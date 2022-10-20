特斯拉发布2022年第三季度财报 马斯克称特斯拉市值或超4万亿美元

站长之家（ChinaZ.com）10月20日 消息:今日，特斯拉发布2022年三季度财报称，三季度实现营收214.54亿美元，同比增长56%，市场预期221.32亿美元;GAAP净利润33亿美元，同比增长103%，市场预期31.88亿美元。第三季度GAAP营业利润为37亿美元，营业利润率为17.2%，第三季度GAAP汽车毛利率为27.9%。

此外，财报还显示，第三季度，特斯拉的现金及有价证券增长了22亿美元，达到211亿美元。减去资本性支出后的营运现金流（自由现金流）为33亿美元。

特斯拉表示，在每季度最后几周的大批量交付，导致运输成本及物流不稳定性增加。因此，开始向更平稳的交付节奏过渡，基于此在季度末会有大量车辆仍在运输过程中。预期季度内更平顺的出厂物流，将能够降低每辆车的运输成本。

特斯拉还称，电池供应链受限将是电动汽车市场中长期增长的主要限制因素。尽管面临这些挑战，仍然希望在保持强劲运营利润率的同时，完成每辆车的交付。

在随后的电话会议上，特斯拉CEO马斯克表示，特斯拉的市值有可能超过苹果和沙特阿美的总和，约达4万亿美元。

此外，马斯克还透露，特斯拉正在研发更便宜的下一代汽车平台。

据特斯拉此前公布数据，2022年第三季度，特斯拉全球生产了超过36.5万辆汽车，交付了超过34.3万辆汽车，同比增长42.4%。

其中，特斯拉Model S/X生产19935辆，交付18672辆，经营性租赁占比10%;Model3/Y生产345988辆，交付325158辆，经营性租赁占比3%。

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