工的背后就是54万个家庭的生计。

京东表示，让为企业打拼的员工过上更有尊严的工作和生活，优于商业的成功，公司将持续提升所有物流、客服等基层员工的收入水平和福利保障，公司即便是短期内承受一些成本上的压力，只要条件允许，就要给他们最好的待遇，让他们没有后顾之忧。

同时，京东在信中指出，2023年是京东创业的第二十年，回溯过去的二十年，京东一次次绝境逢生的关键不是什么高深理论，而是对成本和效率的优化，打造最极致的产品、价格和服务。这条最简单的经营理念，也是全球商业几百年来优胜劣汰的原动力。未来，京东的任何一个业务的发展，必须要为客户带来更好的体验，必须要为行业伙伴实现成本和效率的优化。

京东还表示，2023年，公司将特续以BigBoss管理体系为核心，以人才、组织、机制、文化为抓手加强团队建设。公司通过更科学有效的评价方式，把优秀的人才选出来、用起来;不断加大培养优秀年轻人的力度，让有梦想的年轻人在京乐不断超越，实现快速成长。我们要坚定不移地推动组织效能提升，打造灵活敏捷的组织模式，以更好地适配业务的发展，而我们追求的成本、效率和体验也必将从量变迎来质变!同时，要不断探索和深化Big Boss的责权利配套机制，让直千事、干成事的尺弟有更好的回报。

（举报）