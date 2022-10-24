俞敏洪卸任新东方前途、大愚文化公司职务

站长之家（ChinaZ.com）10月24日 消息:企查查APP显示，近日，北京新东方前途出国咨询有限公司、北京新东方大愚文化传播有限公司发生工商变更，俞敏洪均卸任法定代表人、执行董事，分别由孙涛、窦中川接任。
股权穿透显示，两公司均由新东方教育科技集团有限公司全资持股。
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10月31日晚，俞敏洪将现身新东方迅程教育专营店”淘宝直播间，目前暂未透露更多信息...近几年随着直播电商这一形式的兴起，天猫双11大促中自然也少不了直播的身影...据淘宝直播数据显示，去年双11，截止10月26日24点，淘宝直播已经诞生了165个成交额超千万的直播间，远超2020年预售同期...今年双11淘宝直播平台将从10月中旬开始，开启前站蓄水，对爆款种草，10月24日晚8点开启预售，10月31日晚8点-11月3日，开启首波尾款支付，11月4日开启主题日，11月10日晚8点正式进入狂欢日......
针对“俞敏洪将现身淘宝直播间”一事，新东方方面表示，在淘宝做教育直播是一项有清晰目标的长期规划...
站长之家 10 月 19 日讯：截至发稿，新东方在线股价上涨8.15%，报34. 5 港元，总市值约达346. 45 亿港元...
罗敏已接连卸任赣州趣店科技有限公司、趣分期（赣州）信息技术有限公司、赣州快乐分期网络服务有限公司、小沐（厦门）投资有限公司的法定代表人、执行董事等，均由彭晓锋接任...财报显示， 2022 年第二季度，趣店营收1. 05 亿元，较上年同期4. 12 亿元同比下降74.4%；归属于公司股东净亏损为 6130 万元，上年同期净利润2. 7 亿元，同比降幅为122.71%...
同样是教培巨头，学而思的直播间并未引发太多关注，整场直播有8000多场观，估算销售额在1000元左右...从8月底至今，学家优品直播超过50场，直播间人数始终不温不火...10月份或许是东方甄选停播休息的缘故，有网友注意到了学而思的直播，其账号粉丝量从月初仅有的1.7万，目前已增至5.4万...在一项直播带货主播的职位要求中，好未来还标注了“教培行业3年以上线上大班主讲老师，不限科目”...更加“巧合”的是在新东方发文邀请离职员工回来做直播，被网友盛赞有情有义有情怀时......
抚州快乐时代科技发展有限公司发生工商变更，罗敏卸任法定代表人、执行董事、总经理，由彭晓锋接任...罗敏已接连卸任赣州趣店科技有限公司、趣分期（赣州）信息技术有限公司、赣州快乐分期网络服务有限公司、小沐投资有限公司的法定代表人、执行董事等，均由彭晓锋接任...趣店二季度销售和营销费用从2021年第二季度的2910万元人民币增加到5320万元人民币（790万美元），增加了82.6%...
据杭州字节跳动科技有限公司发生工商变更，梁汝波卸任法定代表人、执行董事兼总经理，由白光接任...去年5月，字节跳动创始人张一鸣宣布卸任CEO，梁汝波接任，全面负责该公司的整体发展...
站长之家 10 月 11 日讯：深圳软泥怪文化科技有限公司成立，该公司由RNG电竞俱乐部关联公司上海竞心承峰传媒有限公司全资持股...
抖音电商在2020年的GMV为5000亿元，2021年预计为7000~8000亿元...以去年双11为例，李佳琦和薇娅的预售首日GMV分别高达106亿元和83亿元;而抖音整个大促期间的单场最高交易额也不过1.5亿元，存在数量级的差距...双11请来罗永浩助阵，淘宝直播的着眼点是短期影响力和带货本身;而对于东方甄选，淘宝直播若能招致麾下，心心念念多平台运营的俞敏洪得偿所愿，而淘宝直播也将有机会在完善顶流矩阵、培育主播生态乃至革新直播范式等方面取得突破......
据9月26日，包头市比亚迪矿用车有限公司发生工商变更，王传福卸任法定代表人、董事长，吕志昱卸任总经理，由曹文玉接任法定代表人、总经理，何龙接任董事长...包头市比亚迪矿用车有限公司成立于2014年11月，注册资本1亿，经营范围含道路机动车辆生产;汽车销售;机动车修理和维护;汽车拖车、求援、清障服务等，由比亚迪汽车工业有限公司全资持股...
5600MT/s。凭借32MB 的缓存和5.7GHz Turbo Boost Max3.0频率，可以通过 Thermal Velocity Boost 和 Adaptive Boost 技术推得更高，该处理器几乎可以处理任何工作负载。您可以超频此处理器以获得更高的性能。Core i9-13900KF 还支持5600MHz 的 PCI Express5.0和双通道 DDR5内存。
没有华为 Pocket S不支持无线充电功能，无法使用无线充电，它支持40 W 华为有线超级快充，需搭配 40 W 华为超级快充充电套装使用。同时它的电池容量大约是4000mAh，考虑到该手机是折叠屏手机，在手机内部空间上要比传统的直板手机空间更少，可以装入的电池也更小，因此4000mAh已经算是比较大的电池。
支持。i9-13900KF是支持双通道的。内存通道的数量是指实际应用程序的带宽操作。就是在北桥（又称之为MCH）芯片级里设计两个内存控制器，这两个内存控制器可相互独立工作，每个控制器控制一个内存通道。在这两个内存通道CPU可分别寻址、读取数据，从而使内存的带宽增加一倍，数据存取速度也相应增加一倍(理论上)。
是华为 Pocket S将会预装鸿蒙3.0系统。该系统加入了图像识別、出行辅助、拍照辅助、AI字幕等功能，鸿蒙3.0还可以支持多个设备自由组合，形成一个由多台设备组成的超级终端，这些设备可以是手机、平板，也可以是电视、音箱、耳机。
不会。截止10月20日，i9-13900KF目前是刚刚预售发货阶段，很多电商平台在20日都开启了双十一的预售活动，i9-13900KF因为是刚刚发布的产品，不可能前脚预售完，后脚没几天就降价销售，这样会得罪很多用户的，所以双十一不可能降价处理，除非是电商平台有补贴商家活动，所以如果想买i9-13900KF的朋友，可以在这段时间内进行购买。
不是华为 Pocket S不是5G手机，它使用的是骁龙8Gen 1(4G)处理器，无法使用5G网络。目前5G手机是市场的主流，但5G相关的应用还比较少，同时考虑到4G网络速度也十分快，依旧有一些手机是4G手机，也是可以符合很多人对于网络的需求。
3Ghz。Core i9-13900K 具有36MB 的三级缓存，默认运行频率为3GHz，但根据工作负载可提升至5.8GHz，拥有顶级 CPU Core i9-13900K / KF 拥有24个内核和32个线程。
4000mAh华为 Pocket S的电池容量大约是4000mAh左右，同时将支持最大 10V/4A 华为超级快充，兼容 10V/2.25A 或 4.5V/5A 或 5V/4.5A 或 9V/2A 或 5V/2A 充电器。需要注意的是，最大支持 40 W 华为有线超级快充，需搭配 40 W 华为超级快充充电套装使用。
约190克华为 Pocket S机身的重量大约是190克，这在屏幕6.9英寸的智能手机中算是比较轻的重量，比如iPhone14 Plus屏幕尺寸是6.7英寸，重量是203克，因此华为 Pocket S可以说是比较轻的智能手机。
可以华为 Pocket S有内存扩展槽，最大支持 256GB的NM 存储卡。虽然华为 Pocket S可以提供内存扩展功能，但其本身自带的机身内存最高有512GB，实际上这对于很多用户来说已经是足够使用，而且手机自带内存的数据读写速度是更快的，也适合现在智能手机高速存储的需求。
内屏：6.9英寸、外屏：1.04英寸华为 Pocket S的屏幕预计和上一代的华为 Pocket一样，都是内屏：6. 9 英寸、外屏：1. 04 英寸，内屏屏幕刷新率还可以支持120Hz，分辨率至少达到FHD+级别。
骁龙8Gen 1 Plus（4G）华为 Pocket S高性能版新机或将采用骁龙8+（4G）处理器，入门版则为骁龙778G（4G）处理器。骁龙8+处理器的主要参数是1*X2 超大核+3*A710 大核+4*A510 小核的三丛集，还采用了arm v9 指令集，cpu方面为adren哦 730 核心，频率将会提升到900MHz，并且大核心从1. 8 提升到了2GHz。在安兔兔平台上，该处理器的跑分大约是104万分，GeekBench跑分平台上，其单核成绩为1311，多核成绩为4070。
推荐iPhone13 ProiPhone14和iPhone13 Pro在屏幕、摄像头方面配置差距比较大。屏幕方面，iPhone13 Pro有ProMotion高刷新率屏幕，最高支持120Hz刷新率，iPhone14的屏幕刷新率是60Hz，因此在玩游戏看视频的时候，iPhone13 Pro明显更出色；摄像头方面，iPhone13 Pro比iPhone14多了一个长焦镜头，在拍摄比较远的物体时效果更好；机身材质方面，iPhone13 Pro是不锈钢，更坚固但重量也比较重，iPhone14边框是铝金属，重量相对较轻。总体来说，iPhone13 Pro配置比iPhone14更好，续航也差不多，但iPhone14会更便宜，因此如果仅仅考虑配置的话，肯定是优先选择iPhone13 Pro。
有可能便宜1500iPhone14 Plus的128GB定价是6999元，不过现在电商平台上的价格已经优惠1000元以上，部分电商甚至出现了5700元的低价。如果双十一还有一波优惠叠加的话，非常有可能出现iPhone14 Plus 128GB售价5500元的价格，也就是比苹果官网定价时便宜1500元，这个价格对于iPhone14 Plus来说已经有相当大的吸引力。通常来说iPhone新款出来后，第一次比较大的优惠出现在双十一，因此想要购买该机型的用户可以考虑双十一入手。
748元iPhone14全系列苹果官网换电池的价格是748元，这比上一代iPhone13系列519元要贵一些，但iPhone14系列和iPhone13系列电池大小差不多，续航方面略微有提升。根据苹果的保修规定，如果你的iPhone是在保修期内电池健康度降到80%以下则可以免费换电池，如果是购买了AppleCare+服务的话，电池健康度小于80%也可以免费更换电池。
2022 年 9 月 28 日。英特尔酷睿 i9-13900K是一款 24 核的桌面处理器，于 2022 年 9 月 28 日推出。Core i9-13900KF 具有36MB 的三级缓存，默认运行频率为3GHz，但根据工作负载可提升至5.8GHz。性能核心提供处理高端游戏和要求苛刻的应用程序的速度，而低优先级和后台任务由处理器的高效核心处理多任务。
有可能iQOO Neo7是在2022年10月20日发布的，而这个时间距离双十一活动不到半个月，很有可能会在双十一期间有一些优惠活动，如果是打算购买这款手机的消费者，可以考虑在等到双十一的时候关注手机的价格变化。目前国内中端安卓手机可以选择的型号还是比较多，因此双十一这种促销节日不少厂商都会推出促销活动，想换机的朋友在这个时间是很好的机会。
4899元。i9-13900K国内的售价是4899元，这目前是预售价。Intel 酷睿i9 13900K，英特尔酷睿 13 代CPU产品。于 2022 年 9 月推出。它是酷睿 i9 产品线的一部分，采用带有 Socket 1700 的 Raptor Lake 架构。
支持iQOO Neo7支持屏下双控压感，屏幕支持左右区域分别按压，对应两个压力操控，分别映射两个按钮，操作逻辑和传统压感按键一致，使得在游戏过程中的操作可以更加的便捷。iQOO Neo7还配备了对称式双X轴线性马达，支持4D游戏振感功能，也提升了游戏沉浸感。
能。i9-13900KF是英特尔目前最好的处理器之一，玩吃鸡是绰绰有余，但是需要配合一个说的过去的显卡，i9-13900KF是没有核显的，你需要额外的购买一个独立显卡才可以玩，显卡至少搭配一下30系或者40系的显卡，不然玩吃鸡也用不到这么好的cpu，如果不打算换好显卡，建议买价格比较低的处理器。