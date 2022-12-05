AI聊天机器人ChatGPT爆火，它真的靠谱吗？（附ChatGPT官网入口）

站长之家（ChinaZ.com）12月5日 消息:近日，美国OpenAI公司发布了一种名为 ChatGPT 的新语言模型，这个AI机器人不仅可以模仿人类对话，甚至还可以写故事、写理论性论文等等，有人称之为目前市面上最会聊天的AI机器人.

该模型是基于OpenAI今年早些时候发布的最新文本生成 GPT-3.5系统。 比之前的版本，ChatGPT对话性更强也更为灵活。它可以向用户提出后续问题，避免对不适当的输入作出回应，而不仅仅是生成文本。以下是ChatGPT生成的一些答案案例:

一些示例表明，ChatGPT 在提示时不会提供危险的建议，并且可以尝试更正错误的陈述。OpenAI 认为该模型使用起来应该更安全，因为它是使用人类反馈进行训练的。

尽管如此，仍有人成功绕过 ChatGPT 的安全机制，引导系统生成不应该生成的内容，例如指导用户如何欺负人。

此外，与所有其他语言模型（例如 GPT、Galactica、LaMDA）一样ChatGPT 也会产生错误的信息，有时会拒绝回答良性的问题。

会“杀死“谷歌吗?

有人认为，ChatGPT 的出现另一个重大含义是它可能会“杀死”谷歌这个互联网搜索霸主，当然鉴于人们目前使用该模型的满意度，想要替代谷歌显然不是一件容易的事。

谷歌在研究能力、人才和预算方面都远在 OpenAI 之上。然而，谷歌在这方面却没能做出充分的反应和操作，语言模型实际上可能是谷歌20年来面临的第一个真正的威胁。

当然，如果要分析搜索引擎和 语言模型 之间的差异，会发现它们并没有完全重叠。

一方面，搜索引擎是死板的。他们只是进入互联网查找网站并向您显示一个链接列表，大致提供所需的内容——这基本上是最简单的 互联网搜索形式。另一方面，它们又是可靠的，至少不会擅自编造内容。（与所有其他搜索一样，谷歌搜索存在偏见，可能会显示假新闻，但可以查看来源。）

相比之下，ChatGPT 则更灵活，但是它可以很容易地编造信息，给出一个看似惊人的、高度复杂的和精确的答案。你永远不知道哪个是经过验证的，之后可能很难检查（ChatGPT 没有给出答案的来源）。

简而言之，搜索引擎的局限性要大得多，但可以更好地完成任务。但是一旦语言模型可以提供可靠的内容，将会成为超级生成搜索引擎，届时可能没有人会再使用谷歌。

接下ChatGPT将受到越来越多的关注，对于这个AI模型你又是怎么看的呢?

如果你想更多了解ChatGPT，可访问官网体验。https://chat.openai.com/chat

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