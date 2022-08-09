特斯拉中国Model Y已全系标配“远端安全气囊”

按以下步骤开通。1.手表支持eSIM独立通话功能，脱离手机也可以独立使用电话、短信和移动数据网络功能。2.手表与手机配对后，在"欢太健康"App中点击进入“设备>eSIM管理"，根据屏幕提示申请开通eSIM.※eSIM业务详情及资费标准等请咨询对应运营商。3.eSIM卡，即Embedded-SIM，嵌入式SIM卡（电子SIM卡）。eSIM卡的概念就是将传统SIM卡直接嵌入到设备芯片上，而不是作为独立的可移除零部件加入设备中，用户无需插入物理SIM卡。这一做法将允许用户更加灵活的选择运营商套餐，或者在无需解锁设备、购买新设备的前提下随时更换运营商，简单来说，eSIM就是电子化的SIM卡，是一个数据文件，可通过网络下载到移动终端。功能上和普通SIM卡无异，有了它，各种电子产品就能连接上网、接播电话、发短信等。