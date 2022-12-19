中国互联网大会发布“数字化转型案例”，蚂蚁集团多项案例入选

站长之家（ChinaZ.com）12月19日 消息:近日，第二十一届中国互联网大会在深圳召开。为进一步发挥互联网在城市数字化发展过程中的引领作用，推动城市新旧动能转换，促进数字经济发展，大会开展了“互联网助力经济社会数字化转型”案例征集活动，蚂蚁集团5个案例入选。其中，ZOLOZ「可信身份认证」技术解决方案入选互联网助力经济社会数字化转型特色案例。

随着数字化的高速发展，如何在数字世界证明“你是谁”，已逐步成为金融、保险、政务、出行、电商等行业的常态需求。丰富的场景需求也带来了复杂的认证环境差异，从PC端到手机端再到IoT设备端，在线身份认证需要运用领先的AI技术解决不同网络环境、不同设备环境、不同用户画面环境、不同认证类型下的便捷性和稳定性要求，同时还需要应对身份伪造、注入篡改等黑产挑战，“精准、高效、安全”成为在线身份认证技术的关键词。

蚂蚁集团ZOLOZ产品总监陶冶认为，在经济社会数字化转型的背景下，在线身份认证应该具备四项核心功能:证件种类认证、生物特征认证、证件信息认证和金融级风控系统能力。据介绍，基于支付宝实名认证安全体系发展起来的ZOLOZ「可信身份认证」服务，自2019年起开始商业化输出，除服务国内大型银行、金融机构，还支持了东南亚等国的数字化升级。研发团队运用计算机视觉、大数据技术及智能风控手段，克服全球证件种类繁多、攻击手法多样化等挑战，使得认证准确率高达99.9%，认证速度实现秒级返回。同时，在算法安全、通信链路安全、隐私安全等方面持续突破，已获得安永会计师事务所出具的SOC2Type2报告，意味着其在安全性上得到国际权威认可。

图说:2022云栖大会ZOLOZ产品介绍

据公开资料显示，ZOLOZ「可信身份认证」解决方案已为印尼最大银行Mandiri、马来西亚最大银行Maybank等金融机构，以及印尼Dana、菲律宾GCash、泰国TrueMoney等电子钱包、国内多家大中型银行在内的70余家合作伙伴提供数字化转型过程中的技术支持，覆盖银行、保险、证券、电信、公众服务等领域。

除「可信身份认证」解决方案，蚂蚁集团入选案例还包括:「基于“隐语”框架的医疗可信隐私计算服务实践」、「数实融合，鲸探数字藏品探索助力实体经济新路径」、「区块链电子提单服务为国际供应链通道畅通保驾护航」、「东阳数据全生命周期管理平台」等共计5项案例，覆盖数字化升级过程中的隐私保护、贸易信任、实体振兴、金融风控、机构可信协作等需求。

（举报）