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科学家证实你可以通过非常缓慢的眨眼与你的猫交流

2022-11-17 08:30 · 稿源：站长之家

猫有点冷漠的名声，尤其是与狗相比。但如果你发现你的猫科动物朋友有点难以相处，也许你只是不会说他们的语言。

研究表明，这实际上并没有那么难。你只需要多对他们微笑。

不是以人类的方式微笑，露出牙齿，而是以猫的方式微笑:眯起眼睛，慢慢眨眼。

在2020年发表的一项研究中，科学家们观察了猫与人的互动，并能够证实这种缓慢眨眼的行为会让猫——无论是熟悉的还是陌生的动物——接近并接受人类。

“作为一个既研究过动物行为又养猫的人，能够证明猫和人可以通过这种方式交流真是太棒了，”英国萨塞克斯大学的心理学家 Karen McComb 在研究结果公布时解释道。

如果你在猫身边待过一段时间，你可能见过它们“半闭眼”的面部表情，并伴有缓慢的眨眼。这类似于人类微笑时眼睛会眯起来的方式，通常发生在猫咪放松和满足时。表情被解释为一种猫的微笑。

来自猫主人的轶事证据表明，人类可以复制这种表达方式来向猫传达我们是友好且乐于互动的。因此，在这项研究中，一组心理学家设计了两个实验来确定猫对缓慢眨眼的人类的行为是否不同。

在第一个实验中，主人对来自14个不同家庭的21只猫缓慢眨眼。一旦猫在他们家庭环境中的一个地方安顿下来并感到舒适，主人就会被指示坐在大约一米远的地方，并在猫看着他们时缓慢眨眼。

摄像机记录了主人的脸和猫的脸，并将结果与猫在没有人类互动的情况下如何眨眼进行了比较。

结果表明，与没有互动的情况相比，猫在人类对它们缓慢眨眼后更有可能对人类缓慢眨眼。

第二个实验包括来自八个不同家庭的24只猫。这一次，不是主人在眨眼，而是研究人员，他们之前没有接触过这只猫。作为对照，记录了猫对不眨眼情况的反应，在这种情况下，人类不眨眼地盯着猫看。

研究人员进行了与第一个实验相同的慢速眨眼过程，向猫伸出一只手。他们发现，猫不仅更有可能向后眨眼，而且在人类眨眼后它们也更有可能接近人类的手。

“这项研究首次通过实验研究缓慢眨眼在猫与人交流中的作用，”McComb 说。

“你可以在家里和你自己的猫，或者在街上遇到的猫一起尝试。这是增强你与猫的联系的好方法。试着眯起眼睛看着它们，就像在放松的时候一样。微笑，然后闭上眼睛几秒钟。你会发现他们自己也会以同样的方式回应，然后你就可以开始一段对话了。”

近年来的研究表明，我们的猫科动物朋友与它们的人类室友比以前想象的要和谐得多，将它们与狗进行比较是一种伤害。

例如，猫会对愿意接受它们的人做出善意的回应——所以如果你发现猫很冷漠，那可能是你的问题，而不是小猫的问题。

同样，猫会呼应与它们一起生活的人类的性格特征——这可能与为什么当人类悲伤时猫似乎会振作起来有关。他们也能认出自己的名字（尽管很多时候他们选择忽略他们）。而且它们与人类的联系出奇地深厚。

很难知道为什么猫会以这种方式对着人类缓慢眨眼。它被解释为一种表示善意的方式，因为猫被认为将不间断的凝视解释为威胁。

但也有可能是猫进化出了这种表情，因为人类对它有积极的反应。对于家养动物，通常无法分辨。

无论哪种方式，它似乎都有助于建立融洽的关系。这是一件好事。学习如何改善我们与这些神秘动物的关系也可能是改善它们情绪健康的一种方式——不仅在家庭环境中，而且在一系列潜在的压力情况下。

该研究发表在《科学报告》上。

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