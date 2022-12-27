快手音乐与网易云音乐达成合作 将在版权合作等领域进行深度联动

相信大家一定和小编一样，听歌是生活中不可或缺的一件事。音乐总能为枯燥平淡的生活增加不少调味。而网易云音乐，更是在谈论起网络音乐平台时绕不开的一个名字。凭借着海量的音乐内容和无数用户共创的歌单，网易云音乐治愈了小编无数个写稿写到抑郁的深夜。大家常常称它为“云村”，也体现了其在年轻人心中独特的音乐社区文化。而想要获得好的听歌体验，选择一款好的音箱往往至关重要。除了马歇尔、BOSE等传统国际大 牌，作为国货品牌的MORROR ART近年来则是异军突起，以“视听同享”“悬浮歌词”“家居艺术品音箱”等前卫理念迅速蹿红网?