郭明錤：苹果OLED显示屏的MacBook最早将于2024年推出

站长之家(ChinaZ.com) 1月11日消息:供应链分析师郭明錤称，苹果计划最早在 2024 年底前发布首款配备OLED显示屏的MacBook。郭明錤在今天的一系列推文中说，OLED技术将使MacBook设计的更薄更轻。

现有的MacBook都采用LCD面板，最新的 14 英寸和 16 英寸MacBook Pro采用了mini-LED背光和ProMotion。与带有mini-LED的LCD不同，OLED显示屏具有自发光像素，不需要背光，这将使MacBooks具有更好的对比度，并使电池续航更长。

郭明錤没有说明OLED MacBook将是Pro还是Air型号。然而，上个月，显示器行业分析师Ross Young表示，苹果计划在 2024 年推出一款配备OLED显示屏的新的 13 英寸MacBook Air。他还预计，苹果明年将发布配备OLED显示屏的11. 1 英寸和 13 英寸iPad Pro新机型。

虽然看起来Mac和iPad将在未来几年过渡到OLED显示屏，但Apple Watch可能会开始远离这种技术。彭博社的Mark Gurman今天报道说，新的Apple Watch Ultra可能会在 2024 年底前发布，并采用microLED显示屏。与采用OLED显示屏的现有Apple Watch型号相比，MicroLED技术将提供更高的亮度和更好的对比度。

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