快手内部邮件：调整商业生态委员会分工 王剑伟负责商业化业务

站长之家(ChinaZ.com) 11月1日 消息:快手宣布调整商业生态委员会分工，继续向商业生态的可持续健康发展倾斜力量和资源。
内部邮件显示，原主站产运线业务负责人王剑伟调任商业化负责人，于越担任主站线业务负责人并兼任社区科学线业务负责人，两人均向快手CEO程一笑汇报。
据悉，王剑伟2019年加入快手，先后负责上下滑、主站及极速版产品和运营等业务，在规模增长、直播业态探索和内容生态繁荣上做出了很大贡献，被内部评价为“战功显著”。
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快手发布内部邮件，宣布调整商业生态委员会分工，继续向商业生态的可持续健康发展倾斜力量和资源...内部邮件显示，原主站产运线业务负责人王剑伟调任商业化负责人，于越担任主站线业务负责人并兼任社区科学线业务负责人，两人均向快手CEO程一笑汇报...加之此次调整商业生态委员会分工，两个月内三次组织架构和人员调整，均指向快手在不断向商业生态的可持续健康发展倾斜力量和资源，持续释放出公司进一步加强商业生态系统协同建设、提升商业变现协同效能、增强商业变现组织能力的信号...
内部邮件显示，原主站产运线业务负责人王剑伟调任商业化负责人，于越担任主站线业务负责人并兼任社区科学线业务负责人，两人均向快手CEO程一笑汇报...
原快手电商KA品牌商家运营负责人张一鹏转任快手电商市场营销负责人，原快手电商快品牌负责人宋震转岗至本地生活业务...原快手磁力引擎销售副总裁王骊之任服饰运营中心负责人，快手磁力引擎渠道总经理刘良伟任金教业务中心负责人，快手磁力金牛渠道销售负责人王芳任本地消费中心负责人，快手磁力引擎商业产品副总裁杜铮任渠道业务部负责人...程一笑担任商业生态委员会主席，并兼任电商事业部负责人;电商事业部负责人笑古转任本地生活事业部负责人，并向程一笑汇报...近期，快手电商和商业化各个业务负责人的调整是在程一笑和刘峰的主导下完成的......
原快手电商KA品牌商家运营负责人张一鹏转任快手电商市场营销负责人，原快手电商快品牌负责人宋震转岗至本地生活业务...原快手磁力引擎销售副总裁王骊之任服饰运营中心负责人，快手磁力引擎渠道总经理刘良伟任金教业务中心负责人，快手磁力金牛渠道销售负责人王芳任本地消费中心负责人，快手磁力引擎商业产品副总裁杜铮任渠道业务部负责人...
大概两周前，B站网页端左侧滚动栏开始推广笔记功能...B站笔记自带自动截图和标记时间轴功能;最好在笔记的前120字说明关键提炼性内容;为热播、新发的视频撰写笔记，会更容易被浏览;为笔记加入导图或目录，可以使内容更清晰直观...除鼓励用户留下笔记评论外，B站也鼓励UP主给自己的视频写笔记评论，「有笔记的视频更容易被检索观看哦」...无论B站做笔记是否意在种草，对笔记的重视，都会在客观上让它和小红书在「笔记」这个词上争夺一下用户心智...这将成为B站做CID的一个困难......
据李旎介绍说，有数据表明，每两个中国年轻人就有一个是B站用户...B站可帮助品牌与年轻消费群体建立更深入的互信关系，这将成为品牌的核心资产，也是B站商业化提供的核心价值”...李旎表示，在未来五年之内，与年轻消费群体达成互信的关系，将会成为任何一个品牌最核心的资产，能陪伴品牌经历岁月，穿越风浪...
据DIGITIMES报道，芯片IP供应商Arm宣布将进行重组，将物联网 （IoT） 业务调整为一个单独的业务线。在将汽车和物联网业务分拆之后，Arm 将拥有四大业务线，另外两个是客户端业务与基础设施业务。
据Tech星球报道，天猫在微信上线了一款名为“天猫超市小铛家”微信小程序，并配有天猫超市的logo和“天猫超市送货上门”的介绍...“天猫超市小铛家”小程序显示关联公司为杭州昊超电子商务有限公司...阿里巴巴集团控股有限公司已于2020年12月申请注册多个“天猫超市小铛家”商标，国际分类涉及广告销售、教育娱乐等，目前商标状态多为已注册...
作为“距离中小企业最近的人”，京东企业业务整合内外部资源，以数智化供应链助力中小企业强链补链，以数智采购助中小企业降本增效，以融通创新助中小企业可持续发展，与各方合作伙伴深度共建大中小企业融通创新模式...民生银行公司业务部总经理周晓表示，未来民生银行将继续携手京东企业业务，共同致力于服务中小微优质企业，助力大中小企业融通发展...国研大数据研究院所发布的《数字化采购引领中小企业数字化转型》报告也指出，数字化采购对中小企业加快数字化转型起着重要的促进和引领作用......
苹果公司近日为旗下部分业务任命了新的负责人，现在地图、服务和芯片团队都有了新的副总裁...查理·翟（Charlie Zhai）和法比安·克拉斯（Fabian Klass）有在苹果芯片方面的工作经验，现在是Silicon芯片业务的副总裁级高管，该业务由约翰尼·斯鲁吉（Johny Srouji）领导管理...
水冷。i9-13900K建议用水冷散热器来压。标准的TDP为125W，但是满载之后将近300W，所以需要非常好的散热才可以让芯片的温度下降，推荐可以使用360水冷，不要贪图太便宜的散热器，毕竟这款芯片是目前英特尔最好的处理器。如果你还需要超频的话，那么就更要加大散热器和电源的投入。
没有小米13没有长焦镜头，它预计会使用三摄，分别是一颗索尼 IMX8系传感器，支持 OIS 光学防抖，综合表现介于索尼 IMX707和索尼 IMX766之间，传感器尺寸预计在1/1.5英寸左右。 同时该机同时使用一颗5000万像素超广角镜头和一颗5000万像素人像镜头。只有小米13 Pro以上的型号才会有长焦镜头。
骁龙8Gen 2小米 13使用的是骁龙8Gen 2芯片。高通骁龙8Gen2在2022年11月15- 17日发布，采用台积电4nm工艺，由一颗超大核、四颗大核和三颗小核组成，其中超大核主频达到了3.36GHz，小核主频是2.02GHz，相比骁龙8+提升的数据： CPU性能提升10%、能效提升15%、GPU提升20%、AI提升50%、ISP提升不少。
不是小米13将采用OLED柔性直屏，屏幕尺寸在6.26英寸左右，2.5D屏的柔性封装工艺进步很大。小米13 Pro将采用三星2K E6 曲面屏，屏幕尺寸在6. 7 英寸左右。因此小米13系列中不会出现小屏手机，而目前在安卓阵营中极少出现6英寸以下屏幕的智能手机，基本上在6英寸以上，大多数安卓智能手机的屏幕在6.5英寸以上。
2022年12月小米13系列手机将在2022年12月发布。高通已经宣布在11 月 15 日- 11 月 17 日在夏威夷举行骁龙技术峰会，届时新旗舰骁龙8 Gen2芯片将发布，这也是小米13系列手机将会使用的处理器。高通骁龙8 Gen2 采用台积电4nm工艺，由一颗超大核、四颗大核和三颗小核组成，其中超大核主频达到了3.36GHz，小核主频是2.02GHz，CPU性能提升10%、能效提升15%、GPU提升20%、AI提升50%、ISP提升不少。
2亿。天玑1080支持最高2亿像素。新的天玑1080可以通过 Imagiq ISP 处理来自传感器的图像数据，最高可达200MP 像素（以前是108MP），支持四摄像头。天玑1080还集成硬件级4K HDR 视频录制引擎，提供出色的暗光拍摄效果。
性能差不多真我Realme 10将搭载联发科2.2GHz处理器(海外版为Helio G99），Redmi Note12处理器是骁龙 4 Gen 1 处理器，采用台积电 6nm 工艺，配备 2 x 2.0GHz A78 + 6 x 1.8GHz A55 核心 CPU，性能上说两个处理器都差不多。其他主要配置方面，它们都是120Hz的OELD直屏屏幕，33W快充，电池容量大约在5000mAh左右，后置双摄镜头，主摄像素5000万左右。它们在处理器、屏幕、快充等主要基本参数都差不多。
支持。天玑1080支持 UFS3.12-lane。通用闪存（ UFS ） 是用于数码相机、手机和消费电子设备的闪存规范。它旨在为闪存存储带来更高的数据传输速度和更高的可靠性，同时减少市场混乱并消除对不同类型卡的不同适配器的需求。该标准包括永久连接（嵌入)在设备中的软件包 ( eUFS ） 和可移动的 UFS存储卡。
后置 1 亿像素+ 200 万像素双摄组合真我Realme 10后置 1 亿像素+ 200 万像素双摄组合，前置 1600 万像素自拍镜头，该手机厚8.1mm，重190g，将搭载联发科2.2GHz处理器(海外版为Helio G99，国行版本不确定)，内置4870mAh电池，采用的是分辨率为2400× 1080 的6. 7 英寸LCD直屏。
不支持。天玑1080是不支持毫米波的。天玑 1080 采用台积电的 N6 6nm 工艺节点制造，根据联发科的新闻稿，与天玑 920 相比，天玑 1080 提供了多项关键改进，包括更好的性能和更高的效率。它还具有支持高达 200MP 图像传感器的新图像信号处理器 (ISP)。
不是真我Realme 10 Pro是曲面屏，边框也是曲面的。标准版的Realme 10边框是直角的，屏幕也是直屏屏幕。曲面屏的屏幕相对而言颜值更高，但边框触摸上容易出现误触的情况，相对而言，直屏屏幕适合玩游戏，也不会出现误触的问题。
不严重。天玑1080的功耗水平不高，本身也是中端处理器，并且工艺上也是采用台积电代工生产，加上最近几年天玑的散热功耗问题做的不错，所以天玑1080的发热情况是不严重的。
可以真我Realme 10 Pro支持67W的快充，如果想要满足慢速充电，最好是使用超过67W的快充，但如果是低于67W的充电器，则无法达到慢速，但也可以给Realme 10 Pro充电，只是速度会相对较慢。目前市场大的大多数充电器接口一致的话是可以通用的，但充电功率是根据充电器本身以及手机支持的功率来看。
流畅。天玑1080玩和平精英是数据可以流畅运行的，完全不用担心会有掉帧的情况出现，本身和平精英就不属于吃配置的游戏，所以一些中端手机都是能流畅运行，如果你想要玩玩其他的吃鸡游戏就要看具体游戏的配置需求去了，有的吃鸡游戏配置要求高一点，但是和平精英很低。
是真我Realme 10 Pro屏幕材质是OLED，是一块 6.7 英寸 2412×1080分辨率曲面屏，预计还有屏下指纹解锁功能，前置单摄镜头，像素为1600万，且支持120Hz的高刷新率，PWM调光方式，屏幕的参数水平在同级别价位段算是不错的，毕竟能有120Hz的高刷屏幕已经是不错的体验，支持王者荣耀、和平精英等游戏的高刷模式。
可以。天玑1080是可以支持玩王者荣耀120帧的，如果你目前是选用Redmi Note 12 Pro来玩的话就是可以开高刷。并且天玑1080的性能是足够玩王者荣耀了，毕竟天玑1080采用八核 CPU：2 个 ARM Cortex-A78 核心，频率高达 2.6GHz。
没有真我Realme 10 Pro后置三摄，分别是主摄+超广角+微距，三颗镜头像素分别是1.08 亿主摄 +800 万超广角 +200万，并不会有长焦镜头。目前长焦镜头一般在高端智能手机上才会出现，比如vivo X80系列或小米12 Ultra等，即使是iPhone目前也未配备长焦镜头。
可以。天玑1080是可以玩原神的，性能大概相当于骁龙778G，玩原神并不能开全高的特效，要流畅运行可以试试开低特效玩，如果想开全高特效的话，就要忍受一些掉帧的情况，如果又想画面好又想爽玩原神的话，建议还是选择天玑8000系列或者9000系列的手机。
是真我Realme10Pro是双扬声器的配置，同时还会配备X轴线性马达，屏下指纹解锁。Realme10Pro主要配置为天玑1080芯片，6.7英寸2412×1080 OLED 双曲面屏，前置16MP，后置108MP+8MP+2MP 三摄，额定4890mAh 电池，支持67W 快充，厚7.78mm，重172g。
2022年10月11日。2022年10月11日，联发科发布了新款中档芯片天玑1080。这款5G 芯片的性能略有更新，采用八核 CPU:2个 ARM Cortex-A78核心，频率高达2.6GHz。6个 ARM Cortex-A55核心，频率高达2GHz。GPU 是 Arm Mali G68，在游戏、流媒体播放、网页阅览等应用中提供更为顺畅的体验。