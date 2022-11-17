B站：哗哩哗哩课堂课程累计播放量达5.57亿次

站长之家（ChinaZ.com）11月17日 消息:今日，B站公布数据称，哗哩哗哩课堂课程累计播放量达5.57亿次。
据悉，2019年10月30日哗哩哗哩课堂正式上线。
在1095天中，哗哩哗哩课堂共开设了853门课程涵盖了通识科普、语言学习、考研等9大学习领域。汇聚了许停云、戴建业、罗翔等402位知名学者。
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B站发布了《2022bilibili汽车生态报告》，数据显示近一年，B站汽车视频播放量超145亿，同比增长116%。汽车视频投稿量约234万次，同比增长121%;月兴趣活跃用户超4000万人，同比增长78%。汽车科普方面，近一年，B站汽车知识相关视频播放量超18亿次同比增长119%。
听说这个综艺上线不过两小时，B站就有4W+人同时在看，在豆瓣获得了8.5分的高分评价，还让李佳琦在B站涨粉20W.........比如国际品牌馥蕾诗，它不像其他大牌有非常炸裂的单品，相对来说没什么优势，所以李佳琦从439元砍到429块钱，让品牌代表ERIC为难了许久...在节目刚开始他就说:“《所有女生的offer》，是所有女生在前，offer在后”，果然是最懂女人的男人，李佳琦一直在尽量争取最大利益，表现不负众望......
截至三季度末，5G套餐客户数为5. 57 亿户，移动客户数为9. 74 亿户...
截至2022年10月，全球已有230多家运营商推出了5G商用服务，共部署了300多万个5G站点，5G用户达7亿，基于网络部署的快速推进，5G正在从规模商用期跃升到高速发展期...胡厚崑在论坛上还强调，5.5G是网络演进的下一步”，面向2025年，实现5.5G下行10Gbit/s、上行1Gbit/s、千亿联接、内生智能”的四大关键特征...胡厚崑在前不久的华为全联接大会上介绍，华为的目标是极大地提升网络容量，确保无处不在的10Gbps/s的速率，并满足行业对可靠、低时延连接的需求......
数据显示，该财季联想营收达1169亿人民币，排除汇率波动影响营收同比增长3%；净利润达37亿人民币，同比增长5.7%...SSG方案服务业务集团营收同比增长26%，在集团总营收中占比达10.1%，首次突破双位数大关；ISG基础设施方案业务营收再创纪录，达179亿人民币，同比增长33%，连续第4个季度保持盈利...“上季度，联想克服全球市场的重重挑战，再次实现稳健业绩”，联想集团董事长兼CEO杨元庆表示，“联想的战略前瞻、运营韧性和对多元化增长引擎的持续投资，让我们为应对持续挑战做好了充分的准备......
这部由李佳琦及背后公司美ONE自制的综艺上周正式收官，截至发稿，8期节目在B站播放超过2389万，把第一季297万的播放量远远甩在身后，#所有女生的offer#微博话题阅读量破21.3亿，抖音话题播放超过3.9亿，被一些网友称为“电子榨菜”...对于李佳琦而言，要为“所有女生”争取更低的价格和更多赠品及权益，而他谈判的资本是作为超级头部主播的销售能力和对品牌痛点的拿捏......
凤凰网科技讯 10月25日，华为轮值董事长胡厚崑在2022全球移动宽带论坛演讲中表示，截至2022年10月，全球已有230多家运营商推出了5G商用服务，共部署了300多万个5G站点，5G用户达7亿...胡厚崑表示，5G商用三年以来，在网络部署、消费者业务和行业应用方面取得了良好进展，已进入高速发展期...
越来越多的原画爱好者认识到对于原画的学习，报班往往比自学的效果更好，有针对性的学习才能更快掌握到原画的关键。在鱼贝课堂培训班，专业的老师将根据学生的不同特点激发学生的创作能力，让原画学习更加轻松有效、循序渐进。鱼贝课堂为学员提供优质原画课程，鱼贝课堂原画培训班可靠吗?鱼贝课堂作为原画设计类在线学习课程产品的教育学习平台，特地为广阔艺术行业从业者及学习者提供优质的教学效劳。不管是学员数量、课程栏目的开发、教员质量、还是陪跑式模式，都在行业坚持着抢先位置。“千里之行，始于足下”，扎实的基本功是学习原?
杭州延安路上的龙翔里小吃街里，一位白发大叔，一边卖烤香肠，一边做直播，动作娴熟，生意红火。大叔的日子应该很惬意，但事实上，他背着4600万元的债务，全靠卖烤肠还债呢。罗永浩靠做直播还了6个亿的债，自己虽然没法和老罗比，但他相信只要努力，一定会有回报。
美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，美联储可能会在明年12月和1月放慢加息步伐，不再保持75个基点的大幅加息步伐...受加息影响，美国三大股指全线收绿，大型科技股暴跌:亚马逊跌4.82%，Netflix跌4.8%，谷歌跌3.87%，Facebook跌4.89%，特斯拉跌3.54% .它下跌5.64%，而苹果下跌3.73%，一夜之间市值缩水894亿美元（约合人民币6517亿元）......
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。