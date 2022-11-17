B站：哗哩哗哩课堂课程累计播放量达5.57亿次

听说这个综艺上线不过两小时，B站就有4W+人同时在看，在豆瓣获得了8.5分的高分评价，还让李佳琦在B站涨粉20W.........比如国际品牌馥蕾诗，它不像其他大牌有非常炸裂的单品，相对来说没什么优势，所以李佳琦从439元砍到429块钱，让品牌代表ERIC为难了许久...在节目刚开始他就说:“《所有女生的offer》，是所有女生在前，offer在后”，果然是最懂女人的男人，李佳琦一直在尽量争取最大利益，表现不负众望......