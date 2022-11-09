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2022年度开发者调查报告：JavaScript连续十年成编程语言

2022-11-09 11:52 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月9日 消息:近日，面向程序员的问答网站Stack Overflow发布了开发者2022年度调查报告，报告分析了开发者情况简介、技术使用情况以及就业情况。

开发者人员情况简介

在开发者年龄方面，46% 的专业开发人员年龄在25-34岁之间，超过一半的受访者学习编码的年龄在18-24岁之间。另外，91.88% 的受访者为男性，女性开发者占5.17%，剩余的则为其它性别少数群体。

在教育方面，高达87%开发者都接受过高等教育，拥有大学或更高学历。其中，38% 的学习代码的人已经获得了学位，70% 的受访者和80% 的专业开发人员已经完成了某种形式的高等教育，学士学位是最常见的。

获得学位比例.png

在学习编程方式方面，在线学习编程的比例从60% 增加到了70% 。45岁以上的受访者更多的是从书本中学习知识，而较年轻的受访者则在网上学习。年龄较小（18岁以下）的受访者最依赖在线资源，并且最有可能从在线课程或证书中学习知识。

学习编程方式.png

在人员经验方面，大多数开发人员处于职业生涯的早期到中期阶段。与去年类似，50%的受访者从事编码工作已有10年或更短时间。美国和英国的受访者是最有经验的受访者，平均则有15年半的编码经验。

工作年限.png

在开发人员工作职能方面，大多开发者身兼数职，全栈、后端、前端和桌面开发人员仍然占所有受访者的大多数。大多数受访者表示，他们认为自己不止是一种类型的开发人员—— DBA、 SRE 和安全专业人员报告的种类最多。平均而言，这些角色中的每一种都身兼七种开发人员类型。Stack Overflow今年第一次调查了云基础设施工程师——将近9% 的人将自己归类为这类开发人员。

开发者技术使用

报告还总结了今年最流行的技术，其中JavaScript 连续第十年成为最常用的编程语言，紧接着是HTML/CSS、SQL，排名前十的如下:

排名<span class=

在受访者开发者使用的数据库环境中，MySQL位居第一（46.85%），PostgreSQL排名第二43.59%。具体如下:

数据库.png

开发者云平台使用方面，AWS仍然是所有受访者和专业开发人员使用最多的云平台，占比51.01%。Azure从谷歌云手中夺走了第二名的位置，占比28.72%。

云平台使用.png

Web 框架和技术方面，Js 和 React.js 是专业开发者 和那些正在学习编码的人最常用的两种 web 技术。专业开发人员使用 Angular 的比例高于学习编码的人（23% :10%） ，ASP.NET (16% :10%)。

专业人员.png

集成开发环境方面，VisualStudio 代码仍然是所有开发人员的首选，其次是Visual Studio。

集成开发环境.png

操作系统使用方面，Windows 是最受开发人员欢迎的操作系统，无论是个人用途还是专业用途。基于 Linux 的操作系统比 macOS 更受欢迎，这主要归因于开源软件的吸引力。

操纵系统.png

报告指出，Phoenix 取代 Svelte 成为最受欢迎的 Web 框架。Angular.js 已经连续第三年成为最令人恐惧的网站，而 React.js 则连续第五年成为最受欢迎的网站。Docker 和 Kubernetes 作为最受欢迎和最想要的工具，排在第一和第二位。Docker 和 Kubernetes 作为最受欢迎和最想要的工具，排在第一和第二位。

在收入最高的技术中，Clojure仍然是收入最高的语言。Chef开发人员的工资最高，也是最可怕的其他工具。有主机托管经验的开发人员比只有云计算经验的开发人员收入更高。

技术收入.png

工作就业环境

从就业情况来看，受访者的全职就业率上升了4个百分点，“独立合同人、自由职业者”的专业开发人员在过去一年中有了显著的增长（增长了5个百分点）。53%的受访者就职于拥有100多名员工的组织。

85% 的开发人员表示他们的组织至少部分是远程实现的。较小的组织线下办公概率最高的，其中20% 的2-19个雇员组织为面对面的形式。

薪资方面，高级职位，如高级行政人员、副总裁（平均117126美元）和工程经理(平均111976美元)往往有最高的薪水。但是在美国、德国、英国和加拿大，我们看到区块链开发人员(平均79983美元)的工资是很可观的，尽管他们的平均工作年限是最低的。

薪资待遇.png

有趣的是，88% 的专业开发人员在工作之外编写代码，其中73% 的人将编写代码作为业余爱好。

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    防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。

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  • 锐龙R7 5800X3D支持PICE5.0吗？

    不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。

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  • 华为 Pocket S支持哪些拍照模式？

    微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D支持ECC内存吗？

    支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。

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  • 华为 Pocket S有光学防抖吗？

    没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。

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  • 锐龙R7 5800X3D是多少线程？

    16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。

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  • 华为 Pocket S是DC调光方式吗？

    不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。

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  • 锐龙R7 5800X3D是什么针脚接口类型？

    AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。

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  • 华为 Pocket S外屏有哪些功能？

    外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。

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  • 锐龙R7 5800X3D是台积电还是三星代工？

    台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S处理器性能怎样？

    高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是什么架构？

    Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。

    锐龙R7 5800X3D

  • 锐龙R7 5800X3D的3D V-Cache有什么用？

    有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。

    锐龙R7 5800X3D

  • 锐龙R7 5800X3D价格多少钱？

    2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。

    锐龙R7 5800X3D

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    华为 Pocket S

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