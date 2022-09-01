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抖音电商修订《【商家—消极处理售后申请】细则》 新增处理措施管控

2022-09-01 17:33 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月1日 消息:今日，抖音电商发布了关于修订《【商家—消极处理售后申请】细则》的意见征集通知，征集期022年09月01日—2022年09月08日。

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据悉，本次核心变化为:

1、商家无故大量拒绝售后场景修订，具体如下:

  • 商家以要求消费者修改售后原因为由拒绝消费者售后（修改后的售后原因非真实原因）。

  • 商家以下列原因为由拒绝用户售后，但未上传与用户有效的沟通记录:买家误操作/取消申请;商品退回后才能退款;买家已签收;问题已解决;待用户收货;协商一致;用户取消退款;未收到货/退货单号有误;定制商品不支持七天无理由退货;定制商品不接受质量问题以外的退货。

  • 商家以下列原因为由拒绝用户售后，但未上传与用户有效的沟通记录/补偿/换货地址/影响二次销售等信息的细节图片举证:已与买家协商补偿，包括差价、赠品、额外补偿;已与买家协商补发商品;已与买家协商换货;退回商品影响二次销售;退货与原订单不符（商品不符、退货地址不符）。

  • 备货中用户申请退款，商家以已发货为由上传发货单号继续发货，拒绝用户退款，但发货单号物流首条揽件信息更新时间晚于用户申请售后时间。

  • 当前售后申请错误或需修改售后选项，商家未引导用户主动修改或撤销且拒绝用户申请，未上传有效的沟通记录。

  • 存在物流场景纠纷，商家以商品已签收为由拒绝消费者售后，未主动联系用户协商并引导修改或撤销售后并上传有效的沟通记录。

  • 商家以商品已签收、不支持7天无理由为由拒绝用户申请品质原因退货。

  • 因商家拒绝消费者的退款请求，导致消费者发起纠纷，最终平台判商家责任。

  • 因商家售后处理不当，导致拒绝率远高于同行业商家的平均水位。

2、新增:处理措施管控;

    飞鸽消极服务

    店铺存在违反飞鸽服务使用管理规范的行为，包括但不限于【飞鸽不服务率不达标】、【飞鸽不满意度不达标】等，平台将执行以下处理措施:

    • 情节轻微，处警告公示，要求商家限期整改;

    • 情节一般，违规积分A2分;

    • 情节严重，违规积分A6分。

    注:若店铺被处罚后长期不整改，平台将对该店铺违规行为实施违规升级处理措施。

    店铺存在【态度差】违规行为的，平台将视情况给予警告，警告结束未予整改的，平台将执行以下处理措施:

    • 情节轻微，每次累计违规积分A0.5分，单周累计不超过A5分。

    • 情节一般，每次累计违规积分A2分，每周累计不超过A8分。

    • 情节严重，每次累计违规积分B4分。

    买家发起投诉且经过平台判定商家敷衍、拉黑（消费者）、态度不好投诉成立的，每次还需向买家赔付20元。用户滥用上述规则发起赔付申请的，平台不支持赔付

    商家无故大量拒绝售后平台将视情况给予警告或者直接进行处罚:

    • 情节一般，每次累计违规积分a2分;

    • 情节严重，每次累计违规积分b2分，每周不超过B4分。

    注:当积分达到节点时，平台将对商家进行节点处理，判定细则可参考 【商家违规积分】实施细则 。

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  • iPhone SE 4能不能玩原神？

    可以iPhone SE 4处理器是满血版A15，性能基本上和iPhone13 Pro差不多，除了屏幕不是高刷率之外，其他性能都不会太差，玩原神基本上没问题。当然，现在原神也不支持iPhone的高刷新率模式，因此也不需要高刷的屏幕，因此如果是打算使用iPhone SE4玩原神是可以的，如果是王者荣耀的话，最高也是60Hz的刷新率

    iPhone SE 4

  • iPhone SE 4有高刷吗？

    没有iPhone SE 4没有高刷新率屏幕，它的屏幕刷新率是60Hz，尺寸是6.1英寸，前置单摄像头和Face ID面容解锁。iPhone产品线中只有iPhone13 Pro、iPhone14 Pro是提供高刷新率屏幕的，其他的机型都是60Hz刷新率。高刷新率可以带来动态更好的画面，尤其是看视频以及玩游戏的时候，动作更加流畅

    iPhone SE 4

  • iPhone SE 4有nfc功能吗？

    有iPhone SE 4有NFC功能，可以用来刷公交地铁、门禁、银行卡、NFC支付等各种功能。但目前苹果还未像安卓手机那样完全开放NFC功能，用户想要模拟门禁卡的操作还是比较难的

    iPhone SE 4

  • iPhone SE 4可以用华为的充电头吗？

    可以iPhone SE 4可以使用华为的充电头，其插口也是type-C，但充电功率不一定达到最高效率，不过iPhone SE4的充电达到20W左右基本就可以达到最高的充电速度，因此大多数安卓手机的充电器都可以满足这一速度。

    iPhone SE 4

  • iPhone SE 4可以磁吸充电吗？

    不可以iPhone SE 4不可以磁吸充电，它的机身内没有magsafe磁吸功能，无法使用magsafe磁吸充电或磁吸的配件。在已经推出的iPhone中拥有magsafe磁吸的有iPhone12系列和iPhone13系列，但iPhone SE4是定位中端手机，因此不会功能相对简单，不具备磁吸功能

    iPhone SE 4

  • iPhone SE 4是指纹解锁吗？

    不是iPhone SE 4使用的是Face ID面容解锁，不是屏下指纹解锁，也不是侧面指纹解锁。iPhone SE 4基本上可以说使用的是iPhone XR的外壳，屏幕尺寸是6.1英寸，圆润的边框以及后置单摄像头，屏幕刷新率为60hz，但升级了处理器和内存，因此是性能升级版的iPhone XR

    iPhone SE 4

  • iPhone SE 4有耳机孔吗？

    没有iPhone SE 4没有3.5mm耳机孔，它的接口是Type-C，可以使用Type-C插口的耳机或者是无线蓝牙耳机。目前大多数的智能手机已经取消了耳机孔的设计，主要为手机内部提供更多空间，并提高气密性，防尘防水能力获得提升

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  • iPhone SE 4是什么基带？

    骁龙X65iPhone SE 4的基带是高通骁龙X65，采用4nm工艺制程，支持10Gbps 5G速率和符合3GPP Release16 规范的调制解调器及射频系统，能够实现最高达10Gbps的下载速率，并且同时支持sub 6GHz和毫米波。骁龙X65基带也被使用在iPhone13、iPhone14系列手机上

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  • iPhone SE 4是双扬声器吗？

    是iPhone SE 4是双扬声器的设计，分别位于机身的顶部听筒和底部。双扬声器在外放声音、看视频的时候体验会很不错，音量也会更大。目前iPhone新推出的手机都是支持了双扬声器，而iPad部分型号更是支持4扬声器的设计。

    iPhone SE 4

  • iPhone SE 4是什么处理器？

    可能是满血版A15iPhone SE 4很可能使用满血版的A15处理器，也就是和iPhone13 Pro、iPhone14上的处理器同款，主频达3.23GHz，5 核GPU，跑分为单核1734，多核4818，功耗性能较上一代均有比较大的提升，对于想要使用性能比较强手机的用户，iPhone SE4的性价比比较高，但缺点也比较明显，就是外观不够新，后置单摄像头

    iPhone SE 4

  • iPhone SE 4是单卡还是双卡？

    双卡iPhone SE 4是双卡双待机型，可以使用实体双SIM卡。它的机身模型是iPhone XR，可支持国内三大运营商网络，但不可以同时使用双电信卡，同时还支持Sub-6GHz标准5G网络

    iPhone SE 4

  • iPhone SE 4可以用magsafe吗？

    不可以iPhone SE 4不支持magsafe磁吸充电，它只能使用普通的无线充电，比如Qi协议，充电功率较低，为7.5瓦。目前支持magsafe的iPhone型号包括了iPhone12、iPhone13，其他型号的iPhone暂时还不支持该功能，同时也不可以使用magsafe的配件，如钱包夹、电源背夹等

    iPhone SE 4

  • iPhone SE 4可以扩容吗？

    不建议扩容iPhone SE 4不建议用户自己在第三方店铺进行扩容内存和存储，因为这样首先就会失去保修，同时扩容后造成的意外损害是不确定的，万一出现问题也无法获得比较好的维权，建议在购买存储版本的时候就根据自己的需求选择最佳的版本

    iPhone SE 4

  • iPhone SE 4可以双卡双待吗？

    可以iPhone SE 4可以使用实体的双卡双待，它的机身模型使用的是iPhone XR，这款手机有双实体卡槽设计，因此可以使用双实体SIM卡。它支持移动、联通、电信三家运营商，但不可以同时使用两个电信卡，最好在搭配电话卡之前联系当地运营商了解要求

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  • iPhone SE 4可以无线充电吗？

    可以iPhone SE 4可以支持无线充电功能，但不可以支持Magsafe充电，最高支持15W无线快充，还支持Qi无线充电方案，但支持7.5W无线充电功率。iPhone SE 4的无线充电功率比较慢，最佳充电场景还是在车载充电中，无需数据线即可为手机充电

    iPhone SE 4

  • iPhone SE 4充电速度多少瓦？

    20瓦左右iPhone SE 4的充电速度大概是20瓦左右，和其他的iPhone机型充电速度差不多，需要2小时左右时间才可以将手机充满电。苹果一直都没有给iPhone搭配比较快的充电器，对比安卓手机普遍60W以上的快充，苹果充电速度较慢已经被很多用户吐槽，但预计在未来相当长一段时间内iPhone的充电还是不会太快

    iPhone SE 4

  • iPhone SE 4会采用哪个模板？

    iPhone XR的模板iPhone SE 4机身外观会采用iPhone XR的模板，屏幕尺寸是6.1英寸，后置单摄，刘海屏设计。之前传闻iPhone SE4会使用iPhone 8 Plus的外观，但现在越来越多的信息显示，iPhone SE4不会有Home键，并且是全面屏的iPhone XR外观，这样的外观设计也比较符合现在苹果的思路，即全面屏设计和Face ID解锁，在系统UI方面也更统一一些

    iPhone SE 4

  • iPhone SE 4会是几寸屏幕？

    6.1英寸iPhone SE 4屏幕尺寸是6.1英寸LCD屏幕，刘海屏的设计方案，Face ID面容解锁，没有屏下指纹解锁。iPhone SE 4基本上就是处理器升级版的iPhone XR，从原本的A12处理器升级到了满血版的A15，并且支持了5G网络，其他方面配置基本没变，但价格便宜不少，起售价预计是3499元

    iPhone SE 4

  • iPhone SE 4什么时候发布？

    2023年3月iPhone SE 4发布时间预计是2023年3月或4月，也就是苹果春季发布会。苹果可能会通过春季发布会发布这款iPhone SE 4，也可能直接在苹果官网上架该机型。iPhone SE 4主要升级的地方是处理器改成了满血版A15，屏幕为6.1英寸的LCD屏幕，后置单摄摄像头，Face ID面容解锁，和iPhone XR基本上是同一个模型

    iPhone SE 4

  • iPhone SE 4续航怎么样？

    观看视频16小时iPhone SE4 续航可以达到通话 25 小时、浏览网页 15 小时、观看视频 16 小时、听音乐 65 小时，它的电池容量预计是2942mAh。iPhone SE4的充电速度大概是20W，可以在2小时左右将手机充满电，是目前iPhone手机普遍的充电速度

    iPhone SE 4

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