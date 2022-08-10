快手推出自研云端智能视频处理芯片SL200

站长之家 8月 10 日讯：在今日的视频云品牌StreamLake发布会上，快手宣布，面向视频直播点播应用的云端智能视频处理SoC芯片SL200 已流片成功，正在进行线上内测。
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在快手视频云品牌StreamLake发布会上，快手高级副总裁、StreamLake业务负责人于冰透露，快手以AI和音视频业务为重点，研制出面向视频直播点播应用的云端智能视频处理SoC芯片SL200和解决方案...知情人士称，这表明字节跳动可能在准备自研芯片...这些芯片将会进行定制，以处理字节跳动在多个业务领域的相关工作负荷，包括视频平台、信息和娱乐应用...
在快手视频云品牌StreamLake发布会上，快手高级副总裁、StreamLake业务负责人于冰透露，快手以AI和音视频业务为重点，研制出面向视频直播点播应用的云端智能视频处理SoC芯片SL200和解决方案，目前已流片成功，并正在进行线上内测...
快手官方宣布正式启动2023秋季校园招聘，面向2023届海内外毕业生开启招聘流程...相关岗位信息已经在快手校园招聘官网公布，应聘者可以在电脑端登录官网，或在手机端关注“快手招聘”公众号，进行简历投递，具体应聘进度可以进入“个人中心”进行查看...
iQOO10Pro采用10C双电芯设计，两块2275mAh电池组成4550mAh的额定最小容量，估计官方会标注4700mAh的电池容量...
iQOO作为一个侧重于性能的品牌，每次发布新品都能引起游戏爱好者的关注，尤其是iQOO的数字旗舰系列，颇受用户喜爱。目前这个系列已经更新到了10代，并于7月19日晚上正式发布，全新的iQOO 10系列依旧是一系两款，不仅拥有着全新的骁龙8+ Gen1处理器，还搭载了独显芯片V1+，首发200W快充。
根据各位大师、达人在快手平台创作的钓鱼内容，以及他们对钓鱼行业的贡献，快手与中国钓鱼运动协会设置了“快手钓鱼新星”、“快手钓鱼潜力达人”、“快手优质电商主播”、“快手钓鱼人气大师”、“快手钓鱼年度明星讲师”和“快手钓鱼人气达人”六大奖项......
今天上午，快手发布视频云品牌StreamLake，正式进军技术to B市场...StreamLake包括Video+AI两个核心优势领域，将为企业的视频化升级提供全链路解决方案...过去一年，StreamLake已与知乎、中国联通、央视频、小米等众多合作伙伴，在视频化、智能化领域展开探索...在发布会上，快手还推出自研云端智能视频处理芯片SL200，以AI和音视频业务为重点，面向视频直播点播应用...
8 月 10 日，短视频与直播平台快手在北京召开发布会，发布视频云品牌StreamLake，正式进军B端业务领域...基于快手海量视频汇聚及分发过程沉淀的AI技术能力，面向行业合作伙伴，王仲远正式发布了视频AI的三大类解决方案：智能视频创作，智能视频理解，数字人及XR，以助力各行各业客户实现视频化、智能化升级......
快手今日正式发布视频云品牌StreamLake，进军技术toB市场...过去一年，StreamLake已与知乎、中国联通、央视频、小米等合作伙伴，在视频化、智能化领域展开探索...
数据显示，广东雨神的回归首秀直播总观看人数超6000万，在线峰值人数超135万，首秀账号当天涨粉70万...也正是在2017年，雨神花5000元买下了一首原创歌曲的版权，之后经过自己的修改和调整，录制出了一首名为《广东爱情故事》的歌曲...”在首秀直播中，雨神回顾了自己从一个普通人到接触快手，之后在快手上成名的心路历程，并不断对快手表示感谢...在三个直播镜头的蓝光高清直播下，带给了用户近乎晚会表演的观看体验...”在首秀直播的回归告白中，雨神也一再强调自己是从快手走出的主播......
n1 / n3 / n5 / n8 / n28a等频段Redmi K50 至尊版支持的5G频段有：5G：n1 / n3 / n5 / n8 / n28a（上行：703MHz-733MHz，下行：758MHz-788MHz） / n38 / n40 / n41 / n77 / n784G频段：4G：FDD-LTE：B1 / B3 / B4 / B5 / B8 / B18 / B19 / B26 TDD-LTE：B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B423G：WCDMA：B1/ B4/ B5/ B6/ B8/ B192G：GSM：B2 / B3 / B5 / B8；CDMA 1X：BC0支持 4×4 MIMO天线技术丨HPUE丨HO RxD
不可以。小米Watch S1 Pro是不支持测血压的，血压的测量是万万不可大意的，跟测心率不同，测血压还是需要专业的仪器比较好，本身血压这个健康数值关系到生命的健康，所以一般手表都是不能测试血压的，就算是有一些能够简单测试血压的电子产品，但是还是建议用专业的仪器去测量自己的血压。
120瓦Redmi K50 至尊版充电速度是120瓦，官方提供标配 120W 充电器，兼容 PD 充电协议。手机支持 QC3+ / PD2.0 / PD3.0 快充协议，内置5000mAh(typ)锂离子聚合物电池。Redmi K50 至尊版的快充速度是目前安卓手机中比较快的速度，基本可以满足绝大多数消费者对快充的要求
可以。小米Watch S1Pro的防水等级是5ATM，5ATM 防水等级（相当于水下 50 米深度），支持在泳池游泳、浅滩游泳及其他浅水域的水上活动时佩戴，但不适用于热水淋浴、桑拿和潜水，并需避免在水上运动时高速水流的直接冲击;防水功能并非永久有效，可能随着时间推移而减弱。
超级夜景、电影模式、人像美颜等Redmi K50 至尊版后置摄像头提供模式有：万物追焦 | 超级夜景｜电影模式｜电影滤镜｜超级防抖｜峰值对焦｜曝光反馈｜声控拍照｜定时连拍｜魔法 分身｜定格分身｜萌拍 3.0｜文档模式 2.0｜前后双景｜延时摄影｜长曝光｜语音字幕｜动态照片｜VLOG｜ 智能构图 | AI 水印｜AI 相机｜人像美颜｜录像美颜｜万花筒｜专业 RAW 格式｜视频标记｜视频虚化Redmi K50 至尊版前置摄像头模式：屏幕补光｜音量键倒计时拍照｜超级夜景｜声控拍照｜定时连拍｜萌拍 3.0｜前后双景｜延时摄影｜ 语音字幕｜动态照片｜AI 水印｜人像美颜｜视频美颜｜万花筒｜视频标记
参数配置如下。产品参数-产品型号：M2134W1产品材质：蓝宝石玻璃（盖板+心率窗）、不锈钢中框表带材质:氟橡胶、小牛皮产品颜色:黑色不锈钢表壳（黑色氟橡胶表带）、银色不锈钢表壳（真皮棕色表带）产品尺寸:46mm x46mm x11.28mm（不包含表带和局部凸起）屏幕:1.47英寸 AMOLED 显示屏屏幕分辨率:480x480表带可调长度:140～210mm（氟橡胶表带）、135～205mm（真皮表带）电池容量:500mAh电池类型:锂离子聚合物电池工作温度:-10℃~45℃防水等级:5ATM传感器:心率传感器（含血氧）、加速度传感器、陀螺仪地磁传感器、气压传感器、环境光传感器电容传感器、温度传感器充电接口:无线充电麦克风:支持扬声器:支持系统与网络系统语言:简体中文、英文支持系统:Android6.0或 iOS13.0及以上版本卫星定位:北斗、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS无线连接:蓝牙™5.2; Wi-Fi IEEE802.11b/g/n2.4GHz（发射功率限值小于10mW(e.i.r.p）);802.11a/n5GHz （工作频段:5150-5350MHz及5725-5850MHz，其中工作于5725-5850MHz 频段发射功率限值小于25mW（e.i.r.p）)
长度：163.1mm、宽度：75.9mm、厚度：8.6mmRedmi K50至尊版机身大小为长度：163.1mm、宽度：75.9mm、厚度：8.6mm，重量：202g。Redmi K50 至尊版屏幕是6.67 英寸，分辨率： 2712 x 1220（1.5K）的OLED直屏。Redmi K50 至尊版从它的尺寸、重量来看，基本算是比较轻的一款手机，同时也提供了5000mAh电池，足够大多数人日常使用
按照以下步骤进行。通过小米运动健康 APP 连接手表过程中，授权手表进行蓝牙音频连接。确保手机和手表保持蓝牙连接（可打开手机蓝牙连接列表，检查手表设备是否显示已支持音频及通话）。 1、接听电话:手机来电时，手表将同步提示来电，手表端点击接听按钮或挂断按钮，可以接听/拒接电话（手机同步操作）;使用手机接听时，可在音频设备中选择小米手表，也可以使用手表进行通话。2、拨打电话:在手表的通话记录，未接来电提醒中点击记录，均可发起拨打电话（手机同步操作）。
是Redmi K50 至尊版内置了X轴线性马达，是目前比较常用的线性马达，其模拟振动类型多样，效果普遍好于Y轴、Z轴线性马达，几乎是所有旗舰智能手机中标配的线性马达类型。
可以。虽然小米Watch S1 Pro可以打电话，但是不支持独立通话，也就是不支持eSIM功能，脱离了手机或者是蓝牙就无法打电话了，就跟你买个蓝牙耳机接听通话是一个意思，如果你想要独立通话的手表，就需要看看是否支持eSIM功能，只有开通了eSIM功能，才能脱离手机，使用你自己的SIM卡进行打电话。
是Redmi K50至尊版拥有立体声双扬声器，该手机支持的音频格式有MP3，FLAC，APE，AAC，OGG，WAV，AMR，支持AWB Hi-Res Audio 认证、Hi-Res Audio Wireless认证和杜比全景声
不支持。小米Watch S1 Pro和S1一样都是不支持eSIM独立通话的，所以是脱离了wifi蓝牙或者是手机就不能打电话，只能通过小米运动健康APP连接手表，然后使用蓝牙音频，这样手机来电了，手表终端也会显示来电，可以接听电话，使用手机接听时，可在音频设备中选择小米手表，也可以使用手表进行通话。
5000mAhRedmi K50 至尊版电池容量为5000mAh，为锂离子聚合物电池，不可拆卸，它的充电速度为120W有线快充，手机支持 QC3+ / PD2.0 / PD3.0 快充协议，提供标配 120W 充电器，兼容 PD 充电协议
14天。典型使用模式 14 天测试条件:使用默认出厂设置、默认静态表盘;开启抬腕亮屏，每天查看手表亮屏 200 次;每天进行 APP 数据同步 1 次;开启消息通知，每天接收并显示消息通知 100 条、来电提醒 2 次;每周使用腕上蓝牙通话 15 分钟;每天使用 NFC 刷卡 8 次;每天 2 个闹钟;每周连接耳机播放音乐 30 分钟;开启 10分钟/次全天心率监测，关闭全天血氧检测、全天压力监测、高精度睡眠监测;每周进行 3 次户外运动，每次持续30分钟（GNSS开启）。重度使用模式 10 天测试条件:使用默认出厂设置、默认静态表盘;开启抬腕亮屏，每天查看手表亮屏 200 次;每天进行 APP 数据同步 2 次;开启消息通知，每天接收并显示消息通知 200 条、来电提醒 4 次;每周使用腕上蓝牙通话 30 分钟;每天使用 NFC 刷卡 10 次;每天 4 个闹钟;每周连接耳机播放音乐 60 分钟;开启 1分钟/次全天心率监测，开启全天血氧检测、全天压力监测、高精度睡眠监测;每周进行 5 次户外运动，每次持续30分钟（GNSS开启）。
后置三摄，主摄为一亿像素的S5KHM6Redmi K50 至尊版后置三摄，参数分别是1 亿像素超清主摄：S5KHM6，1/1.67″感光元件，1.92μm 融合像素，OIS 光学防抖，1G + 5P 玻塑混合镜头，f/1.6 超大光圈；80 万像素超广角镜头：120° FOV；200 万 像素微距镜头；前置2000万像素，为索尼IMX596
有以下区别。小米Watch S1Pro 相比 小米Watch S1，主要升级项整理如下:1.【屏幕&材质】S1Pro采用了更大的1.47英寸AMOLED屏，屏占比更高，正面/背面心率窗皆采用蓝宝石玻璃镜面;S1采用1.43英寸 AMOLED屏，仅正面采用蓝宝石玻璃镜面，边框收窄了18%，实现了72.7%的屏占比。2.【旋转表冠】S1Pro 增加旋转表冠部件，轻轻旋转可实现浏览列表、调节音量、查看长信息等便捷交互，并结合 Z 轴线性马达，实现细腻触感反馈。3.【芯片升级】S1Pro采用台积电12纳米先进制程芯片，结合深度定制内核调度策略，大幅提升能效。强劲算力下依旧保证持久续航，与MIUI Watch配合无间，带来顺滑表现。S1采用22纳米制程芯片。4.【系统升级】全新MIUI Watch系统，交互界面升级，更好看更流畅。5.【丰富互联互通功能】支持例如手机快速弹窗配对、消息通知、勿扰设置、WLAN密码、日程信息一键同步等跨屏智能联动功能。（以上功能仅支持部分机型及系统）
6.67英寸，分辨率：2712 x 1220，OLED柔性直屏Redmi K50 至尊版屏幕尺寸：6.67 英寸，分辨率： 2712 x 1220（1.5K） 色彩显示：12bit，对比度：5，000，000:1，显示帧率：最高 120Hz，触控采样率：最高 480Hz，1920Hz 高频 PWM 调光、原色屏 | DCI-P3、SGS 低视觉疲劳认证、护眼模式、环境色温感应、360°感光、阳光屏、Adaptive HDR、 HDR10+、杜比视界 、屏下指纹、暗光解锁、心率检测
1499起。雷军在2022年8月11日正式发布了小米Watch S1 Pro，其中黑色+氟橡胶表带的价格为1499，银色+棕色真皮表带是1599元。小米Watch S1 Pro采用蓝宝石玻璃镜面 + 不锈钢机身设计，采用全新腕表设计，用细节诠释高端质感;体验多重升级，兼具科技与美学;智能生活，时时刻刻，精致在线。
骁龙8 Gen 1 Plus处理器，定制1.5K旗舰屏Redmi K50 至尊版主要配置包括骁龙8 Gen 1 Plus处理器，定制1.5K旗舰屏，2712×1220 分辨率 AMOLED 屏幕，支持屏下指纹解锁，12bit色彩，配备1920Hz高频PWM调光，支持杜比视界，前置 20MP 摄像头，后置 108MP 三星 ISOCELL HM6 主摄、800 万像素超广角和 200 万像素微距镜头，120W快充+5000mAh电池
有小米MIX Fold2拥有哈曼卡顿立体声双单元扬声器，也支持杜比全景声，Hi-Res & Hi-Res Wireless Audio 认证，音频功能还支持音频分享、实时耳返、微信/QQ通话录音、高清录音2.0