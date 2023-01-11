微信广告推出“小程序流量主代运营”功能 助力商家流量变现

站长之家(ChinaZ.com) 1月11日 消息:微信宣布，微信广告联合微信开放平台，推出“小程序流量主代运营”模式，通过为服务商（即“小程序代开发服务商”）提供官方产品能力，支持其协助小程序商家进行流量变现，共享广告收益，获得可持续商业化收入补充。

目前，服务商登录微信开放平台，进入“管理中心-第三方平台-流量主代运营”，申请并补充管理员信息和财务资料即可开通此功能。

平台支持服务商和小程序商家自定义设置分账比例，在小程序内完成授权流程同时，可一步到位确认分账比例。微信广告每半月进行分账结算，免去服务商与商家之间二次结算的财务流程。

有效率:1次模板开发，批量商家复用，节约开发成本

服务商通过使用“模板小程序”能力，预置广告能力，实现小程序商家批量覆盖，降低广告组件接入成本，提升开发效率。

有能力:API 接口支持，既全面又便捷

对齐独立开发小程序成熟广告变现能力，结合服务商使用习惯，平台将核心能力接口化，支持广告上线全流程接口化实现，能力全面且操作简单。

具体开通步骤如下:

步骤一:开通“流量主代运营”功能

服务商登录微信开放平台，进入 “管理中心-第三方平台-流量主代运营”，申请开通，并补充管理员信息和财务资料即可。

步骤二:确认广告变现方案

首先，建议服务商熟悉不同广告组件，详见广告组件介绍和开发指引。

其次，了解广告收益的构成和提效方法论，按照 “找关键路径 - 定差异策略-接广告组合”3步走，找到最佳变现方案，详见广告变现提效方法论。

最后，关注广告运营规范，避免因错误使用导致违规。

步骤三:商家触达，授权签约

在广告变现前，服务商需要进行 “权限集配置 - 分账比例设置-商家触达”，商家需要完成“授权签约”环节。

1. 权限集配置:服务商通过微信开放平台新增“流量主代运营”权限集（id135）。

2.分账比例设置:平台支持服务商灵活针对商家设置不同分账比例，满足差异化收益分配。

3.商家触达 & 授权签约:基于平台权限集授权 / 更新流程，商家完成授权签约即可委托服务商进行广告变现，同时完成分账比例确认。

步骤四:广告上线管理

针对已完成授权签约的商家，服务商可通过判断哪些小程序已满足变现门槛，再通过广告接口来进行广告上线;同时，也可进行接口二次封装，支持商家个性化管理需求。详见【流量主代运营】广告接口文档。

步骤五:收入结算分账

广告上线后，服务商与商家可在各自后台查看广告数据和进行收入结算。

服务商可进入 “微信开放平台 -管理中心 -第三方平台 -流量主代运营 -财务管理” 完成操作。

小程序商家可进入 “微信公众平台-流量主 -财务管理 -收入结算” 完成操作。

（举报）