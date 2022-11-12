“抖音双11好物节”战报发布：7667个直播间销售额超过百万元

站长之家（ChinaZ.com）11月12日 消息:今日，抖音电商发布“抖音双11好物节”数据报告，呈现平台在双11期间的消费趋势及用户购买偏好。报告显示，10月31日至11月11日，抖音电商内参与双11活动的商家数量同比增长了86%，兴趣电商内容带货持续发力，直播带货总时长累计达3821万小时，7667个直播间销售额超过百万元。

据介绍，今年双11，平台重点打造了货架电商，加强商城、搜索、橱窗等渠道的经营。活动期间平台货架电商带动日均销量同比增长了156%，商品曝光量是上半年的1.6倍。

品质国货越来越受到消费者的青睐。在抖音商城双11热卖商品榜前100中，国产商品的占比超过了90%;双11货架消费场景带动平台非遗好物日均销量同比增长316%。

平台“产业成长计划”还特别面向区域产业带及中小商家，报告显示，10月31日至11月11日，福建福鼎白茶产业带商品日均销售额同比增长了187%，日均商品搜索量同比增长128%;有26家福鼎白茶店铺在活动期间销售额超过了百万元。

活动期间，抖音电商“全民好书计划”为读者准备了满99减10、满200减20、满400减40等商城优惠券和多重售后服务，平台图书日均销售额同比增长53%。

双11在丰富消费供给的同时，也为全国消费市场增添了活力。报告显示，抖音电商消费城市排行中，上海位列第一，北京、重庆、成都和深圳紧随其后。

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