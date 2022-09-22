英雄联盟S12总决赛入围赛赛程 RNG入围赛比赛时间汇总

英雄联盟S12全球总决赛入围赛将在9月30日正式开打，本次总决赛LPL赛区有四支队伍参赛，其中RNG将从入围赛开始打起，以下我们来看下入围赛RNG比赛时间安排。

我们可以看到入围赛比赛刚好是安排在十一假期，对于国内的观众来说看RNG比赛也是可以看的，尤其是RNG的比赛大多数排在比较晚的时间，在早上的时候开打，因此大家也不太需要熬夜看比赛。

如果RNG可以在入围赛出线的话，那么他们将会和其他战队一样从10月8日开始打小组赛的比赛。

（举报）