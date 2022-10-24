俞敏洪卸任新东方前途、大愚文化公司职务

同样是教培巨头，学而思的直播间并未引发太多关注，整场直播有8000多场观，估算销售额在1000元左右...从8月底至今，学家优品直播超过50场，直播间人数始终不温不火...10月份或许是东方甄选停播休息的缘故，有网友注意到了学而思的直播，其账号粉丝量从月初仅有的1.7万，目前已增至5.4万...在一项直播带货主播的职位要求中，好未来还标注了“教培行业3年以上线上大班主讲老师，不限科目”...更加“巧合”的是在新东方发文邀请离职员工回来做直播，被网友盛赞有情有义有情怀时......