快手内部邮件：调整商业生态委员会分工 王剑伟负责商业化业务

大概两周前，B站网页端左侧滚动栏开始推广笔记功能...B站笔记自带自动截图和标记时间轴功能;最好在笔记的前120字说明关键提炼性内容;为热播、新发的视频撰写笔记，会更容易被浏览;为笔记加入导图或目录，可以使内容更清晰直观...除鼓励用户留下笔记评论外，B站也鼓励UP主给自己的视频写笔记评论，「有笔记的视频更容易被检索观看哦」...无论B站做笔记是否意在种草，对笔记的重视，都会在客观上让它和小红书在「笔记」这个词上争夺一下用户心智...这将成为B站做CID的一个困难......