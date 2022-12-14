商家赶紧自查！抖音电商整治KN95&N95非医用防护口罩类目

声明:本文来自于微信公众号 开菠萝财经，作者: 苏琦，授权站长之家转载发布。当人过了60岁，他们会有哪些需求?会不会想拍一组时髦的写真，装修养老的房子，找人写一本回忆录?等年纪再大一点，需不需要人助浴，照顾饮食起居，帮忙挑选好的养老院?这些问题或许有些残酷，却都是刚需，也因此带火了一批新职业——老年写真摄影师、适老化改造设计师、上门助浴师、代写回忆录、养老院评测员等。我更希望有越来越多的年轻人能注意到，并且重视父母年老后的居住需求，给他们一个幸福的晚年。