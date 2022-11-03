饿了么适配苹果手机灵动岛 锁屏可显示实时活动

站长之家（ChinaZ.com）11月3日 消息:今日，饿了么 iOS 版发布了10.13.35版本更新。在该版本中，饿了么适配了iPhone14Pro系列锁屏实时活动与灵动岛功能。
据了解，在此之前，高德地图以及盒马已适配灵动岛功能。
苹果手机用户只要把系统版本更新到iOS16.1并且下载安装最新版本的高德地图APP（12.00.03版本），即可使用「锁屏导航」。
在开启导航规划之后，通过「灵动岛」，不仅可以快速获取到更简洁的关键指引，还可以快速回到高德地图的导航界面。
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高德地图宣布率先适配苹果手机「灵动岛」，并在安卓系统客户端增加「画中画」功能...苹果手机用户只要把系统版本更新到iOS16.1并且下载安装最新版本的高德地图APP（12.00.03版本），即可使用「锁屏导航」...高德地图在推出支持「灵动岛」的新版APP的也同步在安卓系统客户端中增加了「画中画」导航功能...
稍早些时候，苹果发布iOS16.1版本更新，灵动岛正式开放，越来越多的第三方应用开始适配灵动岛与实时活动功能...今天，饿了么iOS版推送10.13.35更新，加入了对灵动岛和实时活动两大功能的更新...此次更新后，软件能够通过灵动岛与锁屏后的实时活动功能显示外卖配送的状态，是否接单，距离送达还有多久一目了然，省去了此前点开软件查看的繁杂...
百度地图发布iOS16新版本，路口引导信息、红绿灯倒计时、路口车道线、锁屏导航动态信息卡等关键信息首次登陆iPhone14Pro和iPhone14Pro Max灵动岛...通过适配iOS16新能力锁屏小组件，百度地图还将支持:锁屏通勤一键直达、锁屏实时公交信息、锁屏限行信息，锁屏导航...在该版本中，Apple Watch 还支持查询实时公交，只需将百度地图APP更新至16.5.0版本，并将百度地图安装到Apple Watch中，即可使用公交查询功能...
近期苹果中国针对App开发者推出了线上活动：《挑战上岛：适配实时活动和灵动岛》
2022年11月9日，Apple大中华区设计与开发加送器推出全新挑战活动，邀访开发团队忍明完成实时活动和灵动鸟运吧。
实时活动用于在iPhone锁屏以及灵动岛上品示来自App的最新信息，帮助用户及时查看当前任务和事件的进展，参与此次活动，您将了解如何设计和开发您的实时活动，以及如何利用灵动岛带来更出色的用户体验。参加挑战，井能够在2022年12月20日的完成适配和上线的团队，将有机会卖得更多App的推广机会。
IOS16.1更新开放了灵动岛的通知功能，目前已经有很多应用适配到了灵动岛，不过在众多软件中总少不了有几个喜欢霸占手机资源的软件，灵动岛这次就被人盯上了...目前还不知道这是bug还是软件的恶意行为，如果遇到类似的情况，要么左右滑动智能岛将其隐藏，要么在设置中关闭这个App的实时活动显示，要么干脆卸载...
今天，高德地图发布了iOS版的12.0.3版本更新，加入了一项对于新机型来说至关重要的更新...在此次更新后，高德地图新增了对iPhone 14 Pro系列灵动岛功能的适配，用户在不行、驾车导航时，能够通过灵动岛随时进行查看...高德地图已经在北京、上海、广州、杭州、成都、深圳6个城市推出了完整的3D视界功能，且在全国大量城市上线了导航的3D图层”，部分实现了沉浸式导航...
尽管iPhone 14 Pro/Pro Max的灵动岛新设计让人眼前一亮，但三方适配仍旧少得可怜，国民APP微信、抖音等尚未完美支持，即便是高德、QQ音乐、航旅纵横等已经适配的软件，实际体验似乎也没有达到苹果当时发布会上演示效果那样的惊艳...可能是有些着急，苹果中国宣布将于11月9日在上海举办挑战上岛的线上活动...活动将邀请开发团队限期完成实时活动和灵动岛适配...参与此次活动，您将了解如何设计和开发实时活动，以及如何利用灵动岛带来更出色的用户体验...
当然，最重大的更新是对于第三方实时活动、灵动岛的开放，大批第三方App可以适配灵动岛了...根据列表显示，除了此前官方宣布的高德地图之外，主流的QQ音乐、网易云音乐、盒马、番茄、得到、喜马拉雅等已经全部适配...需要注意的是，实时活动并不只是等同于灵动岛，除了iPhone 14 Pro之外，其他机型也能享受到实时活动功能，会在锁屏上显示动态内容...而手持iPhone 14 Pro系列的用户，在你解锁手机之后，实时活动的信息便会出现在灵动岛上...
在iPhone 14 Pro发布一个多月后，终于有第一款主流App对灵动岛进行了适配...今天，高德地图正式宣布登岛”，为iPhone 14 Pro系列用户带来了一些专属功能...从官方的演示来看，最新版在iPhone 14 Pro的灵动岛上能便捷显示信息，App不在前台也能方便查看距离和方向...高德同一时间还为安卓版带来了画中画的新功能...开启该功能后，退出地图应用时会缩小为一个悬浮窗，其中展示了缩小版的导航画面，还能点击放大查看，同样也能在通话过程中显示...
就有不少海外数码博主曝光了灵动岛版本的iPadPro和Macbook，虽然渲染图还比较“玄幻”，但有一定的概率苹果将普及灵动岛至其产品线...灵动岛版本iPadPro渲染图...有海外爆料人称苹果Macbook和iMac也都有灵动岛版本，并已经有人作出了Macbook版灵动岛的渲染图，iMac也是类似的样式，MacOS系统将会适配灵动岛，与iPhone和iPad不同，Mac产品线拥有更大的显示面积，甚至能有更丰富的玩法和花样来展示灵动岛的特性，发挥出它的优势...
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。
后置双摄，4000 万像素超感知摄像头+1300 万像素超广角摄像头华为 Pocket S后置双摄镜头，分别是4000 万像素超感知摄像头（f/1. 8 光圈）+1300 万像素超广角摄像头（f/2. 2 光圈），前置1070 万像素超广角摄像头，f/2. 2 光圈。后置摄像头视频拍摄 最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖。