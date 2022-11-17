支付宝反诈又“上新”了，新增家人守护服务

站长之家（ChinaZ.com）11月17日 消息:11月17日，2022中国互联网大会现场，蚂蚁集团公布AI反诈行动的最新进展，已在支付宝上线AI反诈新产品—“家庭守护计划”。用户可在支付宝邀请家人开通守护服务，成为彼此的守护人。一旦被守护的家人疑似遭遇账户风险，智能反诈系统就会提醒本人，并通知“守护人”进行风险确认和协助“叫醒”。据了解，试运行1个月，已有4万用户为父母、子女开通该功能。

（用户可在支付宝搜索“家庭守护计划”设置“守护人”）

该产品依托于蚂蚁集团AI反诈技术升级。据了解，蚂蚁集团已实现“AI反诈”全链路安全服务，包括:风控系统0.01秒识别交易风险，一旦判定有风险，即配置90秒风险“确认期”、15分钟交易“冷静期”、24小时交易“反悔期”等AI主动叫醒服务，现又通过“家庭守护计划”邀请用户共同守护家庭支付安全，形成了以“家庭联防”为核心的家人叫醒服务。

（蚂蚁集团AI反诈主动叫醒服务）

电信网络诈骗、网络赌博等风险已成为全球性的治理难题，今年9月，国家《反电信网络诈骗法》表决通过。科技反诈迫在眉睫。“家庭守护计划”通过构建家庭维度的保护屏障，实现了家庭成员间的包括电信网络诈骗、网络赌博等多场景的多向守护，其对防范意识薄弱的青少年保护作用尤为突出。比如，当青少年使用家长支付宝账号进行直播打赏、游戏充值等非理性大额消费时，支付宝结合人机交互、生物核身等技术可快速识别，协助家长守护家庭资金安全。

2016年，蚂蚁集团成立了反诈技术专项，多年来锤炼了一套IMAGE智能风控体系。这套体系一方面融合人工智能和安全技术，有一双“火眼金睛”，通过全图风控、大模型等能力可快速识别黑产团伙，在0.01秒内完成一笔交易的全部风险判定;另一方面打磨了一套唤醒用户心智的“反诈叫醒”工具箱，比如提醒弹窗、叫醒热线、延时到账等，尽最大可能让用户有风险复核时间。数据显示，蚂蚁推出AI反诈主动交互叫醒服务至今，被骗用户的止付率提升80%。

“家人叫醒服务也是这套智能风控体系的应用之一。”蚂蚁集团安全策略中心负责人洪丹说，“目前支付宝对涉诈交易的识别准确率已达95%以上。但受骗者往往‘当局者迷’，识别后如何唤醒他们更是个难题，有了家人亲友的及时介入，‘从线上到线下’全覆盖填补了触达上的一些空缺，打破了个人风险的孤岛效应，让家庭成员共同参与风险认知和应对，更有效提醒遭遇诈骗的用户。”

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