快手推出自研云端智能视频处理芯片SL200

数据显示，广东雨神的回归首秀直播总观看人数超6000万，在线峰值人数超135万，首秀账号当天涨粉70万...也正是在2017年，雨神花5000元买下了一首原创歌曲的版权，之后经过自己的修改和调整，录制出了一首名为《广东爱情故事》的歌曲...”在首秀直播中，雨神回顾了自己从一个普通人到接触快手，之后在快手上成名的心路历程，并不断对快手表示感谢...在三个直播镜头的蓝光高清直播下，带给了用户近乎晚会表演的观看体验...”在首秀直播的回归告白中，雨神也一再强调自己是从快手走出的主播......