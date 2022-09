腾讯诉荔枝App侵权三体 获赔500万

也就是说,自去年年底突破2500万会员人数后,京东PLUS会员人数仅7个月时间就增长500万,增速创历史新高,持续成为行业内规模最大的付费会员体系...统计数据显示,今年以来,“全年360元运费券”权益已为 PLUS 会员节约近18亿元运费,联名卡总计为 PLUS 会员节省11.8亿元费用,24小时在线的“PLUS 会员专属客服”已服务超3000万人次,“生活特权”累计被 PLUS 会员领取超6525万次...