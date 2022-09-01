抖音电商修订《【商家—消极处理售后申请】细则》 新增处理措施管控

站长之家（ChinaZ.com）9月1日 消息:今日，抖音电商发布了关于修订《【商家—消极处理售后申请】细则》的意见征集通知，征集期022年09月01日—2022年09月08日。

据悉，本次核心变化为:

1、商家无故大量拒绝售后场景修订，具体如下:

商家以要求消费者修改售后原因为由拒绝消费者售后（修改后的售后原因非真实原因）。

商家以下列原因为由拒绝用户售后，但未上传与用户有效的沟通记录:买家误操作/取消申请;商品退回后才能退款;买家已签收;问题已解决;待用户收货;协商一致;用户取消退款;未收到货/退货单号有误;定制商品不支持七天无理由退货;定制商品不接受质量问题以外的退货。

商家以下列原因为由拒绝用户售后，但未上传与用户有效的沟通记录/补偿/换货地址/影响二次销售等信息的细节图片举证:已与买家协商补偿，包括差价、赠品、额外补偿;已与买家协商补发商品;已与买家协商换货;退回商品影响二次销售;退货与原订单不符（商品不符、退货地址不符）。

备货中用户申请退款，商家以已发货为由上传发货单号继续发货，拒绝用户退款，但发货单号物流首条揽件信息更新时间晚于用户申请售后时间。

当前售后申请错误或需修改售后选项，商家未引导用户主动修改或撤销且拒绝用户申请，未上传有效的沟通记录。

存在物流场景纠纷，商家以商品已签收为由拒绝消费者售后，未主动联系用户协商并引导修改或撤销售后并上传有效的沟通记录。

商家以商品已签收、不支持7天无理由为由拒绝用户申请品质原因退货。

因商家拒绝消费者的退款请求，导致消费者发起纠纷，最终平台判商家责任。