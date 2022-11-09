2022年度开发者调查报告：JavaScript连续十年成编程语言

站长之家（ChinaZ.com）11月9日 消息:近日，面向程序员的问答网站Stack Overflow发布了开发者2022年度调查报告，报告分析了开发者情况简介、技术使用情况以及就业情况。

开发者人员情况简介

在开发者年龄方面，46% 的专业开发人员年龄在25-34岁之间，超过一半的受访者学习编码的年龄在18-24岁之间。另外，91.88% 的受访者为男性，女性开发者占5.17%，剩余的则为其它性别少数群体。

在教育方面，高达87%开发者都接受过高等教育，拥有大学或更高学历。其中，38% 的学习代码的人已经获得了学位，70% 的受访者和80% 的专业开发人员已经完成了某种形式的高等教育，学士学位是最常见的。

在学习编程方式方面，在线学习编程的比例从60% 增加到了70% 。45岁以上的受访者更多的是从书本中学习知识，而较年轻的受访者则在网上学习。年龄较小（18岁以下）的受访者最依赖在线资源，并且最有可能从在线课程或证书中学习知识。

在人员经验方面，大多数开发人员处于职业生涯的早期到中期阶段。与去年类似，50%的受访者从事编码工作已有10年或更短时间。美国和英国的受访者是最有经验的受访者，平均则有15年半的编码经验。

在开发人员工作职能方面，大多开发者身兼数职，全栈、后端、前端和桌面开发人员仍然占所有受访者的大多数。大多数受访者表示，他们认为自己不止是一种类型的开发人员—— DBA、 SRE 和安全专业人员报告的种类最多。平均而言，这些角色中的每一种都身兼七种开发人员类型。Stack Overflow今年第一次调查了云基础设施工程师——将近9% 的人将自己归类为这类开发人员。

开发者技术使用

报告还总结了今年最流行的技术，其中JavaScript 连续第十年成为最常用的编程语言，紧接着是HTML/CSS、SQL，排名前十的如下:

在受访者开发者使用的数据库环境中，MySQL位居第一（46.85%），PostgreSQL排名第二43.59%。具体如下:

开发者云平台使用方面，AWS仍然是所有受访者和专业开发人员使用最多的云平台，占比51.01%。Azure从谷歌云手中夺走了第二名的位置，占比28.72%。

Web 框架和技术方面，Js 和 React.js 是专业开发者 和那些正在学习编码的人最常用的两种 web 技术。专业开发人员使用 Angular 的比例高于学习编码的人（23% :10%） ，ASP.NET (16% :10%)。

集成开发环境方面，VisualStudio 代码仍然是所有开发人员的首选，其次是Visual Studio。

操作系统使用方面，Windows 是最受开发人员欢迎的操作系统，无论是个人用途还是专业用途。基于 Linux 的操作系统比 macOS 更受欢迎，这主要归因于开源软件的吸引力。

报告指出，Phoenix 取代 Svelte 成为最受欢迎的 Web 框架。Angular.js 已经连续第三年成为最令人恐惧的网站，而 React.js 则连续第五年成为最受欢迎的网站。Docker 和 Kubernetes 作为最受欢迎和最想要的工具，排在第一和第二位。Docker 和 Kubernetes 作为最受欢迎和最想要的工具，排在第一和第二位。

在收入最高的技术中，Clojure仍然是收入最高的语言。Chef开发人员的工资最高，也是最可怕的其他工具。有主机托管经验的开发人员比只有云计算经验的开发人员收入更高。

工作就业环境

从就业情况来看，受访者的全职就业率上升了4个百分点，“独立合同人、自由职业者”的专业开发人员在过去一年中有了显著的增长（增长了5个百分点）。53%的受访者就职于拥有100多名员工的组织。

85% 的开发人员表示他们的组织至少部分是远程实现的。较小的组织线下办公概率最高的，其中20% 的2-19个雇员组织为面对面的形式。

薪资方面，高级职位，如高级行政人员、副总裁（平均117126美元）和工程经理(平均111976美元)往往有最高的薪水。但是在美国、德国、英国和加拿大，我们看到区块链开发人员(平均79983美元)的工资是很可观的，尽管他们的平均工作年限是最低的。

有趣的是，88% 的专业开发人员在工作之外编写代码，其中73% 的人将编写代码作为业余爱好。

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