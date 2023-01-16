黄光裕出售10.05亿股国美零售股票 持股比例降至10.79%

站长之家 1 月 16 日讯：港交所文件显示， 1 月 11 日，国美零售控股股东黄光裕以每股0. 1209 港元的均价出售该公司10. 05 亿股，持股比例由13.32%降至10.79%。
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站长之家 1 月 16 日讯：港交所文件显示， 1 月 11 日，国美零售控股股东黄光裕以每股0. 1209 港元的均价出售该公司10. 05 亿股，持股比例由13.32%降至10.79%。
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凤凰网科技讯1月13日消息，据港交所文件，1月9日，国美零售控股股东黃光裕在该公司的持股比例由14.84%降至13.32%。
爱奇艺客服回应限制投屏针对“爱奇艺黄金VIP会员支持最高只支持480P清晰度投屏”的情况，爱奇艺客服表示，黄金会员可以在电脑、平板和手机端使用，同时可使用使用480P清晰度进行投屏;若需要更高清晰度投屏，需要开通白金会员或在电视端上观看播放。爱奇艺黄金VIP会员则可以使用4K 超高清分辨率进行投屏。截至昨日收盘，国美零售股价下跌4.80%，报0.119港元，总市值为47.34亿港元。
国美零售今日晚间发布公告，公司与Shinning Crown Holdings Inc. 订立贷款协议，据此，Shinning Crown 同意向该公司提供港币1.5亿元的贷款。贷款为免息及无抵押，初始期限为六个月，可由订约双方于届满前以书面形式延长。2021年底开始，黄光裕夫妇频繁减持，迄今已有13次，累计套现约10亿港元。
国美零售发布公告称，于2022年12月22日，与黄光裕全资拥有公司Shinning Crown Holdings Inc订立贷款协议。Shinning Crown同意提供1.5亿港元的贷款。国美零售称，本月累计已获得5亿港元贷款以支持公司流动性。
昨日晚间360对外发布公告称，为支持哪吒汽车股份制改造等工作，三六零安全科技股份有限公司于近日与标的公司各股东方签署了股东协议，同意统一放弃包括赎回权、优先收购权、追加投资权、清算权等特殊权利。合众新能源汽车有限公司的股改基准日为2022年10月31日，股份公司预计于2022年12月31日完成设立。今年1-11月，累计交付已达144，278辆，同比增长142%。
历经一年时间，李子柒终于要回归了?12月27日，微念官方账号发文表示，微念与李子柒在绵阳市中级人民法院的调解下，双方达成和解。企查查APP显示，近日，李子柒公司即四川子柒文化传播有限公司发生工商变更，杭州微念品牌管理有限公司董事长刘同明卸任四川子柒文化公司监事职位，杭州微念公司转让部分所持股权，李佳佳持股增至99%。此次双方达成和解，意味着微念与李子柒的纷争终于尘埃落定了，李子柒成为四川子柒文化的实控人，持股比例从49%增至99%。
12月29日消息，据天眼查”显示，深圳比亚迪电动汽车投资有限公司发生工商变更，新增壳牌（中国）有限公司为股东，持股比例达80%。而比亚迪汽车工业公司持股比例由原先的60%变更为20%。目前，比亚迪电动汽车投资公司由壳牌（中国）有限公司和比亚迪汽车工业有限公司共同持股，持股比例分别为80%和20%。早在今年3月，比亚迪与壳牌签署全球战略合作协议，共同推进能源转型，携手提升比亚迪新能源汽车用户的充电体验，双方将首先在中国和欧洲开启合作，并计划将这一合作关系扩展到全球。而此次工商变更，也被认为是比亚迪与壳牌合资公司的落定
声明:本文来自于微信公众号 窄播，访谈|庞梦圆 邵乐乐 作者|庞梦圆 设计|高 洁，授权站长之家转载发布。「零一」提到一个重要信号:视频号电商的品牌增速已经大于达人了，这背后是公域流量的分配正变得越发精准。但对于零售商来说，企微的底座的连接，短期内都还会是一种更高效的选品逻辑，它很难像单一品牌一样公域占比那么高。
讲究线下体验的超市，把“一小时送达”的本地生活服务，搬进了直播间。一个新账号“物美超市”在抖音上开设。”目前来看，入驻抖音，抖音小店带动自然流量，相较直播带货的人力成本更低，多渠道布局无疑是物美的增量直播带货发展如何，则还需要细细观望。
作为当下最“火”的新型零售业态和消费模式，即时零售作为未来的万亿级市场正在蓬勃发展，越来越多的实体零售商家看到了潜藏在其中的新机遇、新发展和新突破，纷纷选择投身于此，入驻以美团闪购为代表的即时零售平台。想要顺利地实现数字化转型并不是一件容易的事情。牵牛花系统不仅能为超市、便利店提供完善的库存管理系统，对前置仓品牌来说也可以作为一个高效的前置仓系统，通过提供履约工具、商品池管理、全方位数据分析等优质解决方案，帮助实体商家解决选货、管货、拣货等诸多经营难题，助力零售商进行线上线下融合，从实现数字化转型，加速拥抱即时零售。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。