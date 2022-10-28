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一张图看懂 | 2022年全球100个最有价值品牌

2022-10-28 16:56 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月28日 消息:确定品牌的财务价值不是一件简单的事情。尽管一个品牌是无形的，但一个强大的品牌在提升公司盈利方面起着重要的作用。

考虑到这一点， Brand Finance在其年度全球500强报告发布了世界上最有价值品牌，下图使用了最新版报告的数据，突出了2022年最具价值的100个品牌。

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这一排名衡量品牌的价值，可以将品牌视为与营销相关的无形资产，在消费者心中创造品牌身份和声誉。它试图从财务角度衡量这一点，计算品牌对拥有它的公司的价值。

自去年的报告以来，苹果公司品牌价值增长了35%，保持了全球最有价值品牌的榜首地位，总品牌价值为3351亿美元。

这是自2007年以来每年发布的全球500强报告中有史以来最高的品牌价值。作为世界上最大的科技公司之一，苹果主导着智能手机市场，尤其是在美国，在美国，超过50%的运营智能手机是iPhone。

紧随苹果的品牌是亚马逊，价值为3503亿美元。这家科技巨头经常发现自己在排行榜上与苹果并驾齐驱，甚至在之前的报告中排名第一。

另一个值得强调的品牌是TikTok。这家社交媒体公司的品牌价值同比增长215%，成为整个榜单上增长最快的品牌。

2019至2021期间，该平台的用户数量激增，仅在两年内就从2.914亿增至6.559亿。根据Insider Intelligence的预测，如果这种增长继续下去，到2025年，TikTok的用户可能达到近10亿。

最有价值的领域

榜单上超过三分之一的品牌属于科技和服务行业。这一类别的品牌总价值为2万亿美元。

媒体是第二大最有价值的行业——前100个品牌中有%属于媒体和电信行业，包括谷歌、脸书和微信。

行业B品牌价值前100名的百分比
技术及服务两万亿美元36.8%
传媒及通讯一万亿美元19.2%
零售及消费品9100亿美元16.8%
银行及保险业6340亿美元11.7%
能源及公用事业4110亿美元7.6%
汽车4000亿美元7.4%
医疗保健330亿美元0.6%

有价值品牌所属地区

当查看这些品牌的总部时，可以发现美国和中国在排名前100位的品牌中占75位。更令人惊讶的是，六个国家占据了榜单的95%。

中国公司在全球舞台上的成长反映在这一形象中。作为比较，十年前，只有六家中国公司进入了品牌金融100强排名，，其中没有一家公司在品牌价值方面进入前30名。

有趣的是，欧洲国家只占榜单的13%，这证明了欧洲的经济主导地位在过去几十年里下降了不少。

早在20世纪60年代，欧洲占全球GDP总量的近三分之一。但到了2017年，这一比例下降到了16%。根据预测，到2100年，欧盟在全球GDP中所占的份额预计将下降到10%。

站长之家注:文章数据来自visualcapitalist

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    八核。天玑8100采用台积电5nm 工艺，与天玑8000相比游戏性能提升20% ，CPU 能效比上一代提高25% 。八核 CPU 架构包含4个 主频高达2.85GHz 的 Arm Cortex-A78大核，GPU 为 Arm Mali-G610MC6，让玩家在手游大作中享受流畅、高帧率的游戏体验，并获得更长的电池续航。

    天玑8100

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    有Redmi Note 12有红外遥控功能，可以控制很多具有红外功能的设备，如空调等，此外它也有3.5mm耳机孔，可以连接传统有线耳机，这是目前很多智能手机上比较少见的配置。

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  • 天玑8100支持120hz刷新率吗？

    支持。天玑8100采用联发科MiraVision780移动显示技术，提供出色的高刷体验。并且设备制造商可以采用刷新率高达120Hz 的最新 WHQD+ 显示器，确保他们的智能手机提供旗舰级分辨率，速度比上一代 天玑提升25%，此外新的 HDR10+ 自适应支持。

    天玑8100

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    天玑8100

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