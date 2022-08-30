马斯克：特斯拉自动驾驶技术目标是在年底前准备就绪

站长之家(ChinaZ.com) 8月30日消息:据路透报道，特斯拉首席执行官马斯克周一表示，他的目标是在年底前让该电动车制造商的自动驾驶技术准备就绪，并表示他希望这一技术能很快在美国甚至欧洲广泛发布，这取决于监管部门的批准。

马斯克在挪威举行的ONS能源会议上发表了上述言论，他表示，世界需要更多的石油和天然气，而且应该继续运营核电站，同时大力投资可再生能源。「我认为我们实际上需要更多的石油和天然气，不是更少，但同时要尽可能快地走向可持续能源经济。」马斯克称，开发电池储能技术是充分利用风能、太阳能和地热能源投资的关键。「我也支持核能。我们真的应该继续利用核电站。我知道这在某些方面可能是不受欢迎的观点。但我认为，如果你有一个设计良好的核电站，你不应该关闭它，特别是现在。」

对于特斯拉自动驾驶技术的状态，马斯克经常做出这样的表态，五年多来，特斯「全自动驾驶」（FSD）技术包向客户收取的费用最高达1万美元，MarketWatch曾报道，马斯克预测2018年特斯拉汽车将能够实现从洛杉矶到纽约的自动驾驶，但这一行程至今仍未实现;2019年，马斯克称在不久的将来所有特斯拉都将成为功能完备的自动驾驶出租车。

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