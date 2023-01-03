中国移动新专利可实现元宇宙与现实信息分享

站长之家（ChinaZ.com）1月3日 消息:企查查APP显示，近日，中国移动通信集团有限公司、咪咕音乐有限公司、咪咕文化科技有限公司申请的“信息分享方法、装置、设备及存储介质”专利公布。
专利摘要显示，本申请实现了现实世界与虚拟世界的结合，打通了元宇宙与现实世界的信息分享通道，使得用户无论是在元宇宙的虚拟世界还是现实世界，都能互相进行信息分享，从而使得用户进行信息分享时更加方便。
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数字革命早已到来，颠覆我们对现实的认知。科技的进步意味着我们所处的现实不再受到时间和空间的限制。这种替代现实将为我们打造超乎我们的想象的体验。
近日，中国移动官方披露了自己目前用户总量情况。文件中显示器11月用户总数为9.7亿户，净增142.7万户，本年累计净增用户数为1778.9万户，5G套餐用户数为5.95亿户。有线宽带业务方面，中国移动11月有线宽带客户总数累计到达2.7亿户，11月净增数226.1万户。截至三季度末，移动、电信、联通的5G套餐客户数分别为3.31亿户、1.56亿户、1.37亿户，合计6.24亿户。中国移动前三季度营运收入达到6486亿元，同比增长12.9%；其中，通信服务收入为5729亿元，同比增长9.0%，销售产品收入及其他为758亿元，同比增长55.4%。公司净利润为872亿元，同比增长
12月20日开幕的GSMA创新论坛之产业领袖思享汇活动上，中国移动董事长杨杰线上出席并作主旨演讲。杨杰透露，中国移动正在系统打造以5G、算力网络、能力中台为重点的新型信息基础设施，已经累计开通5G基站超过127万座，千兆宽带覆盖住户达到2.4亿户。根据工信部官方数据，截至10月底，移动、电信、联通的固网宽带用户达5.83亿户，比上年末净增4745万户。其中，百兆及以上宽带用户5.47亿户，占比达93.8%，较上年末提升0.8个百分点。千兆及以上宽带用户8135万户，比上年末净增4676万户，占比达13.9%，较前三季度提升0.8个百分点。按照地域划分
不少小伙伴会接到一些95”开头的电话，拉黑的速度赶不上它变换的速度，让人防不胜防！如何高效拦截95”开头电话？用户发送ktfsr至10086即可开通该功能，无需下载APP，关注中国移动高频骚扰电话防护”公众号可进行黑白名单等设置、查看拦截记录等操作。
就不得不cue一下那些关于打工人的梗。譬如“世上有两种最耀眼的光芒，一种是太阳，一种是打工人努力的模样。大到营业厅、客服中心、多分支办公、大型连锁店；小到初创团队、小微企业；甚至个人soho都可以申请一台云电脑……如此好用实在的“办公神器”真的很难让人不爱！
随着信息化进程的深入发展，更多元化的数字技术和网络、数据安全也在众多应用场景中受到大量关注。云上办公也成为企业的关注重点：桌面办公、远程办公、高 效运维等需求更是日益增长，云电脑作为云上办公的新趋势，已然成为业界的关注焦点之一。移动云将继续打磨自研技术，推出更多变革性产品，让高品质的云产品和云服务惠及更多人群，创造更多社会价值，推动各行各业加速实现数字化转型。
天眼查App显示，12月6日，中国联合网络通信集团有限公司申请的“基于元宇宙网络的征信查询方法、节点、系统”专利公布。本发明涉及元宇宙技术领域，具体公开了一种基于元宇宙网络的征信查询方法、节点、系统，以解决现有技术中由于无法获取元宇宙中的用户的征信情况导致的对用户安全造成影响的问题。根据本发明的征信查询方法能够保障元宇宙网络用户的用户安全，保障元宇宙网络中交易的可靠性。
自 1946 年世界第 一台电子计算机问世，计算机软硬件、形态和性能都在不断变革。随着算力网络、云计算和5G等数字技术的发展，传统电脑发生重大变革。移动云将继续创新包括云电脑在内的更多云产品的功能，拓宽更多使用场景，为各行各业共享数字化发展的便利。
凤凰网科技讯12月23日消息，天眼查App显示，12月23日，中国银行股份有限公司申请的“基于元宇宙的药品销售方法及装置”专利公布。本发明方法具体包括:获取客户与预设的元宇宙虚拟药店模型进行交互时选择的目标药品;根据药品信息生成交易订单，并将订单发送给客户。本发明利用元宇宙技术实现了客户在线可视化的药品挑选，并在线完成交易订单，提高了客户购买药品的效率和体验。
元宇宙的故事，似乎讲不通了。总习惯用“潮水退去的时候，才知道谁在裸泳”，来表达新兴技术的造势与殊途就眼下的趋势来看，苹果、腾讯、微软等少数巨头尚有靠岸的机会，但那些企图靠元宇宙发迹的玩家们，或许等不到潮水退去的时候了。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。