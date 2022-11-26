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科学殿堂新面孔！100位获奖人齐聚腾讯会议，2021和2022年“科学探索奖”线上颁奖

2022-11-26 17:11 · 稿源：站长之家

科学探索，潮汐之上。2021年和2022年“科学探索奖”颁奖典礼11月26日在线上举行，100位青年科学家通过腾讯会议线上同屏，分享荣耀时刻，勇闯科学“无人区”，站上新的起跑线。

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100位青年科学家通过腾讯会议线上线下同步领奖。

四年以来，“科学探索奖”共奖励资助200位青年科学家，坚持奖项“科学家说了算”，秉承“面向未来、奖励潜力、鼓励探索”的精神。在今年的获奖名单中，第一位“90后”科学家获奖、第一次出现医学科学领域获奖人、首位澳门地区科学家入选，还有16家机构首次有人摘奖。

两年12名女性获奖，还有“90后”

作为目前国内金额最高的青年科技人才资助计划之一，“科学探索奖”于2018年设立，由杨振宁、饶毅、施一公、潘建伟、谢晓亮等14位知名科学家与腾讯基金会发起人马化腾共同发起。奖项覆盖基础科学和前沿技术十个领域，每位获奖人将在5年内获得总计300万元奖金，并且可以自由支配奖金的使用。

“科学探索奖”始终坚持“英雄不问出处”，当天领奖的一百位科学家中，既有国家级重要奖项获得者，也有多人此前没有获得过知名奖项。

“科学探索奖”特别关注女性科学家和年轻科学家的发展，在同等条件下，倾向年纪轻者和女性。今年“科学探索奖”最年轻获奖人、来自北京邮电大学研究员的王光宇仅31岁，她也是“科学探索奖”设立以来的首位90后获奖人。

王光宇认为，“（获奖）为我从事更有挑战性的工作提供了很多容错空间。”在她看来，“科学探索奖”直接资助探索期青年科技工作者的宗旨别开生面，有利以探索为先，敢闯“无人区”。

去年获奖人中共有8位女性科学家，创下设奖3年来之最，而今年再有4位女性获奖，“科学探索奖”至今总计21位女性得奖。这也体现出，一系列支持女性科研工作者的政策正在取得效果。

首次奖励医学科学，鼓励“从0到1”探索

“科学探索奖”今年首次奖励医学科学领域。“因为我们和全国人民、全世界人民一样关注人类健康，也是因为我们坚信科学是未来人类健康改进的关键。”首都医科大学校长、“科学探索奖”发起人饶毅表示。

新冠疫情的肆虐让所有人认识到，人类抗击疾病的每一个进步都离不开医学研究的突破和创新。奖项今年增设医学科学领域，正是为了鼓励青年学者针对疾病的本质和规律开展探索性研究，支持基础医学与临床医学的结合，培养真正具备研究能力，能解决临床迫切需求的医学领军人才。

今年共有5位医学科学领域科学家脱颖而出，他们涉及科研前沿课题包括了肿瘤“降级”、多器官衰竭机理、预防蚊媒病毒传染病、干细胞再生治疗眼科疾病和开展中国最大食管癌队列研究。

医学科学领域中还有2位特别的获奖人，中山大学孙逸仙纪念医院主任医师、研究员苏士成，还有中南大学湘雅三医院主任医师、研究员吕奔。他们是医师科学家（physician scientists），既是在一线救死扶伤的医生，也是在实践背后探索医学奥秘的科学家。

苏士成认为，“科学探索奖”在医学科学领域的特色评价标准，将激励更多医学科研工作者将原创的、“从0到1”的科学发现，以临床为出口不断为人民服务。

获奖人一年涌现逾百成果

二十大报告再次强调，科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力。期待成为国家支持基础科研的有益补充，“科学探索奖” 不断探索社会支持基础研究人才持续稳定的投入机制。

面向未来、奖励潜力、鼓励探索，“科学探索奖”的200位获奖人也做出卓有成效的工作，成为中国科技创新中的中坚力量。

据公开信息不完全统计，在2022年一年间，相关青年科学家们已产出成果、获得奖励逾百项，广泛分布在各个重要基础科学和前沿技术领域。

2019年“科学探索奖”获奖人、四川农业大学教授陈学伟，获奖次年便攻克了杂交水稻育种难题，育成F优498、宜香优2115和川优6709等新品种，目前已广泛种植于中国西南稻区;浙江大学教授李铁风参与研制的仿生软体机器人，获奖三年后成功挑战探索马里亚纳海沟，推动了中国软体机器人在深海工程领域的应用……

“从0到1”的基础研究成果，在历年“科学探索奖”获奖者工作中不断涌现，它们既能紧贴国家需求，致力于推动经济社会发展，也有宇宙的诗意，人类的野望。

2021年，中国天眼FAST快速射电暴优先和重大项目科学研究团队获得了迄今为止最大的快速射电暴偏振观测样本，而科研团队里的科学家东苏勃和李柯伽，先后于2020年、2022年摘得“科学探索奖”;2021年10月，我国首台实现“量子计算优越性”的光量子计 算原型机“九章号”、超导量子计算原型机“祖冲之号”双双升级，这一里程碑式的科研成果，背后则站着科学探索奖获奖者陆朝阳和朱晓波。

“探索奖带来的影响和变化，科学家的反馈和鼓励”，让“科学探索奖”必须坚持长期主义，线上颁奖典礼中，腾讯公司高级副总裁奚丹透露，“设奖四年来，获奖的青年科学家奋勇突破，不断取得丰硕成果”，他重申奖项初心:“科学家往往是寂寞的，我们要耐得住‘科学家的寂寞’”。

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腾讯公司高级副总裁奚丹在颁奖礼上重申奖项初心。

2位新晋院士曾获“科学探索奖”

“科学探索奖”每年50位获奖人名单出炉背后，也从侧面勾勒出“科学探索奖”助力中国科技创新、和人才培养的一条伏脉灰线。

从获奖人机构分布来看，今年“科学探索奖”获奖人来自35家不同机构，机构分布都更广泛，16家机构首次有人获奖，获奖人除了科研院所人员，还有来自医院与企业的年轻科学家。

从地域分布看，今年获奖者来自中国18个城市和地区，澳门、大连、沈阳、济南更是首次出现获奖人，特别值得一提的是西部省份获奖人数量有所提升。

今年澳门地区诞生了首位获奖人，土生土长的澳门大学教授麦沛然从事芯片科研，他获奖后坦言“澳门科学研究的起点不算高”，但是“这几年得到国家方方面面的支持，又有和大湾区的频繁互动，进步速度很快。”

在西部教学科研的成都理工大学教授范宣梅则评价:“西部的获奖人不断增多，说明国家科研政策导向变化正在显出成效。西部的大发展必然持续涌现出科学问题，我们身处第一线，就要不断解决问题。”

今天的颁奖典礼现场，中国科学院院士王志珍直言“科学探索奖”为中国科学界培养、孵化青年科学家人才付出多年努力，“支持了众多科技界的‘金童玉女’”，她举例2021年增选的最年轻的两位中科院院士宋保亮和朴世龙，都曾受奖受助于“科学探索奖”。

伴随奖项影响力“更上一层楼”，“科学探索奖”也得到科学界、教育界多方热忱参与和支持。在今年奖项的提名、推荐、评审过程中，有超过900位各国院士，30多所著名高校校长参与。仅在提名推荐阶段，就有20多位诺贝尔奖、图灵奖、菲尔兹奖等国际大奖得主参与其中。科学探索奖正在跻身中国乃至国际上最有影响力的基础科学奖之一。

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    AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。

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  • 锐龙R7 5800X3D是台积电还是三星代工？

    台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。

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  • 华为 Pocket S处理器性能怎样？

    高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是什么架构？

    Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。

    锐龙R7 5800X3D

  • 锐龙R7 5800X3D的3D V-Cache有什么用？

    有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。

    锐龙R7 5800X3D

  • 锐龙R7 5800X3D价格多少钱？

    2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S电池多大？

    4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S机身尺寸多大？

    展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。

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  • 华为 Pocket S充电速度多少W？

    40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。

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  • 华为 Pocket S屏幕参数怎么样？

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