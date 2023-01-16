黄光裕出售10.05亿股国美零售股票 持股比例降至10.79%

12月29日消息，据天眼查”显示，深圳比亚迪电动汽车投资有限公司发生工商变更，新增壳牌（中国）有限公司为股东，持股比例达80%。而比亚迪汽车工业公司持股比例由原先的60%变更为20%。目前，比亚迪电动汽车投资公司由壳牌（中国）有限公司和比亚迪汽车工业有限公司共同持股，持股比例分别为80%和20%。早在今年3月，比亚迪与壳牌签署全球战略合作协议，共同推进能源转型，携手提升比亚迪新能源汽车用户的充电体验，双方将首先在中国和欧洲开启合作，并计划将这一合作关系扩展到全球。而此次工商变更，也被认为是比亚迪与壳牌合资公司的落定