1688升级找工厂日常拿样服务 “一件拿样”升为“一件包邮拿样”

站长之家(ChinaZ.com) 11月10日 消息:日前，1688平台发布升级公告称，为持续优化买家在线拿样体验，帮助工厂通过样品与买家建立生意关系，找工厂将升级日常拿样服务规范，本次服务升级将于2022年11月15日起生效执行。
本次升级后，针对买家在定制品发起的日常拿样订单，平台将由“一件拿样”升级为中国大陆区域“一件包邮拿样”，即卖家承担拿样物流运费，偏远地区除外（内蒙古、黑龙江、甘肃、宁夏、新疆、贵州、西藏、青海）。
升级影响范围:本次服务升级仅面向支持拿样的加工定制商品。
本次服务升级商家需于11月30日前选择任一定制商品，进入商品编辑/发布页面，根据引导进行商品拿样服务升级确认操作。为保障商家权益，若商家选择【拒绝】服务升级或未进行升级操作，12月初1688会统一将店铺现存的“支持”拿样商品修改为“不支持”拿样;选择【同意】，则系统将在次日完成支持拿样的加工定制商品会自动升级服务。
服务退出机制为：若选择了【同意】并进行了服务升级，但后续工厂实际经营无法提供样品“一件包邮拿样”服务，可在对应商品编辑发布页面，通过选择不支持一件包邮拿样，实现退出服务。
另外，1688还宣布平台将升级铜牌工厂的晋升路径。本次升级将于2022年11月18日起生效执行，具体升级内容如下:
工厂牌级
牌级晋升要求
找工厂牌级权益
金牌工厂
1.近30天服务响应率≥70%;
2.近30天履约率≥80%;
3.近30天定制交易积分≥100万分;
4.近30天合约支付率≥60%;
1.找工厂搜索、推荐排名递增;
2.必找工厂榜排名递增;
3.工厂名片牌级信息展示;
4.找工厂镇店之宝专属配额6个;
5.询报价单、线下展会等商机权益递增;
6.专属营销活动;
银牌工厂
1.近30天服务响应率≥65%;
2.近30天履约率≥75%;
3.近30天定制交易积分≥50万分;
4.近30天合约支付率≥60%;
1.找工厂搜索、推荐排名递增;
2.必找工厂榜排名递增;
3.工厂名片牌级信息展示;
4.找工厂镇店之宝专属配额4个;
5.询报价单、线下展会等商机权益递增;
6.专属营销活动;
铜牌工厂
1.近30天服务响应率≥60%;
2.近30天履约率≥70%;
3.近30天定制交易积分≥5万分;
4.近30天合约支付率≥50%;
新增以下内容:
或
1.近30天服务响应率≥60%;
2.近30天履约率≥70%;
3.近30天合约支付率≥50%;
4.小单定制商品数≥3款;
1.找工厂搜索、推荐排名递增;
2.必找工厂榜排名递增;
3.工厂名片牌级信息展示;
4.找工厂镇店之宝专属配额2个;
5.询报价单权益递增;
6.专属营销活动;
无牌工厂
1.找工厂搜索、推荐基础权益;
2.找工厂镇店之宝专属配额1个;
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