饿了么适配苹果手机灵动岛 锁屏可显示实时活动

就有不少海外数码博主曝光了灵动岛版本的iPadPro和Macbook，虽然渲染图还比较“玄幻”，但有一定的概率苹果将普及灵动岛至其产品线...灵动岛版本iPadPro渲染图...有海外爆料人称苹果Macbook和iMac也都有灵动岛版本，并已经有人作出了Macbook版灵动岛的渲染图，iMac也是类似的样式，MacOS系统将会适配灵动岛，与iPhone和iPad不同，Mac产品线拥有更大的显示面积，甚至能有更丰富的玩法和花样来展示灵动岛的特性，发挥出它的优势...