英雄联盟S12总决赛入围赛赛程 RNG入围赛比赛时间汇总

英雄联盟S12全球总决赛入围赛将在9月30日正式开打，本次总决赛LPL赛区有四支队伍参赛，其中RNG将从入围赛开始打起，以下我们来看下入围赛RNG比赛时间安排。
我们可以看到入围赛比赛刚好是安排在十一假期，对于国内的观众来说看RNG比赛也是可以看的，尤其是RNG的比赛大多数排在比较晚的时间，在早上的时候开打，因此大家也不太需要熬夜看比赛。
如果RNG可以在入围赛出线的话，那么他们将会和其他战队一样从10月8日开始打小组赛的比赛。
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英雄联盟S12全球总决赛将在9月30日正式开启，最早开始的将是入围赛，其次是小组赛以及淘汰赛阶段比赛，以下我们来看下今年的赛程安排介绍...9月30日-10月3日4:00...10月4日-10月5日2:00...10月8日-10月11日5:00...10月14日-10月17日3:00...纽约麦迪逊广场花园 Hulu 剧院...10月21日-10月24日5:00...10月30日-10月31日5:00...
英雄联盟S12全球总决赛马上就要开启了，很多玩家还不清楚2022年的全球总决赛的赛程到底是什么情况，下面就来为大家详细的介绍一下。
就在本月4日，LPL终于确认了所有出席今年S12世界赛的LPL队伍，RNG在绝境中翻盘，在于LNG的争斗中拿下最后一张世界赛的入场券，至此，LPL四支队伍吹响进军世界赛的号角，分别为一号种子JDG，二号种子TES，三号种子EDG，四号种子RNG...而欧洲LEC赛区也确定了出征队伍，分别是一号种子G2，二号种子RGE，三号种子FNC，四号种子MAD，都是世界赛的老面孔，其中G2整活小能手又一次踏入世界赛，不知道今年又会上演什么戏码......
2022年英雄联盟全球总决赛S12抽签分组将在9月12日举行，本次LPL将有四支队伍获得参赛资格...在本次2022全球总决赛抽签仪式上，12支入围赛战队将根据以往赛区表现，分入三个抽签池...3号抽签池将包含 LCO1号种子、TCL1号种子、LLA1号种子和CBLOL1号种子...三个抽签池中的队伍将被分成四组，每组四支队伍，进行全球总决赛的小组赛...1号抽签池将包含 LPL1号种子、LCK1号种子、LEC1号种子和 LCS1号种子...2号抽签池将包含 LPL2号种子、LCK2号种子、LEC2号种子和 PCS1号种子......
2022英雄联盟全球总决赛（以下简称“S12”）将于9月29日开赛...9月4日，RNG以3:2战胜LNG，晋级S12全球总决赛成为LPL四号种子，将同JDG、TES、EDG代表LPL赛区出战S12...2020年8月，B站与拳头游戏达成战略合作，成为英雄联盟全球总决赛2020-2022连续三年的中国大陆地区直播平台独家版权方...
在刚刚结束的LPL夏季赛季后赛总决赛中，JDG（京东电子经竞技俱乐部）3：2战胜滔搏（TES），夺得冠军，捧起银龙杯，奖金200万人民币...JDG中路选手Yagao”曾奇，凭借出色的发挥，荣膺FMVP...虽然前期TES掌控了局面，但在JDG上单369的剑魔一波反向逃生成功吸引TES双C后，JDG完美运营先后拿下小龙和大龙，局面就此扭转...另外JDG、TES也确定分别作为LPL第一、二号种子出战年底的S12（英雄联盟全球总决赛）...
历时60天的强强比拼，从近300位参赛中小外贸企业中，脱颖而出的7位国际站北方外贸企业代表，在杭州进行了最终PK...2021年借助阿里国际站金品平台，山东彼岸石油装备的出口额同比提升了880%、新客户数同比增长950%...李文录的外贸生意起步很早，但2020年借助跨境电商，企业迎来“第二春”，他通过拓品思维和数字化经营管理模式，2021年实现年出口额1.5亿......
英雄联盟PBE美测服现在很受游戏玩家的欢迎，越来越多的玩家为了玩到新版本都争相涌入了PBE美测服，但是由于PBE美测服是英文所以很多小伙伴在游戏中都遇到了语言不通的问题，感到非常苦恼，接下来就为大家带来PBE的汉化教程，帮助大家轻松实现汉化。很多小伙伴想到汉化的话都会首先想到下载汉化补丁，通过替换language文件来实现中文汉化，但是操作起来相对新手玩家来说比较复杂，且容易出现汉化失败导致游戏崩溃闪退的问题，一旦出现崩溃问题就非常难解决，有时候卸载重装游戏也没有办法，其实有很简单的一键汉化方法，大家按照以下的步骤
最近有好多小伙伴想要下载英雄联盟LOL美测服PBE，因为PBE是测试服会优先于正式服上线很多全新的内容让大家抢先体验，但是因为是外服所以很多玩家不知道如何去下载，其实下载和注册的方式很简单，接下来为大家带来英雄联盟LOL美测服PBE下载教程...首先要做的就是获取英雄联盟LOL美服测试服下载地址：因为是美测试服和国服官网是不一样的，直接搜索的话根本搜索不到，而迅游直接为大家提供了PBE测试服下载地址并且还支持下载加速，解决大家找不到网址下载以及下载很慢的问题；......
本周，来自《英雄联盟》欧洲赛区的G2俱乐部宣布成立旗下首支女子战队HEL...G2俱乐部此前已经在另一款电子竞技游戏《Valorant》中成立女子战队Gozen...当然，回到LOL比赛上，女子战队并非第一次出现，此前几支中最有名的当时LCL赛区的VaevictisEsports，可因为被打出过52：2的耻辱成绩”，最终因竞技水平堪忧被踢出联赛...对于HEL战队，《英雄联盟》官方特别强调说，选手们不是花架子，人均大师王者段位”...
支持。RTX4080是支持多显示器的，最多4台。Nvidia提供两种型号的 RTX4080，一种具有12GB GDDR6X 内存，另一种具有16GB GDDR6X 内存，Nvidia 声称它比现有的 RTX3080Ti 快2-4倍。12GB 型号的起价为899美元，包括7，680个 CUDA 内核、一个可提升至2.61GHz 的2.31GHz 基本时钟、639个 Tensor-TFLOP、92个 RT-TFLOP 和40个 Shader-TFLOP。所有这三款 RTX40系列卡都将包括新的 Nvidia ShadowPlay 支持，以 HDR 格式以60fps 的速度捕捉高达8K 分辨率的游戏。Nvidia 还使用其最新的编码器 （NVENC），支持 AV1编码并提高使用 AV1的直播效率。
黑色Mate50 昆仑破晓是黑色，昆仑霞光是橙色，它们都是素皮版本，另外三个颜色流光紫、冰霜银、曜金黑是玻璃后盖版本。昆仑破晓目前的热度看来是比普通版本更高，无论是线上还是线下渠道购买的人都非常多，虽然它的价格比普通版本贵200元，但考虑其使用的昆仑玻璃更抗摔因此喜欢不戴手机壳的用户会很喜欢。
2023年。RTX 4080已经正式公布了，不过发售日是放到了11月，也就是说今年2022年是不可能见到有4080的笔记本，所以再怎么也是得等到2023年才可以见到，不过之后出4080的笔记本散热很可能是一个问题，届时大家要买笔记本的话，一定要多关注一下笔记本的散热情况。
机身背部是素皮Mate50 昆仑破晓和昆仑霞光的机身背壳是素皮材质，其他三个版本冰霜银、曜金黑、流光紫是玻璃背壳。昆仑玻璃材质经过 24 小时高温纳米晶体生长、 108 道微晶原材及面板加工工序、 1600 度铂贵金属熔炼工艺的打造，在抗冲击方面可以做到坚若磐石。
官网。RTX4080的驱动是可以在官网下载到的。具体的地址如下:https://www.nvidia.cn/geforce/drivers/ 可以在这个页面手动搜索RTX4080系列的显卡，然后按照提示下载即可。无论您是玩热门新游戏还是使用全新的创意应用程序，NVIDIA 驱动程序都为其定制以提供更佳体验。如果您是游戏玩家，希望在新游戏、新补丁和游戏追加下载内容 （DLC） 的发布日第一时间获得支持，请选择 Game Ready 驱动程序。如果您是内容创作者，优先考虑创意工作流程的稳定性和质量，例如视频编辑、动画、摄影、图形设计和直播等，请选择 Studio 驱动程序。对此还有困惑?不用担心，两种驱动程序均可支持优秀的游戏和创意应用程序。
是Mate50系列中五款配色分别为流光紫、冰霜银、曜金黑、昆仑破晓（橙）、昆仑霞光（蓝黑），后盖材质包括玻璃和素皮两种，其中昆仑破晓、昆仑霞光是素皮版本。昆仑玻璃版本比同存储容量的普通版本贵200元。相比普通玻璃，搭载“昆仑玻璃”的华为Mate50 Pro整机抗跌落能力提升至 10 倍。据悉，华为昆仑玻璃经过 108 道微晶原材及面板加工工序， 24 小时高温纳米晶体生长， 1600 度铂贵金属熔炼技术打造。
4K240Hz。RTX4080支持DSC 技术和DP1.4的接口，可实现高达240Hz 的4k12位 HDR 显示效果，如果是8K的话，最高也支持120HZ。支持4K120Hz HDR，8K60Hz HDR 以及HDMI2.1接口的可变刷新率功能。
比普通版贵200元Mate50 昆仑玻璃的版本比普通版本贵200元。Mate 50共有 5 个后壳版本，分别为曜金黑、冰霜银、流光紫、昆仑破晓和昆仑霞光。其中昆仑破晓和昆仑霞光版的屏幕采用了昆仑玻璃，另外三种版本为康宁玻璃后壳。从目前销售情况来看，不少消费者更喜欢购买昆仑玻璃版本，原因是这种玻璃的抗摔性能更好，尤其是不戴手机壳的情况下被摔坏的可能性较小，因此多加200元也有很多人购买。
不支持。RTX 4080是不支持DP2.0的，只支持DP1.4。RTX 4080采用 DP 1.4a 接口和 DSC 技术，可实现高达 240Hz 的 4k 12 位 HDR 显示效果。支持 DP 1.4a 接口或 HDMI2.1 接口以及 DSC 技术，最高支持 60Hz 的 8k 12 位 HDR 显示效果。支持双 DP 1.4a 接口和 DSC 技术，可支持高达 120Hz 的 8K HDR 显示效果
不是，还有昆仑霞光Mate 50系列中使用了昆仑玻璃的版本一共有昆仑破晓和昆仑霞光两种颜色，昆仑破晓是黑色的，昆仑霞光是橙色的，只有这两种使用了昆仑玻璃，其他几个颜色都是使用康宁玻璃。昆仑玻璃还获得了业界首个瑞士SGS五星抗跌耐摔认证，Mate 50 Pro昆仑玻璃版整机耐摔抗跌落能力相比普通玻璃提升至 10 倍。
差距很大。以上是英伟达官方显示的数据，4080跑赛博朋克2077大概是3090TI的三倍，那么换算成3070的话，那就是4,5倍了。不过以上都是在DLSS3的加持之下，也就是说，是靠这个新技术让帧率性能有着较大的提升，但是并不是所有的游戏都支持DLSS3的，所以实际差距不会到4,5倍这么大，但是差距也是非常大。
值得买Mate 50系列新增的昆仑玻璃版本推进购买，原因是这种玻璃要比普通版本更耐摔，适合那些不戴手机壳的用户，因为不戴手机壳的话可以提升手机的握持手感，同时昆仑玻璃耐摔的特性也使得手机不容易被甩坏。昆仑玻璃版本相对普通版本只要多200元，相信很多人也是愿意为更好的体验支出200元的，因此各种渠道中昆仑玻璃的订购也更热门，所以有机会的话建议入手昆仑玻璃版本。
有以下特色。1.采用4nm 工艺制造。更小的工艺可以将更多的硅片塞入相同的空间，并且提高了功率和性能效率。2.第三代光线追踪核心将光线如何与定义图像的多边形交互的计算吞吐量提高了一倍，英伟达称这将浮点运算速度提高了2.8倍。3.驱动 Nvidia 的 DLSS 升级软件的第四代 Tensor 内核允许 DLSS 从生成单个像素跳转到更有效的基于帧的算法，用于其新的 DLSS3。从10月开始，已有超过35款游戏和应用程序注册加入 DLSS3. 4.更新后的流式多处理器提供的吞吐量是 Ampere SM 的2倍以上。6.Shader Execution Reordering 优化了将光线追踪数据传递给 SM 以进行光栅化，该公司表示，这将着色器性能提高了2倍，帧速率提高了25%。7.光流加速器使用像素运动数据到 DLSS 以生成新帧;Nvidia 表示，这提高了 CPU 密集型游戏（例如复杂的模拟游戏，如Microsoft Flight Simulator）的性能。 8.双 AV1编码器应该可以提高流媒体的动态视频处理质量。OBS 预计将在10月发布其流媒体软件的新版本，而 Discord 计划在今年晚些时候支持它。9.为了配合新的处理能力，Nvidia 还引入了一些新的软件算法来提高性能。10.Opacity Micro-Maps 预先在世界对象中创建和保存蒙版，因此不需要重新创建它们。11.置换微网格是新 RT 内核可以处理的较小三角形的网格，无需在其他地方存储或预处理;它们提高了速度（每个 Nvidia 提高了10倍），并且在某些情况下需要的视频内存减少了20倍。
需要Mate 50系列无论是康宁玻璃还是昆仑玻璃，主要构成仍是玻璃，其莫氏硬度在6-7之间，在日常使用中依旧会被钥匙、沙石摩擦出划痕，对于无法完全避免的情况，那当然还是需要贴膜的。Mate 50系列手机预计在出厂的时候就自带了手机膜，质量还是比较不错，建议可以保留这张手机膜。
没有必要Mate 50系列今年新加入了昆仑玻璃版本，它比普通版本要贵200元，但可以拥有更强硬度的玻璃保护。对于大多数人如果是带手机壳的话，那么就没有必要购买昆仑玻璃版本，如果日常不带手机壳的话，推荐是购买昆仑玻璃版本。据华为介绍，昆仑玻璃版整机耐摔抗跌落能力相比普通玻璃提升至 10 倍。
机身玻璃材质不同Mate50昆仑破晓和曜金黑两种版本主要区别是机身上使用的保护玻璃材质。昆仑破晓版本使用的是昆仑玻璃，昆仑玻璃材质经过24小时高温纳米晶体生长、108道微晶原材及面板加工工序、1600度铂贵金属熔炼工艺的打造，使整机的耐摔性能提升至少十倍，并获得了业内首个瑞士SGS五星抗跌耐摔权威认证。曜金黑版本使用的是康宁大猩猩玻璃，华为称昆仑玻璃版本的强度更高，因此如果是要追求更强保护壳的用户可以考虑购买考虑昆仑破晓版本。
支持。RTX4080是最新的显卡，自然是支持光追的。Ada 架构能够充分释放光线追踪的强大优势，可模拟真实世界中的光线特性。借助 GeForce RTX40系列和第三代 RT Core 的强劲性能，您将在虚拟世界中体验到未曾感受过的惊艳细节。NVIDIA RTX 是先进的光线追踪和 AI 技术平台，它正在彻底改变我们的游戏和创作方式。借助其惊人的强劲性能或 NVIDIA DLSS 及 NVIDIA Broadcast 等全新前沿 AI 技术，超过250款游戏和应用采用了 RTX 来实现逼真的图形效果。RTX 已成为新的标准。
屏幕材质不同Mate 50 Pro昆仑版和普通版的区别仅有覆盖在机身表面的玻璃材质不同。昆仑玻璃采用的是强度更高的纳米级晶体玻璃，使整机的耐摔性能提升至少十倍，并获得了业内首个瑞士SGS五星抗跌耐摔权威认证。Mate 50 Pro普通版本使用的康宁大猩猩玻璃，两种玻璃硬度方面不同。
NVIDIA Ada Lovelace架构。RTX 4080是NVIDIA Ada Lovelace架构。Ada GPU 架构旨在为光线追踪和基于 AI 的神经图形提供革命性的性能。它提供了显着更高的 GPU 性能基线，并标志着光线追踪和神经图形的临界点。基于 Ada 架构构建的显卡采用带有 AV1编码的全新第八代 NVIDIA 编码器 （NVENC），为流媒体、广播公司和视频通话者提供了大量新的可能性。此外NVIDIA DLSS3是 AI 驱动图形的革命性突破，可大幅提升性能。DLSS3由 GeForce RTX40系列 GPU 上的全新第四代张量核心和光流加速器提供支持，使用 AI 创建额外的高质量帧。
很好。RTX4080是非常适合剪辑视频的，本身配置足够强大，GeForce RTX40系列 GPU 极大地促进了视频制作。GeForce RTX40系列的新型双编码器大大减少了在等待视频导出时被卡住的感觉，这将导出时间缩短了近一半。突破性的 AI 技术，如 AI 图像生成器和 DaVinci Resolve 中的新视频编辑工具，正在迎来新的创意浪潮。超快的 GeForce RTX4090和4080显卡将推动 AI 革命的下一步发展，与上一代相比，AI 性能提升高达2倍。使用 GeForce RTX40系列 GPU 的内容创建者还可以从加速与顶级视频编辑应用程序的现有集成中受益。GPU 加速的效果和解码无需代理即可在 REDCINE-X PRO、DaVinci Resolve 和 Adobe Premiere Pro 中实时处理超高分辨率 RAW 素材，从而节省了大量时间。