京东正式发布“春晓计划” 12条扶持政策助力商家开店

站长之家（ChinaZ.com）1月4日 消息:京东官方正式发布“春晓计划”，包括为自然人提供快速入驻通道、“0元试运营”、2100元“新店大礼包等12项扶持政策，加大对商家的扶持力度，为商家减负增收。

十二大举措具体如下:

01、10分钟成功开店

2023年1月1日起，自然人可以在京东注册“京东小店”（京东小店是针对个体工商户和自然人商家入驻的POP店铺模式），仅需身份证和手机号即可申请入驻，商家可在京东APP、京麦APP、京东招商小程序、京东招商

微信公众号等移动端便捷操作，最快10分钟成功开店。

02、元试运营

即日起，针对开设京东小店的新商家，大部分类目支持“0元试运营”，试运营最长达90个自然日，期间无需缴纳保证金;4月1日起，大部分类目的企业店铺新商家也可享“0元试运营”。

03、技术服务费率低至0%

京东小店开放类目中，约60%的类目技术服务费率低至0%。

04、0元平台使用费

2023年1月1日起，京东小店无需缴纳平台使用费，4月1日起企业店铺也无需缴纳该费用，每年将为单个商家节省至少1.2万元费用。

05、保证金降幅80%

2023年1月1日起，京东小店部分类目质保金降幅高达80%;4月1日起，更多类目的企业店铺将采取阶梯保证金标准，进一步降低商家的成本负担。

06、2100元“新店大礼包”

新商家完成任务即可获得价值2100元的“新店大礼包”，包含900元广告推广大礼包、820元商智大团圆礼包、380元服务市场大礼包、专属成长顾问扶持、免费成长课程学习。

07、5300元广告投放虚拟金

新商家入驻后可加入京东“新商家成长计划"，完成任务可最高获取5300元的广告投放虚以金及专属运营指导。

08、超100项“店铺星级”流量权益

京东“店铺星级”体系与流量生态深度打通，整合搜索推荐、活动场域、频道场域、广告投放等维度的100余项流量权益，店铺星级越高，获得的曝光机会越多。

09、移动办公更省心，破单缩短近3天

京东推出移动端“商家成长中心”，商家随时掌控店铺经营，成交第一单时长平均缩短近3天。

10、0元入驻大礼包

开设企业店铺的新商家可在京东服务市场领取“0元入驻大礼包”，包含商品管理、订单履约、营销推广等运营工具。

11、免仓储费、配送费5折

即日起至2023年3月31日，京东物流为开设企业店铺的新商家提供入仓优惠政第:新签京东物流的商家前3个月可享受周转90天内仓储和入库费用咸免、京东配送5折的优惠权益。

12、新客免息、贷款利率5折

注册京东小店、企业店铺的商家均可申请“京小贷”获专属资金支持，自然人享受信用贷7天免息，个体工商户享受信用贷5折利率优惠，企业商户享受信用贷5折利率优惠以及提前收款10天免息。

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