一张图看懂 | 2022年全球100个最有价值品牌

站长之家（ChinaZ.com）10月28日 消息:确定品牌的财务价值不是一件简单的事情。尽管一个品牌是无形的，但一个强大的品牌在提升公司盈利方面起着重要的作用。

考虑到这一点， Brand Finance在其年度全球500强报告发布了世界上最有价值品牌，下图使用了最新版报告的数据，突出了2022年最具价值的100个品牌。

这一排名衡量品牌的价值，可以将品牌视为与营销相关的无形资产，在消费者心中创造品牌身份和声誉。它试图从财务角度衡量这一点，计算品牌对拥有它的公司的价值。

自去年的报告以来，苹果公司的品牌价值增长了35%，保持了全球最有价值品牌的榜首地位，总品牌价值为3351亿美元。

这是自2007年以来每年发布的全球500强报告中有史以来最高的品牌价值。作为世界上最大的科技公司之一，苹果主导着智能手机市场，尤其是在美国，在美国，超过50%的运营智能手机是iPhone。

紧随苹果的品牌是亚马逊，价值为3503亿美元。这家科技巨头经常发现自己在排行榜上与苹果并驾齐驱，甚至在之前的报告中排名第一。

另一个值得强调的品牌是TikTok。这家社交媒体公司的品牌价值同比增长215%，成为整个榜单上增长最快的品牌。

2019至2021期间，该平台的用户数量激增，仅在两年内就从2.914亿增至6.559亿。根据Insider Intelligence的预测，如果这种增长继续下去，到2025年，TikTok的用户可能达到近10亿。

最有价值的领域

榜单上超过三分之一的品牌属于科技和服务行业。这一类别的品牌总价值为2万亿美元。

媒体是第二大最有价值的行业——前100个品牌中有%属于媒体和电信行业，包括谷歌、脸书和微信。

行业 B品牌价值 前100名的百分比 技术及服务 两万亿美元 36.8% 传媒及通讯 一万亿美元 19.2% 零售及消费品 9100亿美元 16.8% 银行及保险业 6340亿美元 11.7% 能源及公用事业 4110亿美元 7.6% 汽车 4000亿美元 7.4% 医疗保健 330亿美元 0.6%

有价值品牌所属地区

当查看这些品牌的总部时，可以发现美国和中国在排名前100位的品牌中占75位。更令人惊讶的是，六个国家占据了榜单的95%。

中国公司在全球舞台上的成长反映在这一形象中。作为比较，十年前，只有六家中国公司进入了品牌金融100强排名，，其中没有一家公司在品牌价值方面进入前30名。

有趣的是，欧洲国家只占榜单的13%，这证明了欧洲的经济主导地位在过去几十年里下降了不少。

早在20世纪60年代，欧洲占全球GDP总量的近三分之一。但到了2017年，这一比例下降到了16%。根据预测，到2100年，欧盟在全球GDP中所占的份额预计将下降到10%。

站长之家注:文章数据来自visualcapitalist。

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