抖音电商修订《【商家—消极处理售后申请】细则》 新增处理措施管控

站长之家（ChinaZ.com）9月1日 消息:今日，抖音电商发布了关于修订《【商家—消极处理售后申请】细则》的意见征集通知，征集期022年09月01日—2022年09月08日。
据悉，本次核心变化为:
1、商家无故大量拒绝售后场景修订，具体如下:
商家以要求消费者修改售后原因为由拒绝消费者售后（修改后的售后原因非真实原因）。
商家以下列原因为由拒绝用户售后，但未上传与用户有效的沟通记录:买家误操作/取消申请;商品退回后才能退款;买家已签收;问题已解决;待用户收货;协商一致;用户取消退款;未收到货/退货单号有误;定制商品不支持七天无理由退货;定制商品不接受质量问题以外的退货。
商家以下列原因为由拒绝用户售后，但未上传与用户有效的沟通记录/补偿/换货地址/影响二次销售等信息的细节图片举证:已与买家协商补偿，包括差价、赠品、额外补偿;已与买家协商补发商品;已与买家协商换货;退回商品影响二次销售;退货与原订单不符（商品不符、退货地址不符）。
备货中用户申请退款，商家以已发货为由上传发货单号继续发货，拒绝用户退款，但发货单号物流首条揽件信息更新时间晚于用户申请售后时间。
当前售后申请错误或需修改售后选项，商家未引导用户主动修改或撤销且拒绝用户申请，未上传有效的沟通记录。
存在物流场景纠纷，商家以商品已签收为由拒绝消费者售后，未主动联系用户协商并引导修改或撤销售后并上传有效的沟通记录。
商家以商品已签收、不支持7天无理由为由拒绝用户申请品质原因退货。
因商家拒绝消费者的退款请求，导致消费者发起纠纷，最终平台判商家责任。
因商家售后处理不当，导致拒绝率远高于同行业商家的平均水位。
2、新增:处理措施管控;
情节轻微，处警告公示，要求商家限期整改;
情节一般，违规积分A2分;
情节严重，违规积分A6分。
情节轻微，每次累计违规积分A0.5分，单周累计不超过A5分。
情节一般，每次累计违规积分A2分，每周累计不超过A8分。
情节严重，每次累计违规积分B4分。
情节一般，每次累计违规积分a2分;
情节严重，每次累计违规积分b2分，每周不超过B4分。
飞鸽消极服务
店铺存在违反飞鸽服务使用管理规范的行为，包括但不限于【飞鸽不服务率不达标】、【飞鸽不满意度不达标】等，平台将执行以下处理措施:
注:若店铺被处罚后长期不整改，平台将对该店铺违规行为实施违规升级处理措施。
店铺存在【态度差】违规行为的，平台将视情况给予警告，警告结束未予整改的，平台将执行以下处理措施:
买家发起投诉且经过平台判定商家敷衍、拉黑（消费者）、态度不好投诉成立的，每次还需向买家赔付20元。用户滥用上述规则发起赔付申请的，平台不支持赔付
商家无故大量拒绝售后平台将视情况给予警告或者直接进行处罚:
注:当积分达到节点时，平台将对商家进行节点处理，判定细则可参考 【商家违规积分】实施细则 。
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