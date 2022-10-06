魔兽世界机械路霸图纸在哪学 wlk机械路霸图纸学习地点

魔兽世界中有个很拉风的摩托坐骑就是机械路霸了，学了工程的朋友可以做，那么机械路霸的图纸在哪学呢?下面就来为大家详细的介绍一下魔兽世界机械路霸图纸在哪学。
部落远征军崇拜声望购买 价格:400G 需要工程学450
NPC: 迦拉 裂颅者 <部落远征军军需官> 北风苔原;
塞巴斯迪安 克兰 <部落远征军军需官> 嚎风峡湾
结构图:机械路霸拾取后绑定 需要:工程学（450）需要:部落先遣军崇拜使用:“教你学会如何驾驶这台棒呆了的大家伙。”需要:泰坦精钢锭(12)， 钴螺丝(40)， 极地毛皮(2)， 铁魔像的零件(1)， 地精机械活塞(8)， 源质排气管(1)机械路霸不绑定种族:兽人，亡灵， 巨魔， 牛头人，血精灵，熊猫人需要 等级40需要: 骑术(150)使用:教你学会驾驶这种超酷的摩托车。
泰坦精钢锭x12:采矿制造，
材料:泰坦神铁锭x3，永恒之土x1，永恒暗影x1，永恒火焰 x1。钴螺丝x40:
工程学制造，材料:钴锭x2极地毛皮x2:找达拉然商业区的布莱格·酒须<皮货商人>用10个厚北地皮换，或者直接拍卖行收铁魔像的零件x1:
找K3的洛克希·拉姆罗基<寒冷天气飞行训练师>购买，价格3000G，要学习完图纸以后才能买到。
地精机械活塞x8:同样是K3的洛克希·拉姆罗基 <寒冷天气飞行训练师>购买，单价1000G。源质排气管x1:同上，单价1500G
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