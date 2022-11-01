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快手内部邮件：调整商业生态委员会分工 王剑伟负责商业化业务

2022-11-01 20:18 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月1日 消息:快手宣布调整商业生态委员会分工，继续向商业生态的可持续健康发展倾斜力量和资源。

内部邮件显示，原主站产运线业务负责人王剑伟调任商业化负责人，于越担任主站线业务负责人并兼任社区科学线业务负责人，两人均向快手CEO程一笑汇报。

据悉，王剑伟2019年加入快手，先后负责上下滑、主站及极速版产品和运营等业务，在规模增长、直播业态探索和内容生态繁荣上做出了很大贡献，被内部评价为“战功显著”。

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    水冷。i9-13900K建议用水冷散热器来压。标准的TDP为125W，但是满载之后将近300W，所以需要非常好的散热才可以让芯片的温度下降，推荐可以使用360水冷，不要贪图太便宜的散热器，毕竟这款芯片是目前英特尔最好的处理器。如果你还需要超频的话，那么就更要加大散热器和电源的投入。

    i9-13900K

  • 小米 13有长焦吗？

    没有小米13没有长焦镜头，它预计会使用三摄，分别是一颗索尼 IMX8系传感器，支持 OIS 光学防抖，综合表现介于索尼 IMX707和索尼 IMX766之间，传感器尺寸预计在1/1.5英寸左右。 同时该机同时使用一颗5000万像素超广角镜头和一颗5000万像素人像镜头。只有小米13 Pro以上的型号才会有长焦镜头。

    小米 13

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    骁龙8Gen 2小米 13使用的是骁龙8Gen 2芯片。高通骁龙8Gen2在2022年11月15- 17日发布，采用台积电4nm工艺，由一颗超大核、四颗大核和三颗小核组成，其中超大核主频达到了3.36GHz，小核主频是2.02GHz，相比骁龙8+提升的数据： CPU性能提升10%、能效提升15%、GPU提升20%、AI提升50%、ISP提升不少。

    小米 13

  • 小米 13是小屏吗？

    不是小米13将采用OLED柔性直屏，屏幕尺寸在6.26英寸左右，2.5D屏的柔性封装工艺进步很大。小米13 Pro将采用三星2K E6 曲面屏，屏幕尺寸在6. 7 英寸左右。因此小米13系列中不会出现小屏手机，而目前在安卓阵营中极少出现6英寸以下屏幕的智能手机，基本上在6英寸以上，大多数安卓智能手机的屏幕在6.5英寸以上。

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  • 小米 13什么时候发布？

    2022年12月小米13系列手机将在2022年12月发布。高通已经宣布在11 月 15 日- 11 月 17 日在夏威夷举行骁龙技术峰会，届时新旗舰骁龙8 Gen2芯片将发布，这也是小米13系列手机将会使用的处理器。高通骁龙8 Gen2 采用台积电4nm工艺，由一颗超大核、四颗大核和三颗小核组成，其中超大核主频达到了3.36GHz，小核主频是2.02GHz，CPU性能提升10%、能效提升15%、GPU提升20%、AI提升50%、ISP提升不少。

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  • 天玑1080支持多少像素？

    2亿。天玑1080支持最高2亿像素。新的天玑1080可以通过 Imagiq ISP 处理来自传感器的图像数据，最高可达200MP 像素（以前是108MP），支持四摄像头。天玑1080还集成硬件级4K HDR 视频录制引擎，提供出色的暗光拍摄效果。

    天玑1080

  • 真我Realme 10和Redmi Note12哪个好？

    性能差不多真我Realme 10将搭载联发科2.2GHz处理器(海外版为Helio G99），Redmi Note12处理器是骁龙 4 Gen 1 处理器，采用台积电 6nm 工艺，配备 2 x 2.0GHz A78 + 6 x 1.8GHz A55 核心 CPU，性能上说两个处理器都差不多。其他主要配置方面，它们都是120Hz的OELD直屏屏幕，33W快充，电池容量大约在5000mAh左右，后置双摄镜头，主摄像素5000万左右。它们在处理器、屏幕、快充等主要基本参数都差不多。

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  • 天玑1080支持UFS3.1吗？

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    天玑1080

  • 真我Realme 10后置镜头参数怎么样？

    后置 1 亿像素+ 200 万像素双摄组合真我Realme 10后置 1 亿像素+ 200 万像素双摄组合，前置 1600 万像素自拍镜头，该手机厚8.1mm，重190g，将搭载联发科2.2GHz处理器(海外版为Helio G99，国行版本不确定)，内置4870mAh电池，采用的是分辨率为2400× 1080 的6. 7 英寸LCD直屏。

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  • 天玑1080支持毫米波吗？

    不支持。天玑1080是不支持毫米波的。天玑 1080 采用台积电的 N6 6nm 工艺节点制造，根据联发科的新闻稿，与天玑 920 相比，天玑 1080 提供了多项关键改进，包括更好的性能和更高的效率。它还具有支持高达 200MP 图像传感器的新图像信号处理器 (ISP)。

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    不是真我Realme 10 Pro是曲面屏，边框也是曲面的。标准版的Realme 10边框是直角的，屏幕也是直屏屏幕。曲面屏的屏幕相对而言颜值更高，但边框触摸上容易出现误触的情况，相对而言，直屏屏幕适合玩游戏，也不会出现误触的问题。

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  • 天玑1080发热严重吗？

    不严重。天玑1080的功耗水平不高，本身也是中端处理器，并且工艺上也是采用台积电代工生产，加上最近几年天玑的散热功耗问题做的不错，所以天玑1080的发热情况是不严重的。

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  • 真我Realme 10 Pro可以用其他充电器吗？

    可以真我Realme 10 Pro支持67W的快充，如果想要满足慢速充电，最好是使用超过67W的快充，但如果是低于67W的充电器，则无法达到慢速，但也可以给Realme 10 Pro充电，只是速度会相对较慢。目前市场大的大多数充电器接口一致的话是可以通用的，但充电功率是根据充电器本身以及手机支持的功率来看。

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  • 天玑1080玩和平精英怎么样？

    流畅。天玑1080玩和平精英是数据可以流畅运行的，完全不用担心会有掉帧的情况出现，本身和平精英就不属于吃配置的游戏，所以一些中端手机都是能流畅运行，如果你想要玩玩其他的吃鸡游戏就要看具体游戏的配置需求去了，有的吃鸡游戏配置要求高一点，但是和平精英很低。

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  • 真我Realme 10 Pro是OLED屏幕吗？

    是真我Realme 10 Pro屏幕材质是OLED，是一块 6.7 英寸 2412×1080分辨率曲面屏，预计还有屏下指纹解锁功能，前置单摄镜头，像素为1600万，且支持120Hz的高刷新率，PWM调光方式，屏幕的参数水平在同级别价位段算是不错的，毕竟能有120Hz的高刷屏幕已经是不错的体验，支持王者荣耀、和平精英等游戏的高刷模式。

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  • 天玑1080玩王者荣耀能开120帧吗？

    可以。天玑1080是可以支持玩王者荣耀120帧的，如果你目前是选用Redmi Note 12 Pro来玩的话就是可以开高刷。并且天玑1080的性能是足够玩王者荣耀了，毕竟天玑1080采用八核 CPU：2 个 ARM Cortex-A78 核心，频率高达 2.6GHz。

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  • 真我Realme 10 Pro有长焦镜头吗？

    没有真我Realme 10 Pro后置三摄，分别是主摄+超广角+微距，三颗镜头像素分别是1.08 亿主摄 +800 万超广角 +200万，并不会有长焦镜头。目前长焦镜头一般在高端智能手机上才会出现，比如vivo X80系列或小米12 Ultra等，即使是iPhone目前也未配备长焦镜头。

    真我Realme 10 Pro

  • 天玑1080玩原神怎么样？

    可以。天玑1080是可以玩原神的，性能大概相当于骁龙778G，玩原神并不能开全高的特效，要流畅运行可以试试开低特效玩，如果想开全高特效的话，就要忍受一些掉帧的情况，如果又想画面好又想爽玩原神的话，建议还是选择天玑8000系列或者9000系列的手机。

    天玑1080

  • 真我Realme 10 Pro是双扬声器吗？

    是真我Realme10Pro是双扬声器的配置，同时还会配备X轴线性马达，屏下指纹解锁。Realme10Pro主要配置为天玑1080芯片，6.7英寸2412×1080 OLED 双曲面屏，前置16MP，后置108MP+8MP+2MP 三摄，额定4890mAh 电池，支持67W 快充，厚7.78mm，重172g。

    真我Realme 10 Pro

  • 天玑1080是什么时候出的？

    2022年10月11日。2022年10月11日，联发科发布了新款中档芯片天玑1080。这款5G 芯片的性能略有更新，采用八核 CPU:2个 ARM Cortex-A78核心，频率高达2.6GHz。6个 ARM Cortex-A55核心，频率高达2GHz。GPU 是 Arm Mali G68，在游戏、流媒体播放、网页阅览等应用中提供更为顺畅的体验。

    天玑1080

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