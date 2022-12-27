快手音乐与网易云音乐达成合作 将在版权合作等领域进行深度联动

站长之家（ChinaZ.com）12月27日 消息:近日，快手音乐宣布与网易云音乐正式达成合作，后续双方将在版权合作、歌曲推广、音乐人共建等领域进行深度联动。
同时，快手音乐将接入网易云音乐旗下的版权服务平台“云村交易所”，网易云音乐也将入驻快手“音乐公司宣发后台”。
此外，快手旗下的专业视频编辑工具“快影”、手机K歌软件“回森”、多功能拍摄软件“一甜相机”等应用产品也将支持用户使用网易云音乐授权歌曲。
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快手音乐近日已与网易云音乐正式达成合作，后续双方将在版权合作、歌曲推广、音乐人共建等领域进行深度联动。快手音乐将接入网易云音乐旗下的版权服务平台“云村交易所”，同时，网易云音乐也将入驻快手“音乐公司宣发后台”，为广大用户提供更好的音乐收听、创作与互动体验，同时也将为音乐人、版权方等带来更广阔的发展空间。快手主产品外，快手旗下的专业视频编辑工具“快影”、手机K歌软件“回森”、多功能拍摄软件“一甜相机”等应用产品也将支持用户使用网易云音乐授权歌曲。
网易云音乐宣布与日本头部音乐厂牌PONYCANYON达成战略合作协议，未来双方将充分发挥各自优势，为中国音乐爱好者提供更多优质音乐内容。波丽佳音是一家成立 55 周年的日本综合娱乐公司。网易云音乐还将继续积极推进与上游版权方合作，不断为中国音乐爱好者提供更多优质音乐内容。
微盟云近日与网易云商达成合作，实现了微盟智慧零售、微商城产品与网易云商旗下网易七鱼的全面对接，将助推商家实现全渠道、多店铺的一体化客服运营管理。网易七鱼将提供AI在线客服、文本机器人等服务，并于近期上架微盟云市场。微盟WOS完善的开放能力和底层基础能力，将让微盟云与网易七鱼有效整合以上产品优势，并能在短时间内让网易七鱼与微盟智慧零售、微商城等SaaS产品深度融合和对接。
精彩的评论一度是网易云音乐最吸引听众的特色，不过为了获得高点赞，评论中大量出现了编造故事的现象，卖惨卖情怀，以致于网友都看抑郁了，被人成为网抑云”。网易在2020年8月宣布推出云村治愈所计划，开始整治此类评论，一起构建一个温暖友爱音乐社区。《报告》还显示，截至2022上半年，平台近半用户听歌的同时会看评论区，目前网易云音乐点赞量超过999的评论已累计数百万条等，所有评论中回复数超过100的评论有近30万条。
12 月 26 日，在 2022 年即将告别之际，网易云音乐发布了网易音乐人 2022 年度盘点，公布了 22 位「年度瞩目音乐人」名单，选出了这一年里国内原创音乐领域最不容错过的 22 个声音，也为这一年的华语原创音乐画上了圆满的句点。作为国内最 大的原创音乐平台，在过去一年，网易云音乐平台上注册的网易音乐人数量已正式超过 60 万，华语原创音乐的力量正在这里逐步扩充壮大。网易音乐人平台会将和更多原创音乐人一起，为所有用户创造出更多好听优质的音乐作品，让华语原创音乐走向更远的前方。
今日，网易云音乐2022年度音乐奖揭晓，薛之谦《无数》、TaylorSwift《Midnights》、I-DLE《INEVERDIE》、宇多田ヒカル《BADモード》分别获得年度最热华语专辑、年度最热英语专辑、年度最热韩语专辑和年度最热日语专辑。薛之谦、张靓颖《可》，赵雷《我记得》，雷佳《人世间》等登顶年度最佳单曲Top3。今年的网易云音乐年度音乐奖分为专辑奖、单曲奖、艺人奖和编辑推荐奖等部分，注重音乐内容的品质化。
薅羊毛的机会又来了，每人都有机会！今天下午，网易云音乐官方发文宣布，网易云音乐TV版”正式上线，即日起已开始登陆各大电视应用商店。据官方介绍，目前已上线的有海信、当贝、天猫魔盒、海尔、长虹、极米、坚果、OPPO、欢网、沙发等渠道，后续还会逐步扩充。最重要的是，目前扫码登录网易云音乐电视端，即可免费领取三个月电视端会员，只有五十万份会员送完截止。网易云音乐TV版整体UI风格依然维持了比较文艺的设计，并且还将标志性黑胶播放页、每日推荐等经典功能设计搬上大屏幕，操作逻辑也简单易懂。同时，TV版还新增了一个氛围空间
目前网易云音乐TV版APP已上线海信、当贝、天猫魔盒、海尔、长虹、极米、坚果、OPPO、欢网、沙发等渠道，并将逐步登陆其他电视厂商应用商店。用户即日起下载登录，可免费领取3个月电视端会员。同时，随着此次TV版产品的上线，网易云音乐已基本实现对用户家庭场景的全覆盖。
相信大家一定和小编一样，听歌是生活中不可或缺的一件事。音乐总能为枯燥平淡的生活增加不少调味。而网易云音乐，更是在谈论起网络音乐平台时绕不开的一个名字。凭借着海量的音乐内容和无数用户共创的歌单，网易云音乐治愈了小编无数个写稿写到抑郁的深夜。大家常常称它为“云村”，也体现了其在年轻人心中独特的音乐社区文化。而想要获得好的听歌体验，选择一款好的音箱往往至关重要。除了马歇尔、BOSE等传统国际大 牌，作为国货品牌的MORROR ART近年来则是异军突起，以“视听同享”“悬浮歌词”“家居艺术品音箱”等前卫理念迅速蹿红网?
华晨宇全新唱作专辑《希忘 Hope》 已于网易云音乐正式上线。《希忘 Hope》 是华晨宇的第五张唱作专辑，包含在 2021 年火星演唱会上演唱的六首新歌、《小镇里的花》民乐版、以及四首未解锁新歌，共十一首歌曲，华晨宇也为此次专辑录制了MV。此次华晨宇全新唱作专辑《希忘 Hope》与网易云音乐的深度合作，也进一步印证了网易云音乐在音乐内容消费上的领先优势。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。