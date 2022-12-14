商家赶紧自查！抖音电商整治KN95&N95非医用防护口罩类目

站长之家(ChinaZ.com) 12月14日 消息:今日，抖音电商发布了KN95&N95非医用防护口罩类目治理公告。
公告称， 平台近期收到部分消费者针对部分商家违规售卖过滤效率不达标的非医用防护口罩等产品的投诉反馈，经平台核查发现部分商家存在将N95（美国标准）与KN95(中国标准)混淆宣称的情形。
例如将未获得美国NIOSH认证口罩宣称为N95口罩;直播间/短视频以虚构夸大产品信息效果作为噱头为店铺引流、售卖过程存在违规售卖非准入商品等行为。上述行为严重侵害了消费者权益，给平台生态带来了恶劣的影响。
为了规范行业经营氛围，维护合规经营商家权益，净化经营环境，平台特针对【居家日用>>防护用品>>口罩】类目下的KN95&N95做出明确的销售规范:
抖音电商强调，为保护消费者权益、维护平台经营秩序，即日起，平台将对该类违规行为，进行专项整治。此类问题商品一经发现，平台将根据《【商家—危及消费者权益】实施细则》等平台规则视违规情节严重程度，采取包括但不限于停业整顿、扣除保证金、清退店铺、冻结/扣除违规货款等处理措施。
建议各位商家在12月16日前及时自检自查，避免因此造成不必要损失。
附:关联10家生产厂商明细:
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