特斯拉中国Model Y已全系标配“远端安全气囊”

站长之家 8月 9 日讯：特斯拉中国宣布，中国智造Model Y已全系标配“远端安全气囊”。
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为进一步提高产品安全性，特斯拉将为全系特斯拉中国制造Model Y搭载“远端安全气囊”，此举可大大降低头部受伤风险...所以如果能进一步限制乘员头部和躯干向车辆中部的移动，可以更好地降低受伤风险...进一步的测试数据证明，在乘员间展开安全气囊（远端安全气囊）可大大降低头部受伤的风险...在国际损伤生物力学2018年年会的论文中显示，65岁的乘员在无远端安全气囊的情况下，侧面移动变形壁障碰撞中（AE-MDB），超过2根肋骨骨折的风险为91%，侧面柱碰中为46%；而在有远端安全气囊情况下，两种碰撞的结果都是0%......
据国外媒体报道，特斯拉的柏林超级工厂目前只能生产外观颜色为黑色或白色的Model Y...据报道，特斯拉的柏林超级工厂从本周开始暂停汽车生产12天（7月11日-7月22日），以优化生产...在对工厂的生产流程进行优化后，特斯拉柏林超级工厂将重新启动三班制，车身在每个生产车间只需停留45秒，而不像之前那样需停留90秒...特斯拉柏林超级工厂本月的升级与其上海超级工厂几乎同时进行......
据国外媒体报道，特斯拉获准销售其柏林超级工厂试产的Model Y...柏林超级工厂是特斯拉的第四座超级工厂，于今年3月22日举行开业典礼，目前只生产Model Y...目前还不清楚特斯拉是否会尝试以全价销售这些Model Y试产车，还是以轻微的折扣销售它们，因为它们可能达不到标准...特斯拉柏林超级工厂已从本周开始暂停汽车生产12天（7月11日-7月22日），以进行升级，从而提高工厂产量...在对工厂的生产流程进行优化后，该工厂将重新启动三班制，车身在每个生产车间只需停留45秒，而不像之前那样需停留90秒......
外媒最新的数据显示，特斯拉在上半年共向消费者交付314921辆Model Y，是交付量最高的电动汽车（包括插电式混合动力汽车），远高于其他车型...交付量仅次于Model Y的，是特斯拉旗下的另一款畅销电动汽车Model 3，这一款先于Model Y近3年推出的电动汽车，在2017年的7月份正式开始交付，今年上半年共交付219098辆...随着产能的提升，尤其是柏林超级工厂和得克萨斯超级工厂投产后产能的快速爬升，Model Y的产量在未来的一段时间还将大幅增加，届时交付量会更高......
据国外媒体报道，特斯拉2019年3月份推出，次年开始交付的跨界运动型多用途电动汽车ModelY，上市之后不久就在部分市场取代前辈Model3，成为了特斯拉旗下最畅销的车型...外媒的数据显示，特斯拉在今年6月份向全球消费者交付97950辆ModelY，在电动汽车方面远高于其他车型...外媒的数据还显示，今年6月份，全球电动汽车，包括插电式混合动力汽车，共交付91.35万辆，特斯拉ModelY一款，就占到了其中的10.7%......
@WuWa最近在上海南港码头拍到的照片表明，上海超级工厂在本月完成最新一轮升级后已经在大量生产新车，目前南港码头可以看到了成千上万辆特斯拉等待装船前往欧洲...
林志颖方召开记者会称，目前林志颖父子正在长庚医院进行紧急医疗处理中，林志颖先生有多处受伤及骨折，目前由长庚医疗团队进行手术评估中，病情暂时无法详细说明，但目前相对稳定，非常感谢社会大众和粉丝的关心及长庚医疗团队的协助...
据国外媒体报道，根据线上借贷平台LendingTree的分析，特斯拉Model 3是最受欢迎的豪华车车型...LendingTree分析了2020年7月至2022年6月期间其平台上的汽车贷款查询，发现特斯拉Model 3占豪华车查询量的6.6%，排名第一，而宝马3系占4.3%...Model 3是特斯拉在2016年3月底推出的一款电动汽车，于2017年7月28日开始交付...
声明中提到，今22（日）早上约10点由驾驶林志颖先生及乘客儿子Jenson，因不明原因开车自撞分隔岛起火燃烧，随即被热心路人救出送往林口长庚医院...
特斯拉汽车的主要电池供应商松下能源公司（Panasonic Energ）日前表示，该公司正在研发一项新技术，到2030年可将电池能量密度提高1/5...松下能源公司首席技术官Shoichiro Watanabe在接受采访时称，新技术将使用一种新的添加剂组合，它允许电池个体在不损害电池组性能的情况下，以更高的电压运行...另外据据日经新闻报道，松下将投资数十亿美元在美国堪萨斯州的第二家电动汽车电池工厂，为特斯拉供应一种新的高容量电池...
折叠：84.9 x 71.9 x 17.1~15.9mm展开：165.2 x 71.9 x 6.9mmGalaxy Z Flip4机身尺寸为折叠：84.9 x 71.9 x 17.1~15.9mm，展开：165.2 x 71.9 x 6.9mm，重量：187g，它的屏幕为6. 7 英寸内屏（22:9 支持120Hz自适应刷新率/Dynamic AMOLED 2X/UTG玻璃）1. 9 英寸外屏
长按开机键12秒。不少朋友会遇到一些手表错误需要重启的场景，如果要强制进行重启的话，就可以长按开机关机键12秒即可，强制重启最好少按，如果频繁的强制重启的话还是会对手表有些许影响的，所以不到万一必须进行强制重启，还是不建议平时随意进行强制重启操作。
6.7英寸内屏，1.9英寸外屏Galaxy Z Flip4屏幕参数为：6. 7 英寸内屏（22:9 支持120Hz自适应刷新率/Dynamic AMOLED 2X/UTG玻璃）1. 9 英寸外屏，屏幕上使用的是康宁Victus+玻璃，外屏则是康宁DX玻璃。
Galaxy Z Flip4搭载了骁龙8 Gen1 Plus处理器，屏幕是6. 7 英寸内屏（22:9 支持120Hz自适应刷新率/Dynamic AMOLED 2X/UTG玻璃），1.9英寸外屏，相机方面是12MP主摄（OIS）+12MP超广角，前置10MP 镜头，3700mAh+25W有线（支持无线），其他功能还包括NFC/双扬声器/IPX8 级防水/多角度悬停/装甲铝合金中框/康宁Victus+玻璃，康宁DX玻璃（外屏拼接）。机身尺寸为折叠：84.9 x 71.9 x 17.1~15.9mm 展开：165.2 x 71.9 x 6.9mm 重量：187g
有以下注意事项。1.将手表充电口与充电底座的金属触点对准贴合，直到手表屏幕出现充电电量指示。※请使用设备随附的充电底座及USB-C充电电缆为设备充电。充电时请使用获得CCC认证的电源适配器。2.※Watch vO0C闪充功能:电池温度在20~40°℃，适配器额定输出为5V--1.5A及以上且符合要求时，手表将进行闪充充电。※充电前请保持充电口清洁干燥，以免汗液残留导致金属触点腐蚀或其他风险。3.※为延长电池寿命，请在电量完全耗尽前及时为设备充电。4.※如长时间存放设备，应每 3 个月充电一次，以防电池过度放电导致无法正常使用。
能。OPPO Watch3系列支持5ATM 游泳级防水.依据 ISO22810First edition:2010检验标准，通过南德认证检测。可用于游泳池或海滨游泳等浅水域的水上活动。不适用于浮潜、热水淋浴、温泉、桑拿（蒸汽室）、跳水、潜水、滑水、面对高速水流的其他涉水活动及深水活动。手表接触水后可以轻甩手表，再用干净的布擦干清洁(在海水中使用之后应先用清水冲洗手表)。防水功能并非永久有效，可能随着时间推移而减弱。
263克Galaxy Z Fold4机身重263克，机身尺寸为折叠：155.1×67.1×14.2~15.8mm，展开：155.1×130.1×6.3mm，屏幕尺寸则是内屏7. 6 英寸，外屏6. 2 英寸，使用侧边指纹识别，并且对称式双扬声器、X轴线性马达、IPX8 级防水、支持S Pen手写笔、前后康宁Victuc+玻璃、装甲铝合金中框
按以下步骤开通。1.手表支持eSIM独立通话功能，脱离手机也可以独立使用电话、短信和移动数据网络功能。2.手表与手机配对后，在"欢太健康"App中点击进入“设备>eSIM管理"，根据屏幕提示申请开通eSIM.※eSIM业务详情及资费标准等请咨询对应运营商。3.eSIM卡，即Embedded-SIM，嵌入式SIM卡（电子SIM卡）。eSIM卡的概念就是将传统SIM卡直接嵌入到设备芯片上，而不是作为独立的可移除零部件加入设备中，用户无需插入物理SIM卡。这一做法将允许用户更加灵活的选择运营商套餐，或者在无需解锁设备、购买新设备的前提下随时更换运营商，简单来说，eSIM就是电子化的SIM卡，是一个数据文件，可通过网络下载到移动终端。功能上和普通SIM卡无异，有了它，各种电子产品就能连接上网、接播电话、发短信等。
有Galaxy Z Fold4内屏有屏下摄像头，为400 万像素（F1.8，2.0μm，FF），此外外屏的前置 1000 万像素（F2.2，1.22μm），后置摄像头参数为后置50MP主摄（F1.8，1.8μm，OIS，2PD）+12MP超广角（F2.2，1.12μm）+10MP长焦（3x，OIS，1.0μm）三摄
骁龙W5+Apollo4Plus。2022年8月10日，OPPO Watch3系列正式发布，新品标配骁龙W5+Apollo4Plus旗舰双芯、UDDE双擎混动2.0，骁龙W5可穿戴芯片，4nm制程工艺，媲美手机!芯片能效比、触控流畅性、响应速度再攀新高。小核采用Apollo4Plus ，功耗显著降低，承载应用再次强大。
6.2英寸Galaxy Z Fold4 外屏是6. 2 英寸Dynamic AMOLED 2X居中打孔屏，分辨率2316×904（23.1:9），120Hz自适应刷新率，前置 1000 万像素（F2.2，1.22μm），此外还有一个内屏屏下摄像头 400 万像素（F1.8，2.0μm，FF）
支持。OPPO Watch 3是支持iOS系统的，但是其中有一些功能是不能支持苹果手机。连接 iOS 不支持使用 Fit，滴答清单，咕咚，薄荷健康，小睡眠，最美天气，同程旅行，喝水时间，同花顺，Keep，九号出行，岚图汽车，会跑，掌上公交，yoyo日常，同花顺，智导互联，智导互联云钥匙，具体以实际情况为准；微信支付需要下载「微信儿童手表版」方可使用。比亚迪 NFC 车钥匙不支持连接苹果手机时开通，智导互联、智导互联云钥匙、九号出行不支持连接 iOS 时下载。手机鼾声监测仅支持 Android 6 及以上的手机，不支持 iOS 手机，鼾症风险评估结果仅供参考，不作为医疗诊断依据。
X轴线性马达Galaxy Z Fold4内置了X轴线性马达，是目前旗舰智能手机中常用的线性马达。X轴线性马达比Z轴、Y轴线性马达可以模仿更多类型的振动，也是现在比较受欢迎的一种线性马达。
4天。OPPO Watch3的全智能模式典型场景续航是 4 天，轻智能模式典型场景续航是 10 天，全智能模式连接LTE网络续航是 3 天，全智能模式里度使用续航是1.5天。所以OPPO Watch3是根据自身使用场景来看续航时间的，一般来说是3-10天左右。
有以下这些。OPPO Watch 3是支持车钥匙功能的，支持的汽车品牌有爱驰、长安欧尚、特能行、比亚迪、长安汽车、岚图、九号，其中理想汽车APP官方表示正在适配中，也就是一定会出，但是出的时间还需要等待官方宣布，这样就不用担心自己出门忘记带车钥匙了，很是方便。东风 Honda 下载智导互联 App， 广汽本田下载智导互联云钥匙，长安汽车需要下载腕有引力，长安欧尚下载欧尚 Style；比亚迪 NFC 车钥匙不支持连接苹果手机时开通，智导互联、智导互联云钥匙、九号出行不支持连接 iOS 时下载。
可以Galaxy Z Fold4可以支持IPX8级防水，设备在三米的水深中，还可以持续工作 30 分钟以上。在大多数情况下的水渍泼溅是可以防护的，但是不建议使用水冲洗手机或者是在水池、浴室、桑拿房等环境中使用手机，比如容易因为环境的潮湿进水。通常这种进水是无法获得官方的保修的。
可以。OPPO Watch3是可以通过第三方应用软件下载到抖音等APP的，还可以下载一些游戏游玩，此外还可以看腾讯视频、爱奇艺视频，但是由于OPPO Watch3原本是不支持这些软件，现在只是投机取巧能玩，自然体验上不会很好。首先就是发热会比较严重，长时间刷抖音、B站等应用，由于是手表，大量的热量堆积，自然就发热严重，此外掉电的速度也是极快，所以也很伤电池，手表的寿命也会大幅度降低。所以推荐大家，就算能通过ADB助手、唯趣等第三方软件达到可以刷抖音，普通人还是别去折腾，不如直接用手机，最多图个新鲜玩玩就好。
可以Galaxy Z Fold4无线充电的速度是15W，同时也支持反向无线充电，有线充电速度是25W，4400mA电池。如果按照旗舰智能手机来看，它的电池容量和充电速度都是比较低的，但折叠屏手机内部电池不容易放下比较大的，因此如果是当主力机型使用的话，可能一天的续航时间勉强能够满足需求。
展开三维：155.1 x 130.1 x 6.3 mmGalaxy Z Fold4机身大小是折叠三维：155.1 x 67.1 x 15.8 mm，展开三维：155.1 x 130.1 x 6.3 mm。Galaxy Z Fold4屏幕的尺寸是7. 6 英寸2176 x 1812 分辨率内屏，6. 2 英寸Dynamic AMOLED 2X居中打孔外屏，分辨率2316×904（23.1:9）
可以。OPPO Watch 3手表本身是不可以玩原神的，毕竟游戏的大小摆在那边，下载都没那么大空间，更别提玩了，但是手表是支持玩云游戏的，很多人已经拿OPPO Watch 2来玩原神了，具体的方法就是用网易云游戏打开原神，你即可在OPPO Watch 3上玩原神，不过也是图一乐，没什么游戏体验。