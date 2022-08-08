中国联通：上半年营收1762.6亿元 同比增长7.4%

站长之家（ChinaZ.com）8月8日 消息:中国联通香港发布公告称，2022年上半年，公司营业收入实现人民币1，762.6亿元，同比增长7.4%;2022年上半年，公司净利润实现人民币109.6亿元，同比增加人民币17.9亿元。
报告显示，该公司上半年服务收入1610亿元，同比上升8.3%，增速创近年同期新高。税前利润达到134亿元，公司权益持有者应占盈利达到110亿元，同比增长19.5%。EBITDA1达到514亿元，同比增长3.9%。
上半年实现移动服务收入人民币849亿元，同比提升3.4%，移动出账用户达到3.2亿户，其中5G套餐用户淨增2，999万户达到18，492万户，5G套餐渗透率达到58%，用户结构进一步优化。手机用户月户均数据流量达到约13.3GB。
固网宽带接入收入达到人民币230亿元，同比提升4.3%。宽带接入用户淨增440万户，总数达到9，944万户，创近10年同期新高。
新旧动能转换趋势更加显着，产业互联网实现收入人民币369亿元，较去年同期上涨31.8%，贡献了超过70%的新增收入。其中，联通云收入实现翻倍，达到人民币187亿元，同比增长143.2%。
（举报）