快手电商专项治理商家违规营销推广大闸蟹类商品

各有优点华为Mate 50和苹果13虽然是相差一年的机型，但这两款手机都有各自的优点。比如在处理器方面：苹果13的优势是A15处理器，性能要比Mate 50上的更好，且它还支持5G网络，对于必须要5G手机的用户来说苹果13是优先选择；在屏幕方面Mate 50更好，它的屏幕是120Hz刷新率，有息屏显示功能，苹果13则没有高刷新率的屏幕；摄像头方面，是Mate 50比苹果13更好，它不仅镜头数量更多，主摄也是像素更大，拍摄远距离以及夜景环境效果更好；续航方面是Mate 50更好，不仅电池容量更大，充电66W也更快，苹果13的充电仅仅是20W总体来说，如果你一定需要5G手机的话，肯定是首选苹果13，如果你不考虑5G手机，Mate50各方面性能也不错